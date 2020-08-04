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2 тыс. рублей составит новый штраф для водителей с 1 августа. Он будет приходить каждый день

09:47 04.08.2020 Фото: Flickr
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На территории РФ с первого августа текущего года вступит в силу новый штраф за отсутствие диагностической карты, она подтверждает прохождение обязательного технического осмотра автомобиля. Размер штрафа известен — он будет составлять 2 тысячи рублей.

2 тыс. рублей составит новый штраф для водителей с 1 августа. Он будет приходить каждый день
Постоянно носить с собой документ не обязательно — инспекторы смогут проверять наличие карты по электронной базе

До 1 августа санкции применялись только к водителям такси, грузовых авто и автобусов, за отсутствие диагностической карты выписывался протокол, штраф составлял от 500 до 800 рублей. Сейчас данная мера наказания будет действительна для любых транспортных средств.

Кроме того, новый штраф может приходить каждый день: если с того момента, как сотрудник ГИБДД выписал штраф, прошли сутки, то водитель может ещё раз быть оштрафован на 2000 рублей, если его снова остановит инспектор. Уточняется, что постоянно носить с собой документ не обязательно — инспекторы смогут проверять наличие карты по электронной базе.

С 24 августа 2020 года изменятся тарифы на полисы обязательного страхования. Минимальный тариф понизится на 10 %, максимальный увеличится на те же 10 %. Помимо этого, автостраховщики смогут применять индивидуальные тарифы для каждого водителя.

Источник: gismeteo

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От редакции

У вас диагностическая карта есть?

Аноним, 21 июля 2020 14:37
Выдавливают малоимущих с дорог. Ежели пенсионер, то разве найти эти тыщи на техосмотр, на страховку, на дорогие запчасти? Придраться же к состоянию авто можно всегда, было бы желание!
Помню на одном осмотре заставили менять рулевые тяги, поехал на другой - всё в норме! Мзду они просят, как всегда.
Аноним, 21 июля 2020 14:59
ВСе именно так и будет!
Юрий, 26 июля 2020 22:55
Вы, дурак? Сотни тысяч нашёл на машину, а пару сотен не можешь на ТО? Вот такие ездят без страховки, попадают в ДТП и отделываются штрафом в 800р. А нормальным людям приходится ремонтировать за свой счёт! Потому что ездя на Мерсе, он безработный и типа у него нет никакого имущества!
Аноним, 28 июля 2020 12:41
" Юрий, 26 июля 2020 22:55Вы, дурак? "

