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Ответственность по стройке мусорки около кладбища Бердска министр ЖКХ Архипов переложил на администрацию Искитимского района

18:38 04.08.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Второй раз ответило на запрос редакции «Курьер. Среда. Бердск» о будущем полигоне ТКО Министерство ЖКЖ Новосибирской области. Кроме очередного подтверждения того, что планируется все-таки открытая свалка, рассказали, кто оценит ущерб природе будущего «грандиозного» объекта.

Ответственность по стройке мусорки около кладбища Бердска министр ЖКХ Архипов переложил на администрацию Искитимского района
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Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Ответственность по стройке мусорки около кладбища Бердска министр ЖКХ Архипов переложил на администрацию Искитимского района

Умолчал о положительной экспертизе проекта санитарно-защитной зоны новой свалки рядом с Бердском и не ответил на вопросы РоспортебнадзорОтветственность по стройке мусорки около кладбища Бердска министр ЖКХ Архипов переложил на администрацию Искитимского районаЕщё 109 новостей

Министерство ЖКЖ Новосибирской области второй раз ответило  на один и тот же запрос редакции «Курьер. Среда. Бердск» о будущей свалке рядом с кладбищем Бердска. Напомним, новый полигон около кладбища Бердска будет просто обыкновенной зловонной свалкой, подтвердило министерство ЖКХ Новосибирской области в своих первых ответах.  И ответ был более подробный — вы можете прочесть еще раз по ссылке.

Отметим главные моменты из ответов — на объекте предусмотрена обработка и захоронение отходов, вновь подтвердило министерство. Значит — эта яма для своза мусора, то есть открыта я свалка рядом с Бердском, все-таки планируется.

В настоящее время работы на объекте не производятся, заверяют специалисты минЖКХ. Хотя «Курьер. Среда. Бердск» 25 июля стал свидетелем, как на участке под полигон протянул электропровода.  «Курьер. Среда. Бердск» отправил запрос в министерство ЖКХ — почему эти работы не считают за начало строительства свалки, на которую пока нет разрешения.

Главный момент, который следует из ответов, что ключевую ответственность в решении быть свалке или не быть несет администрация района — разрешение на строительство объекта выдает администрация Искитимского района, заявляет минЖКХ.

Также министерство ответило на вопрос — какой ущерб может нанести природе данный полигон, что говорят, эксперты, экологи? В ответе сказано, что оценка воздействия намечаемой деятельности полигона ТКО на окружающую среду будет происходить во время экологической экспертизы. Эти данные строители должны предоставить Федеральной службе по надзору в сфере природопользования.

Вопросы редакции, на которые ДВАЖДЫ ответили в минЖКХ Новосибирской области

1. Рядом с кладбищем Бердска и поселком Маяк, начаты работы по укладке дороги. Рядом роют котлован (фото прикрепляем). Этот участок куплен у Администрации Искитимского района?
2. Кем куплен это участок, кто собственник?
3. Какая разрешенная категория земель у участка?
4. Какой проект планируется для реализации на этом участке?
5. Действительно ли здесь планируют создать полигон ТКО?

6. Под контролем каких организаций он будет организован? Правительство, Экология-Новосибирск?
7. Проект полигона уже несть? Есть разрешение на его реализацию?
8. Когда были публичные слушания по проекту и как проголосовали жители (прикрепите протокол слушаний)?
9. Правительство Новосибирской области давало разрешение для начала работ и создания здесь полигона?
10. Если нет разрешения, почему собственник уже ведет подготовительные работы?
11. Когда начнется строительство полигона и что он предполагает? Что будет представлять из себя полигон? Какие работы там будут вестись?
12. Откуда с каких территорий туда будут свозить мусор? И в каком объеме?
13. Какой ущерб может нанести природе данный полигон, что говорят, эксперты, экологи?
14. По какой программе создадут полигон?
15. Сколько полигонов и где в Новосибирской области хотят создать?
16. В какие годы будут каждый из них создавать?
17. Сколько мусороперерабатывающих заводов будет создано в регионе?
18. Где появятся эти заводы и в какие года?
19. Свалка ТБО равна ли мусороперерабатывающему заводу в ситуации с полигоном в Искитимском районе?
20. Ранее речь шла о полигоне около Лебедевки, это вместо Лебедевки создали рядом с Бердском? Или в Искитимском районе будет создано 2 свалки? В Лебедевки в поселке Маяк?
21. Будет ли соединена дорога на кладбище Бердска по ул. Полевой с дорогой на полигон в поселке Маяк?

