Эти женские имена приносят неудачу: их 5. Не называй ими дочку

Перед тем как назвать ребёнка, эксперты советуют хорошо подумать. Существуют детские имена, которые притягивают неудачу в судьбу, пишет сайт http://rsute.ru
Обращать внимание советуют не только на то что модно, но и на значение, на будущее ребёнка. Каждое имя несёт в себе какое-то предназначение в этой жизни. Можно не только повлиять на судьбу, но и испортить её.
Милена
Данное имя очень популярно в наше время, часто девочек называют – Мила. Имя обладает сильной энергетикой. Носительницы его часто болеют, редко принимают самостоятельно решения, просят помочь других людей. Зависят от окружающих.
Кира
Девочки с данным именем в будущем могут принять на себя сильный удар судьбы. Ранимые, нетерпеливые и малоподвижные. Обладают обидчивым характером. Если что-то не так как они запланировали, начинают сильно обижаться. Могут долго молчать, а вечером начать говорить, как нив чем не бывало. Часто думают, что с ними поступают несправедливо.
Варвара
Девочки с данным именем непредсказуемые, редко делают то, что говорят другие. С ними порой бывает очень трудно наладить контакт. Их ранимость выводит из себя окружающих людей. Варвары часто ощущают себя чужими среди людей.
Станислава
Девочки с данным именем импульсивные и эмоциональные. С ними порой бывает очень трудно найти общий язык. Характер Станислвы переменчивый и ранимый.
Ярослава
Это красиво. Она сейчас замужем за немцем, живет в Мюнхене. Я был в гост
А вот такая заурядная у нас фамилия - Шитов,
может создать конфуз при поездках в США. И даже Анастасиям там некомфортно,
т.к. Настя на их псячей мове звучит обидно. Но мы тоже хороши -
скотов называем шотландцами. Это наверняка обидно для них - они носят гордое название скотов.
Станислава это то же, что Анастасия? Или это разные имена? Ведь Анастасию еще называют Стася.
Станислава, это Стася, а Анастасия, это Настя._.
ты разницу не видишь чё ли?._.
Ярослава - это славянское имя для девочек. Оно является женской формой от Ярослав, происходящего от древнерусских корней «яръ» («сильная», «мощная», «яркая», «светлая») и «слава». Значение имени в буквальном переводе звучит как «обладающая яркой славой», «славная жизненной силой».
Станислава носит мужской оттенок – так чаще называют мальчиков. Тем не менее, дать его девочке – значит, подарить ей в будущем уверенность и самостоятельность. Происхождение имени относится к Древней Руси. Оно считается старославянским, образованным от слов «становиться» и «слава». А его значение имеет самые разные толкования: «славная станом», то есть статная, красивая; «стать славной» - установка на успешность, результативность.
Варвара – это имя, пришедшее из индоевропейских языков, где корень «вар» обозначает «защита». Таким образом, значение имени можно трактовать как «двойная защита».
Кира – красивое имя для девочки, парное к мужскому Кир. О его происхождении существует несколько легенд. Происхождения - от древне-персидского слова «khur», что переводится как «солнце».
Ярослава,Станислава,Варвара,Милена совершенно случайно оказались древнеславянскими Именами наших предков! Именами дошедшими до нас со времён до окрещевания и отбирания у нас имён предков и замена их на имена инородные из святцев и Библии! Раз их нет у хрестьян и они им отвратительны, то имена наших пращуров резко стали "плохими"? Тьфу на вас! Вы абсолютно нетерпимы к иным верам? Например верам наших славянских пращуров и именам наших умерших предков, в честь которых вы додумались запрещать славянам, называть наших детей чтобы почтить память наших пращуров?
Ярослава и Ярославна. Не "мощный" корень и значение а год!.. От староруского Яр. Там же в англ. и нем.группах тоже год пошёл как year/yahre."
Уважаемый Артём. Если вы увлекаетесь русским языком, то знаете, что в русском языке цыклы месяцев, всегда исчислялся в летах, а не в "новых богах" -ГОТТ(д)АХ-(neue Götter - немецкий)подлое глумление над славянами петра 1.
" И заканчивался он летом на старый манер, а с сентября новый год шёл."
Вы утверждаете что славяне не праздновали рождение природы и начало года одновременно 22 марта- время посева, а ждали по приказу католика папы римского 22 сентября(потому как он своим указом перенёс новолетие на осень), когда природа начинала умирать и застывать до следующего лета? Т.е. они праздновали увядание природы после сбора урожая? Вы считая что они праздновали умирание и воспевали смерть природы будучи язычниками? Вы их точно не путаете с культом Азириса из Египта, который воспевал саму смерть и поклонялись ей?
Айзирек
Ирина
Елена
Юлия
Вероника
Валентина
Виктория)
Илья
Диана
Татьяна
Нет
Светлана.
Анастасия
Таиса
Меня зовут Лера
Александра
Лейла
Виктория
Таня
Спорим какая нибудь мамашка писала
Алина
Нет
Каріна
Дина
Виктор
Анжела
Надежда
Марина Марина
Нет, слава Богу!
Яна
Евгения
Саетлана
Лидия
Да,моё имя Ярослава, и то что тут написано чистая правда. Но то что такими именами нельзя называть, это бред.
Людмила