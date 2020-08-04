04.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Новости Бердска / Общество / Стиль жизни

Душу ангелов имеют лишь избранные знаки Зодиака, уверены астрологи. И таких знаков лишь 3. У тебя душа ангела? Проверь!

09:48 04.08.2020 Фото: https://www.piqsels.com/
150 616

Понятно, что каждый человек хотел бы обладать душой ангела и привносить в мир свет и доброту. Однако делать это суждено только избранным.

Душу ангелов имеют лишь избранные знаки Зодиака, уверены астрологи. И таких знаков лишь 3. У тебя душа ангела? Проверь!
Душа человека состоит из двух сторон – одна ангельская, а другая демоническая

Весы, Водолей, Рыбы: три знака зодиака, которые имеют душу ангела

Душу ангелов имеют только 3 знака зодиака, об этом рассказали астрологи. Душа человека состоит из двух сторон – одна ангельская, а другая демоническая. Они существуют для того, чтобы уравновешивать баланс между добром и злом. Душа-демон поможет преодолеть трудности, смириться с утратой и горестями. А ангельская душа научит любить и творить добро.

Понятно, что каждый человек хотел бы обладать душой ангела и привносить в мир свет и доброту. Однако делать это суждено только избранным. Их назвали астрологи, пояснив, что характер и способности человека во многом определяются его небесным покровителем – созвездием.

Душой ангела обладает представитель стихии Воздуха Весы

У Весов душа самая светлая. Это очень сострадательные люди, умеющие искренне сопереживать. Они могут к чужой проблеме относиться как к своей собственной. Какие бы проблемы ни случались в жизни Весов, они всегда оставят их на потом, если помощь необходима другому человеку, пусть даже незнакомому.

Представители этого знака могут колебаться и не спешить с осуществлением своей мечты, но когда речь идёт о благополучии другого человека, правильные решения они способны находить очень быстро.

Стремление помогать во всём людям становится причиной того, что Весы ни за что не поддержат никого из окружающих в совершении неверного или аморального поступка. Наоборот, Весы сделают всё от них зависящее, чтобы отговорить человека от неверного шага.

По своей натуре Весы могут быть прирождёнными дипломатами и миротворцами, поэтому они всегда стараются свести на нет любые конфликты и любые споры, свидетелями которых стали.

Самое важное для представителя этого знака – семья, поэтому если у кого-то из её членов возникает проблема, Весы обязательно помогут в её разрешении.

Если люди не отвечают Весам взаимностью, обижаться они не станут, впрочем, точно так же, как не будут и жаловаться, что у них трудная судьба.

Самое большое пристрастие Весов – это искусство. Они не только большие его ценители, но и сами способны создавать шедевры. Весы легко вселяют людям веру в жизнь, одаривают их счастьем и умиротворением. Кроме того, это очень терпеливый знак и из себя практически никогда не выходит.

Душа ангела досталась знаку стихии Воздуха Водолею

Водолей считается среди всех знаков зодиака самым добрым, самым мудрым и имеющим огромное сердце. Это сердце открыто для всей людской печали. Именно поэтому Водолеев больше всего среди врачей, благотворителей, волонтёров и тех, кто отстаивает свои права.

Такие порывы частенько вредят жизни самого Водолея, однако он считает, что прежде всего – люди, а потом уже он сам. Для Водолея важно спасение всех и всего вокруг, важно, чтобы бездомные были сыты, и чтобы все люди были счастливы. Если это удалось сделать, останавливаться представитель этого знака не станет, а найдёт, кому ещё нужно помогать.

Казалось бы, такой человек долго не протянет, он просто-напросто выбьется из сил. Однако это вовсе не так, Водолеи живут долго и до глубокой старости сохраняют бодрость духа и тела. У них прекрасно развита интуиция, к тому же они очень мудры.

При решении той или иной проблемы Водолей идёт коротким путём, а препятствия обходит стороной. Поэтому много сил и энергии тратить не приходится.

У знака стихии Воды Рыб, считают астрологи, душа ангельская
Рыбы – очень хорошие интуиты. Если проверить всех магов и предсказателей, окажется, что большинство из них – Рыбы. Им легче других даётся познание Вселенной. Рыбы на Земле – для лечения душ и для наставления людей на путь истинный.

Рыбы помогут другому человеку обрести покой, а также найти в жизни своё место. Многим это помогает решить крупные проблемы. В благодарность за это люди говорят, что представители этого знака – настоящие Ангелы-Хранители.