ВТОРОЙ ответ министерства ЖКХ:

Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКСХ Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п, государственной программой Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области», утвержденной постановлением правительства Новосибирской области от 19.01.2015 №> 10-п, в рамках инвестиционного проекта предусмотрено строительство объекта в сфере обращения с ТКО в Искитимском районе.

Проведение общественных обсуждений документов территориального планирования Искитимского района относится к полномочиям администрации Искитимского района, министерства строительства Новосибирской области. Проведение общественных обсуждений по материалам оценки воздействия на окружающую среду проектной документации по проекту относится к полномочиям администрации Искитимского района.
Решение вопроса о реализации проекта по строительству объекта в сфере обращения с ГКО в Искитимском районе возможно только после получения результатов государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе при наличии разрешения на строительство, которое выдает администрация Искитимского района Новосибирской области.

В настоящее время инициатором проекта только формируется пакет документов для прохождения государственной экологической экспертизы. Таким образом, на сегодняшний день необходимых условий для начала строительства объекта нет.

Приложение

Территориальной схемой кадастровый номер земельного участка, в границах которого планируется строительство объекта размещения ТКО с объектом обработки в Искитимском районе, не определен. В целях уточнения категории земель, предлагаем обратиться к публичной кадастровой карте.

Согласно разделу XII. территориальной схемы в Искитимском районе предусмотрено строительство объекта. На планируемом объекте предусмотрено захоронение и обработка твердых коммунальных отходов. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» захоронение отходов — это изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду; обработка отходов — это предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.

В соответствии с территориальной схемой указанный объект предусматривает наличие линии обработки. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» обработка отходов — предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку. Обработка отходов предполагает их сортировку в целях уменьшения объемов отходов, подлежащих захоронению. На объекте предусмотрена обработка и захоронение отходов.

Осуществление государственной экологической экспертизы объекта относится к полномочиям Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, осуществление государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий относится к полномочиям Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы». Разрешение на строительство объекта выдает администрация Искитимского района Новосибирской области.

Согласно информации администрации Искитимского района Новосибирской области, инвестором — ООО «ПОЛИГОН» планируется направить проект на прохождение экспертиз (государственная экологическая экспертиза, государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий). Строительство объекта возможно после получения положительных заключений необходимых экспертиз, в том числе при наличии разрешения на строительство.

Администрацией Искитимского района выдавалось разрешение на строительство административно-бытового корпуса для размещения автотранспортных средств (гаража), иных разрешений на строительство не выдавалось. В настоящее время работы на объекте не производятся.

Дополнительно информируем, что 16 июля 2020 г. в министерстве жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области состоялось совещание, посвященное размещению полигона ТКО в Искитимском районе. На совещании было принято решение о рассмотрении технического задания на создание объекта с участием министерства, в том числе на предмет возможности включить создание современной инфраструктуры для утилизации отходов (комплекса по переработке ТКО).

Отдельный ответ на вопрос 13 запроса

Какой ущерб может нанести природе данный полигон, что говорят, эксперты, экологи?

В целях принятия решений о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий, проводится оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (далее — ОВОС).

При проведении ОВОС формируются материалы по оценке воздействия — комплект документации, подготовленный и являющийся частью документации, представляемой на экологическую экспертизу в случаях, определенных в статьях 11 и 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (далее – Закон № 174-ФЗ).
Экологическая экспертиза определяет соответствие документов, обосновывающих намечаемую, в связи с реализацией объекта экологической экспертизы, хозяйственную и иную деятельность экологическим требованиям, установленным техническим регламентом и законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду.
В соответствии с требованиями подпункта 7.1 статьи 11 Закона № 174-ФЗ проектная документация на строительство объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов IV — V классов опасности, подлежит государственной экологической экспертизе федерального уровня (далее – федеральная ГЭЭ).
Полномочия по организации и проведению федеральной ГЭЭ осуществляются Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.
Таким образом, экспертная оценка по проектной документации по строительству объекта размещения отходов в Искитимском районе Новосибирской области, будет дана экспертной комиссией по результатам проведения ГЭЭ федерального уровня.