Я так понимаю, что основной доход в месяц место у вас это зарплата за проведение техосмотров?
Александр, 28 июля 2020 21:47
Нарушил закон - санкция, а где по-другому то, в какой стране, на какой планете? Техосмотр (с 2012 диагностическая карта ( а вы только спохватились) ) был всегда. Если вы добросовестно его проходите ежегодно, вас эта санкция не касается.
Анатолий, 29 июля 2020 02:39
На машину денег нашел, на заправку нашел, найдет и на то. По идее, авто без то или страховки можно эвакуировать на штрафстоянку, тк отсутствие то подразумевает, что авто неисправно!
Аноним, 29 июля 2020 15:13
я вот езжу только на огород и расходую за летний сезон максимум 3 бака бензина! Зимой машина в гараже. Вот на кой мне страховка и ТО? Машина моя стоит 6 баков бензина в лучшем случае, а дорога до огорода просёлочная.
Виталий, 01 августа 2020 11:25
Нет денег - не садись за руль! По моему всё логично)))
Сергей, 01 августа 2020 15:25
Продай машину, ходи пешком.
Виталий, 02 августа 2020 03:14
Тех стоит стоит 650 р.МЗДУ НЕ ПРОСЯТ -тариф .А лохов разводят все
Эх были врамана, сделал левую страховку и катвйся, 02 августа 2020 19:24
Эх были врамана, сделал левую страховку и катвйся
Сергей, 03 августа 2020 09:06
У нас как всегда-надбавки, соц выплаты, трудом, хлопаем в ладоши и тут же новые налоги, штрафы, повышение цен и все по нулям, доедайте последний фиг без соли.
Любовь, 21 июля 2020 16:53
Господи,уже не знают с чего деньги драть,опят понапридумывали.,..
Людмила, 26 июля 2020 22:29
Техосмотр, те диагностическая карта, всегда были... У Вас то машина есть?
аноним, 29 июля 2020 22:35
Детские выплаты надо ж компенсировать! Дали сотням,расплачиваются миллионы!
артур, 30 июля 2020 01:09
ТО проходить надо обязательно, а то гоняют на друшлаках убогих, штраф и на металлолом.
Павел, 30 июля 2020 13:24
Все верно деньги и так кончились (все на Крым потратили, да простят меня властьимущие), а тут ещё пандемия лишила бюджет и Гибддшников основного дохода с дорог. Ну и как им бедным быть? Естественно к нам в карман, а куда ещё они могут?
А все рассуждения о неотвратимости наказания не уместны ровно до того момента пока они (гибдд) по кустам прячутся и мзду берут на дорогах, с себя ребята начинать нужно.
Виталий, 01 августа 2020 11:23
Правильно, пора вас уже драть начинать, ибо нечего нищебродам на дороге делать!
Евгений, 03 августа 2020 14:12
Они скоро начнут вводить налог на солнце, воздух и осадки:)
Нина, 22 июля 2020 07:48
Совсем с катушек слетело наше правительство!!! Как можно за 24 часа пройти тех.осмотр.?а это значит, что появится опять коррупция на станциях тех осмотра. Где здравый смысл? Где хоть какая-то логика? Как можно на след день снова оштрафовать? Водителю ничего не остаётся, как поставить машину на эвакуатор и ехать на этот идиотский осмотр, который на некоторых станциях ставят просто, даже не заезжая в гараж!! Правительство!!! Придите в себя, включите мозги!!!
Юрий, 26 июля 2020 22:48
Тех осмотр можно пройти за полчаса! И лучше к этому готовиться за ранее! Вы хотите жить в правовом государстве, но чтоб закон касался только не вас! Идите и пройдите! Я таксист это делаю каждые полгода, а вам тяжело раз в два года пройти, или накрайняк раз в год?
Лара, 27 июля 2020 03:56
Техосмотр нужно проходить ВОВРЕМЯ! Зачем возмущаетесь - непонятно! Порядок должен быть во всём. Подходит время прохождения ТО - будьте любезны, пройдите на пару дней раньше. И будет вам счастье!
Виталий, 01 августа 2020 11:45
У таких как ты, я вообще машину забирал, ибо нет машины - нет проблем и воплей! Техосмотр проходится за полчаса, ну либо полторушка платится и вообще за 10 минут, но лучше конечно первый вариант! Как вы страховку делаете без него? А если ДТП, то потом по судам бегать? Я вообще считаю, что до 5000 этот штраф поднять нужно, чтоб нытиков без денег, на дорогах меньше стало!
Наиль, 03 августа 2020 09:51