Если кто-либо из близких Рыб требует помощи, они не остановятся ни перед чем, пойдут на любые жертвы и проявят себя героически. Рыбы очень гуманны, всегда готовы жертвовать собой для благой цели или для помощи близкому человеку.

Если представитель этого знака зодиака – личность творческая, то он способен сделать планету прекраснее. Созданные Рыбами картины, написанные ими книги, поэтические строки, музыкальные произведения или же архитектурные строения – всё это кажется созданным самим Господом.

Окружающих творчество Рыб одаривает духовностью, счастьем, радостью и гармонией в себе. Бывает, что Рыбы выдыхаются и теряют свои возможности. Однако через короткий период они восстанавливаются. Для этого им нужно просто побыть наедине с собой, отключившись от всего. Такая медитация быстро их восстановит.

Источник: http://rsute.ru/

Мнение читателей
428
115
33
40
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы в тройке?

Аноним, 13 июля 2020 03:08
НВР:
Да
Света, 16 июля 2020 03:13
Да.
Лиза, 21 июля 2020 17:28
Я рыба ,рождённая в 1 ой декаде. Много читала астрологию Не все рыбы ангелы : 1 декада поверхностные маленькие рыбки ,2 декада - окунь ,навага итд,3 декада- акулы (жадные ,наглые ,пробивные). Я как в первой декаде ,себя хвалить не буду: добрая,отзывчивая,переживательная,дома одна спать боюсь ,вечное чувство страха,кто попросит деньги или еду последнее отдам. Болезненная.
Аноним, 13 июля 2020 04:53
НВР:
Нет
Аноним, 13 июля 2020 13:14
НВР:
Весы-вздорные, водолеи-жестокие, рыбы-прогматичые эгоисты
Анна, 16 июля 2020 16:58
А вы говна водолеям не делайте и тогда он не будет жестоким. А то нагадят водолеям , а потом добра ещё ждут от них
водолейка, 16 июля 2020 17:15
водолей, жесток когда этого требуют обстоятельства, восновном водолей добрая душа
Аноним, 16 июля 2020 17:49
Если ты не втройке ангелов то не стоит говорить про добрых людей
Дина, 17 июля 2020 11:23
Водолеи жестокие
Рыбы эгоисты
Это факт
Аноним, 14 июля 2020 07:54
НВР:
Абсолютная чушь!я знаю таких весов и водолеев , что сам демон им позавидует)
Амира, 16 июля 2020 01:13
Зачем пишите всякую ложь. Ангелы тоже мне.
Люда, 16 июля 2020 15:47
Это точно, у меня были знакомые Весы, так вот я всегда сомневалась, читая их гороскоп и думала, что перепутали день его рождения. Он был неплохой человек, но ведь недаром говорят, простота хуже воровства. Пусть покоится с миром.
Павел, 17 июля 2020 18:47
Сам водолей.... И демона-во мне хватает.. А рыбы да эгоисты думают только о себе
Любовь, 29 июля 2020 20:23
Я рыба в 1 декаде. Силиный человек могу себя успокоить в трудную минуту, но чтобы не кто не мешал. Стараюсь поддержать человека в трудную минуту.
Аноним, 14 июля 2020 12:08
Бред не пишите, научитесь разбираться сначала, тоже мне астрологи.
реалис, 17 июля 2020 16:47
при чем тут знак зодиака?доброта или эгоизм идут от воспитания все идет от семьи
Аноним, 14 июля 2020 22:27
НВР:
Бред
Аноним, 15 июля 2020 00:01
Где до этого работал и работаю у одной из них душа проститутки, лиж бы пивасика попить, а у самой дочь, в детдоме было бы лучше с такой мамашей, которой лишь бы пивасика попить не важно с кем.
Аноним, 15 июля 2020 01:31
НВР:
Да я рыба.
Аноним, 15 июля 2020 05:23
НВР:
Я Овен
Аноним, 15 июля 2020 08:36
НВР:
Я являюсь душой ангела
Аноним, 15 июля 2020 14:10
НВР:
Я ♎
Аноним, 15 июля 2020 15:31
Я весы,не совсем ангел
Аноним, 15 июля 2020 18:17
НВР:
Нет, дурак
Это всё бред!!!
《Méлkûй шūZūk♚》, 29 июля 2020 03:23
Если тебя там нет,это не значит что это не правда)
Аноним, 15 июля 2020 20:04
НВР:
Я лев
Аноним, 17 июля 2020 18:15
Я тоже Лев. Мы - самые добрые!!!
Аноним, 15 июля 2020 23:39
НВР:
Да,я знак весы
Аноним, 16 июля 2020 00:38
НВР:
Да, я весы.
Аноним, 16 июля 2020 01:42
НВР:
Да Водолей
Аноним, 16 июля 2020 03:35
НВР:
Я рыбка и совпало!но и рыбы бывают разные!
Инесса, 16 июля 2020 05:52
Полная чушь. Зачем вы пишете не правду? Просто писать не о чем
Аноним, 16 июля 2020 11:56
Бредятина, вы вообще о чём, какие они ангелы.
Аноним, 16 июля 2020 14:00
Да
Зархатум,16июля,11: 15я, 16 июля 2020 14:19
Я водолей,знаю много водолеев,рыб и весо́в не все так как вы пишите,есть исключения.
Люда, 16 июля 2020 15:52
Я Скорпион и мой брат Скорпион старший. Так мы земля и небо. Хотя я родилась 5 ноября, а он 7 ноября.
Аноним, 16 июля 2020 15:33
НВР:
Это реально так Весы и Водолеи.Мне очень близкие эти люди.Благодарю Вас!
Люда, 16 июля 2020 15:55
А чем не понравился мой комментарий про Весы. Чистая правда, 35 лет совместной жизни.
Аноним, 16 июля 2020 16:55
НВР:
У каждого здравомыслящего человека всегда есть возможность быть ЧЕЛОВЕКОМ
Аноним, 16 июля 2020 17:12
НВР:
Водолей я
Таро, 16 июля 2020 17:13
У дьявола в услужении тоже есть ангелы... Так чья душа из них ...
Аноним, 16 июля 2020 17:51
НВР:
В тройке
Марина, 17 июля 2020 01:31
Ну, не знаю. Самые неприятные люди в моей жизни - это Водолеи и Весы. Возможно, они исключения из правила, но я всё равно не совсем согласна с этим гороскопом
Аноним, 17 июля 2020 02:10
НВР:
Я Весы, все действительно так и есть
Аноним, 17 июля 2020 02:48
НВР:
Da
Аноним, 17 июля 2020 03:15
НВР:
Да))
Аноним, 17 июля 2020 03:29
НВР:
Да, я водолей )
Ирина, 17 июля 2020 04:14
Полный бред Уменя в доме 3 Водолея и 1 весы. И поверьте я уж знаю их "" ангельские души"
Аноним, 17 июля 2020 04:18
НВР:
Я весы.
И описание мне в принцепи характерно.
Аноним, 17 июля 2020 05:19
НВР:
Да