Более детально нам ответили в первый раз. Ответы на все вопросы можно посмотреть здесь.

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От редакции

Возьмет всю ответственность на себя глава Лагода?

Аноним, 30 июля 2020 16:12
Думаю что уже взял только перед Почетным Это более ответственно для него
Аноним, 30 июля 2020 16:24
Чиновников специально что ли обучают давать ответы ни о чём. Они все как братья близнецы. Всё решает Искитим, а он не при делах. Наверное, активистам пикет надо было в Искитиме проводить, а не в Бердске или и там тоже.
Аноним, 30 июля 2020 19:13
Не почетный...Ладоге.... и новосибирцам ну и все закрутилось и вроде все о кей, а тут БКС и активная часть бердчан, новосибирцы в сторону, ну а не почетный ему хоть в глаза, он частник. Но вероятно отдыхать будут рядом. Молодцы БКС.
Аноним, 01 августа 2020 11:09
"Чиновников специально что ли обучают давать ответы ни о чём. Они все как братья близнецы."
Нас спалили! Дружно молчим!

"Всё решает Искитим, а он не при делах. Наверное, активистам пикет надо было в Искитиме проводить, а не в Бердске или и там тоже."

Жителей Бердска просто пускают по кругу. Пока мы будем бегать за Искитимом, потом будем бегать за чиновниками Бердска, потом будем бегать за чиновниками Новосибирска, почётный закончит и оформит все документы. Почему до вас это не доходит? А там глядишь и вторая волна корон подвезут и все возмущения уйдут на глухарь, на что и весь расчёт! Дальше по старым рельса - "Ну раз построили, ну не сносить же" - не слышали коронку чиновников Бердска?
Аноним, 30 июля 2020 16:33
Он потом переместится куда нибудь в пенсионный фонд и будет там улыбаться и глазами хлопать.
Аноним, 30 июля 2020 19:14
Пенсионный только для неоднократно проверенных, туда так просто не попадешь, да и берег обского закончился.
Аноним, 30 июля 2020 16:53
Пусть министерство ЖКЖ Новосибирской области, сделает выездное заседание на место будущей свалки и по факту определят, какой беспредел они решили сотворить... Не живые, не мертвые не простят надругательство над кладбищем, городом и его жителями...
Николай Сычев, 30 июля 2020 17:09
Министерство ЖКХ Новосибирской области лукавит. В постановлении Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 №292-п сделан глубокий анализ состояния обращения с отходами в Новосибирской области, а уже в постановлении Правительства Новосибирской области от 25.07.2019 №284-п включены плановые объекты строительства полигонов ТКО (ТБК) с их адресами расположения, объемами, сроками ввода и суммами затрат на строительство.
Кроме того, полигон у с.Маяк Искитимского района носит статус межрайонного уровня: для жителей Советского района г.Новосибирска, города Бердска, города Искитима и Искитимского района.
И не нужно "гнать пургу", как говорил наш президент Путин, мы, граждане России, понимаем, что этот полигон затрагивает интересы всех жителей межрайонного уровня и его местоположение должно обсуждаться не в кабинетах чиновников а всей общественностью как Искитимского района, так и города Бердска и Советского района г.Новосибирска.
Более того, предложение о местоположении полигона поступило от администрации Искитимского района и гражданина Шалдова Д.С., об этом жители города Бердска и Советского района г.Новосибирска узнали по факту принятого постановления Правительства Новосибирской области от 25.07.2019 №284-п.
Поэтому, господа региональные министры, Вы там сами разберитесь и найдите "откуда растут ноги" у этого полигона. И уж работайте достойно и открыто в интересах качественного проживания жителей г.Бердска, Советского и Искитимского районов.
Аноним, 30 июля 2020 21:40
Вы там сами разберитесь и найдите "откуда растут ноги"...
=============
плевать они хотели на жителей Бердска и с.Маяк. Цели у чиновников иные и не пересекаются с целями жителей. Место найдено, согласовано, утверждено, а стало быть, - должно быть свалкой! Представьте себе, что место этой свалки запретят (хоть из Москвы) , это что, опять всё переделывать? А деньги спущены и частично потрачены! Кто ответит? Потому чиновник будет стоять камнем, ни шагу назад, будет врать и изворачиваться, уговаривать и подкупать. Увы...
Аноним, 31 июля 2020 11:11
"А деньги спущены и частично потрачены! Кто ответит? Потому чиновник будет стоять камнем, ни шагу назад, будет врать и изворачиваться, уговаривать и подкупать. Увы... "