Если по закону страховку делают только по прохождению т.о.то какого ещё нужно? Берите деньги у тех кто выдает страховки без т.о. штрафы,тюрьма и что угодно.получается Государство не верит своим законам.раз я имею страховку то понятно я прошол т.о..причем рядовые водилы? Копайтесвое дерьмо всвоих рядах,левые страховщики,левые т.о. вот кто должен платить и не 2 тысяч. А ДВА лимона вот и будет порядок. Да оставьте уж бедноту в Покое!
Аноним, 22 июля 2020 09:49
НВР:
Да
Александр, 27 июля 2020 00:49
Можно пройти за 500 рублей сверху
ВВ, 22 июля 2020 15:26
Все правильно! Проходите вовремя техосмотр.Сейчас две трети ездит на зимней резине. Но на пиво у них деньги есть. Таким не место на дороге.И авто хлам поубирать с дорог и дворов. Не можешь содержать машину, не место тебе на дороге. Не ставьте других под угрозу пострадать из за Вас. Долой автохлам!Долой вонючие камазы и ржавые газели, и гнилые прочие авто.
Аноним, 26 июля 2020 22:07
Под угрозу как раз таки ставят мажорики на новых папиных тачках. А нищий контенгент плавно перебирается в пешеходы
Валерия, 27 июля 2020 00:30
Ты вообще нормальный? На чем позволяет возможность на том люди и ездят или по твоему нет денег у человека, это не человек по твоему...
Сиди и помалкивай там тоже мне умник нашелся
А, 27 июля 2020 00:53
Не в автохламе дело,а в водителе,каждый ездит на том,что может себе позволить. Для кого-то это средство передвижения и аварии не из-за его тех.состояния,а опыта и амбиции того кто за рулем. Можно всю зиму на летней резине проездить,если опыта хватает и соображалки.
Но со штрафами они уже борзеют,уже не знают откуда еще брать
Ришат., 27 июля 2020 01:26
Слушай ездок! На этих ржавых КамАЗах работает половина России.
Аноним, 27 июля 2020 02:07
Чтоб тебе никогда не знать, нищиты.
Не зарикайся завтра сам там будешь.
Вот русские и дожили до европейских стандартов.
Позор вам.
Ольга, 27 июля 2020 05:12
Техосмотр это формальность, а вот состояние дорог, за которые мы платим немалые налоги одна из основных причин ДТП. Надо государству за каждую ямку предъявлять.
Анонимно, 28 июля 2020 21:42
Дай денег на новую машину, потом предъявлять будешь
Алексей, 28 июля 2020 23:01
Мажорик? Если нас заставят ходить пешком. Твое новое ведро мы сожгем, чтоб не выделялся. Россияне.
Аноним, 29 июля 2020 23:56
Свою выкинь!
Ftg, 30 июля 2020 01:04
Вы прежде чем писать посмотрите статистику дтп из за неисправности транспортного средства, грузовики не всчет у них это обязаловка.большая часть это вина водителя а не неисправность.
Валентин, 30 июля 2020 01:15
Прежде чем это писать вы бы лучше изучили статистику дтп. Так вот более 80% происходит из за нарушения ПДД. А из за неисправности меньше 5 и половина из этого наверное грузовики,хотя для них техосмотр обязателен.
Волк, 03 августа 2020 02:21
Не все воруют как ты чтобы на новых корытах ездить
Андрей, 03 августа 2020 12:13
Прежде чем убрать автохлам с дорог, нужно людям дать возможность зарабатывать. Такое ощущение, что народ визжит от удовольствия передвигаясь на старых машинах.
Аноним, 22 июля 2020 20:03
НВР:
Есть
Махмадали, 22 июля 2020 20:10
Если честно тот кто принял этот закон тот просто мразь сука тварь конченый . Таких надо сразу повесить и отбрать все имущество
Аноним, 01 августа 2020 17:02
У нас в рассий и так много проблем с воровством чиновники воруют у бедных людей щас придумали закон которий им выгодно а не для людей на простых людей им наплевать снас кожу дерут и всё
Аноним, 23 июля 2020 11:44
какой техосмотр ???? оглянитесь какие дрова по за москвой катаются
Аноним, 23 июля 2020 13:41
Вроде как отсрочили до 1 марта 2021?
Александр, 25 июля 2020 15:09
Скорее всего, так и есть, перенесли.
Аноним, 31 июля 2020 14:16
Да, отложили до 1 марта 2021
Масуд, 23 июля 2020 15:59
Страну продали им всё мало!!!
Аноним, 23 июля 2020 18:14
Фейк какойто
Аноним, 24 июля 2020 22:14
Ну будут покупать как всегда,карупция процветать будет. Нормальные водилы и без т.о. за машиной следят.

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