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Даже ключи от дома не взял. Не надеялся вернуться живым": Репортаж из "красной" зоны ковидного госпиталя
10:30 04-08-2020
БердскПо рейтингу «Медиалогии» выбирает мэр Бердска допускаемые на рабочие группы по свалке около кладбища СМИ 29
10:20 04-08-2020
По рейтингу «Медиалогии» выбирает мэр Бердска допускаемые на рабочие группы по свалке около кладбища СМИ
«Показалось вам вся роскошь, не его это часы»: Шнуров написал стихотворение патриарху Кириллу
10:15 04-08-2020
«Показалось вам вся роскошь, не его это часы»: Шнуров написал стихотворение патриарху Кириллу
БердскСпецвыпуск "Свалочный город. Или деньги не пахнут" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 29 июля 2020 17
10:13 04-08-2020
Спецвыпуск
Бердск«Презирать и ненавидеть начнут попрошаек»: выплатят 10 000 рублей от Путина в августе на детей от 3 до 16 лет? 14
10:12 04-08-2020
«Презирать и ненавидеть начнут попрошаек»: выплатят 10 000 рублей от Путина в августе на детей от 3 до 16 лет?
Узнай, какой город для проживания подходит тебе по знаку зодиака! Как найти свой райский уголок на планете
10:06 04-08-2020
Узнай, какой город для проживания подходит тебе по знаку зодиака! Как найти свой райский уголок на планете
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 13
10:02 04-08-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
БердскУвольнять чиновника за коррупцию может полгода из мэрии Бердска градоначальник
10:00 04-08-2020
Увольнять чиновника за коррупцию может полгода из мэрии Бердска градоначальник
Молитвы Марии Магдалине в помощь от избавления грехов 4 августа 2020 года
10:00 04-08-2020
Молитвы Марии Магдалине в помощь от избавления грехов 4 августа 2020 года
Бердск"Натравил" полицию на пикетчицу против свалки у бердского кладбища Наталью Слесареву мэр Бердска 15
09:58 04-08-2020