Всё что делают на сегодня чиновники, так это откровенно тянут время, для того чтобы почётный беспрепятственно продолжал рыть жителям Бердска могилу-областную свалку вовсе не по своей инициативе, почему вы забываете, что мэр Бердска уже два года пробивает в области закрытие свалки на Морозова, это чисто его инициатива! Из которой понятно, что должна для мэра Бердска появиться новая свалка, а учитывая то что от имени мэра Бердска год и два назад в курьере есть несколько статей в которых он уговаривает жителей Бердска , что новая свалка , после закрытия Морозова, должна быть максимально близка к Бердску, мы получаем шоу Бени Хила для жителей Бердска, я не я и лошадь не моя. Во всех СМИ нагнетают каронавирус 2, а значит слишком скоро жители Бердска и пикнуть не смогут против свалки в нашем городе, прячась по диванам от новой волны и выходя из дома на сто метров до ближайшего магазина за продуктами в масках или у вас память стёрли? Даже подписи против свалки жители Бердска могут собрать только сейчас и времени до второй волны коронавируса и официального открытия свалки-Бердск почти не осталось.
Аноним, 31 июля 2020 15:16
"А деньги спущены и частично потрачены! Кто ответит? Потому чиновник будет стоять камнем, ни шагу назад, будет врать и изворачиваться, уговаривать и подкупать.
Аноним, Ваши рассуждения не верны. Чиновникам из НСО по...где будет свалка, а вот наш не почетный уже вложился по крупному и ждет отдачи. Убытки получит только наш гр-н "НЕ". Вложился, подслюнил, а тут раз и все коту под хвост. Бердчане за свалку возле Бердска бьется только г-н "НЕ", остальные почуяли, что запахло паленым и поэтому или несут бред или отнекиваются и показывают пальцами друг на друга. Знаешь бюджетные потери или турма, это для чиновника очень понятно и выбор будет не за кого-то, а за свою оппу.
Аноним, 01 августа 2020 11:21
"а вот наш не почетный уже вложился по крупному и ждет отдачи. Убытки получит только наш гр-н "НЕ". Вложился, подслюнил, а тут раз и все коту под хвост. "

Вы сами не правы! Ваш почётный одновременно вложился в два противоположных и взаимоисключающих предприятия, вы не заметили? Несколько семнадцати этажек, десятиэтажек, которые он сейчас синхронно строит в Бердске. Но при этом он также строит областную свалку почти в самом Бердске, что ставит крест на возможность продать на "новой областной свалке Бердск" очень много квартир, что довольно не логично для такого расчётливого предпринимателя с многолетним опытом? Либо он жителей Бердска считает за умственно отсталых, которым плевать где скупать квартиры на областной свалке или урановых рудниках....
Аноним, 30 июля 2020 18:24
Администрация Искитимского района уже показала свою суть, продав два острова в акватории Бердского залива. По одному из островов судебная справедливость восторжествовала. Но чиновники Искитима все на местах, как бы не при делах. Со свалкой то же самое может приключиться.
Аноним, 30 июля 2020 19:16
только турма исправит
Аноним, 30 июля 2020 19:54
Почему никому дела нет до свалки, кроме активистов? Где хочу там и делаю свалку наплевать на здоровье жителей.
Аноним, 30 июля 2020 21:02
Ну как Вы глубоко уловили суть
Аноним, 31 июля 2020 11:17
"Почему никому дела нет до свалки, кроме активистов? Где хочу там и делаю свалку наплевать на здоровье жителей."

Вы удивитесь, когда узнаете, что большинство жителей Бердска не читает газету курьер(всего две тысячи, которые и собрали подписи против братской могилы Бердск), как впрочем и другие газеты Бердска, а значит не сном не духом про свалку не знают, потому, что по телеку ноль информации, а информацию жители Бердска на 90% черпают из телека!
Аноним, 03 августа 2020 13:27
НВР:
Нужно просто уезжать из г. Бердска в г. Новосибирск и побыстрей, потому что г. Бердск уже ничего хорошего не ждет, как пришел к власти Шестернин, будет кругом свалка, бомжи, постоянно поджигающие свалку.
Андрей, 31 июля 2020 10:44
Логика ВА не понятна. Сам строит дома рядом... Кто захочет покупать квартиры рядом с помойкой? И вообще мне кажется цены на жилье там пойдут вниз.
Аноним, 01 августа 2020 22:11
Впарят. Им впервой что-ли? Да и россиянам впервой что-ли уши развешивать и впрягаться в пожизненное ярмо-ипотеку за какие-то халупы из г-на и палок?
Аноним, 01 августа 2020 08:15
В ответе министра сказано, что "предусмотрена переработка". Однако, в тех задании говорится о переработке (сортировке) только 20% мусора! Остальной объем ,очевидно, просто кучей.
Аноним, 01 августа 2020 08:32
В формируемый пакет для "государственной экспертизы федерального уровня" администрацией Искитимского района уже положены результаты так называемых "общественных" обсуждений от 12 мая 2020 г. Согласно которым, никаких "замечаний от населения не поступило". Потому что эти "общественные обсуждения" были проведены абсолютно тихо, не публично и закрыто во время карантина, когда действовал запрет на массовые мероприятия. Хотя все формальности соблюдены. Ловкость рук чиновников не имеет барьеров ни моральных, ни карантинных.
Аноним, 01 августа 2020 11:30
"В формируемый пакет для "государственной экспертизы федерального уровня" администрацией Искитимского района уже положены результаты так называемых "общественных" обсуждений от 12 мая 2020 г. Согласно которым, никаких "замечаний от населения не поступило". Потому что эти "общественные обсуждения" были проведены абсолютно тихо, не публично и закрыто во время карантина, когда действовал запрет на массовые мероприятия. Хотя все формальности соблюдены. Ловкость рук чиновников не имеет барьеров ни моральных, ни карантинных."

Отсюда какой вывод? Для чего чиновники тянут время? Зачем мямлят чушь? По моему они молятся и ждут вторую коронаволну, на гребне которой они всё узаконят и сделают в тихушку, как они провели первый спектакль, также они и рассчитывают провести второй акт под прикрытием коронаволны, а там , когда люди массово начнут умирать и болеть в Бердске, они жителей Бердска поставят перед фактом, что они живут на "законной свалке Бердск", из цикла не нравиться валите от сюда и ещё и обвинят нас же в инертности и отсутствии на своих заседаниях, типа сами жители Бердска во всех своих бедах виноваты!
Шок, 01 августа 2020 12:15
На этих слушаниях были почти одни сотрудники компаний Голубева...
Аноним, 01 августа 2020 22:12
Да уж. Это даже не пехота. Эти за три копейки по команде удавятся.
Аноним, 02 августа 2020 08:02
Путину надо писать. Всё остальное бесполезно.
Аноним, 02 августа 2020 17:23
Народ, вы погулить можете? Всё уже такое было...
тетка, 03 августа 2020 09:13
Что будем делать?
Истмат, 03 августа 2020 14:53
Единственный выход - это громко, на каждом информационном углу кричать о том, что жители - против помойки!
Вести Новосибирск пригласить, для начала. И это должны, обязаны сделать депутаты городского собрания.
Аноним, 04 августа 2020 00:17
Люди города не знают о происходящем. Многие уверены, что Искитим далеко, пусть что хотят то и делают у себя под носом. Многие не понимают, что Искитим продался за 25 км от себя.
Аноним, 04 августа 2020 00:22
А кроме Николая Сычёва в Бердске депутатов нет? Что молчите? Дорогие вы наши!
Сибиряк, 04 августа 2020 06:36
А они все сидят у Почетного на игле.
Аноним, 04 августа 2020 09:56
Сибиряк прав! Комитет по ЖКХ Бороздина! АУ!!!!! зачем в депутаты шла?

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