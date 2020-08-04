Ответственность по стройке мусорки около кладбища Бердска министр ЖКХ Архипов переложил на администрацию Искитимского района

Второй раз ответило на запрос редакции «Курьер. Среда. Бердск» о будущем полигоне ТКО Министерство ЖКЖ Новосибирской области. Кроме очередного подтверждения того, что планируется все-таки открытая свалка, рассказали, кто оценит ущерб природе будущего «грандиозного» объекта.

Провода потянули неделю назад

Министерство ЖКЖ Новосибирской области второй раз ответило на один и тот же запрос редакции «Курьер. Среда. Бердск» о будущей свалке рядом с кладбищем Бердска. Напомним, новый полигон около кладбища Бердска будет просто обыкновенной зловонной свалкой, подтвердило министерство ЖКХ Новосибирской области в своих первых ответах. И ответ был более подробный — вы можете прочесть еще раз по ссылке.

Отметим главные моменты из ответов — на объекте предусмотрена обработка и захоронение отходов, вновь подтвердило министерство. Значит — эта яма для своза мусора, то есть открыта я свалка рядом с Бердском, все-таки планируется.

В настоящее время работы на объекте не производятся, заверяют специалисты минЖКХ. Хотя «Курьер. Среда. Бердск» 25 июля стал свидетелем, как на участке под полигон протянул электропровода. «Курьер. Среда. Бердск» отправил запрос в министерство ЖКХ — почему эти работы не считают за начало строительства свалки, на которую пока нет разрешения.

Главный момент, который следует из ответов, что ключевую ответственность в решении быть свалке или не быть несет администрация района — разрешение на строительство объекта выдает администрация Искитимского района, заявляет минЖКХ.

Также министерство ответило на вопрос — какой ущерб может нанести природе данный полигон, что говорят, эксперты, экологи? В ответе сказано, что оценка воздействия намечаемой деятельности полигона ТКО на окружающую среду будет происходить во время экологической экспертизы. Эти данные строители должны предоставить Федеральной службе по надзору в сфере природопользования.

Вопросы редакции, на которые ДВАЖДЫ ответили в минЖКХ Новосибирской области

1. Рядом с кладбищем Бердска и поселком Маяк, начаты работы по укладке дороги. Рядом роют котлован (фото прикрепляем). Этот участок куплен у Администрации Искитимского района?

2. Кем куплен это участок, кто собственник?

3. Какая разрешенная категория земель у участка?

4. Какой проект планируется для реализации на этом участке?

5. Действительно ли здесь планируют создать полигон ТКО?



6. Под контролем каких организаций он будет организован? Правительство, Экология-Новосибирск?7. Проект полигона уже несть? Есть разрешение на его реализацию?8. Когда были публичные слушания по проекту и как проголосовали жители (прикрепите протокол слушаний)?9. Правительство Новосибирской области давало разрешение для начала работ и создания здесь полигона?10. Если нет разрешения, почему собственник уже ведет подготовительные работы?11. Когда начнется строительство полигона и что он предполагает? Что будет представлять из себя полигон? Какие работы там будут вестись?12. Откуда с каких территорий туда будут свозить мусор? И в каком объеме?13. Какой ущерб может нанести природе данный полигон, что говорят, эксперты, экологи?14. По какой программе создадут полигон?15. Сколько полигонов и где в Новосибирской области хотят создать?16. В какие годы будут каждый из них создавать?17. Сколько мусороперерабатывающих заводов будет создано в регионе?18. Где появятся эти заводы и в какие года?19. Свалка ТБО равна ли мусороперерабатывающему заводу в ситуации с полигоном в Искитимском районе?20. Ранее речь шла о полигоне около Лебедевки, это вместо Лебедевки создали рядом с Бердском? Или в Искитимском районе будет создано 2 свалки? В Лебедевки в поселке Маяк?21. Будет ли соединена дорога на кладбище Бердска по ул. Полевой с дорогой на полигон в поселке Маяк?

ВТОРОЙ ответ министерства ЖКХ:

Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКСХ Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п, государственной программой Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области», утвержденной постановлением правительства Новосибирской области от 19.01.2015 №> 10-п, в рамках инвестиционного проекта предусмотрено строительство объекта в сфере обращения с ТКО в Искитимском районе.

Проведение общественных обсуждений документов территориального планирования Искитимского района относится к полномочиям администрации Искитимского района, министерства строительства Новосибирской области. Проведение общественных обсуждений по материалам оценки воздействия на окружающую среду проектной документации по проекту относится к полномочиям администрации Искитимского района.

Решение вопроса о реализации проекта по строительству объекта в сфере обращения с ГКО в Искитимском районе возможно только после получения результатов государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе при наличии разрешения на строительство, которое выдает администрация Искитимского района Новосибирской области.

В настоящее время инициатором проекта только формируется пакет документов для прохождения государственной экологической экспертизы. Таким образом, на сегодняшний день необходимых условий для начала строительства объекта нет.

Приложение

Территориальной схемой кадастровый номер земельного участка, в границах которого планируется строительство объекта размещения ТКО с объектом обработки в Искитимском районе, не определен. В целях уточнения категории земель, предлагаем обратиться к публичной кадастровой карте.

Согласно разделу XII. территориальной схемы в Искитимском районе предусмотрено строительство объекта. На планируемом объекте предусмотрено захоронение и обработка твердых коммунальных отходов. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» захоронение отходов — это изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду; обработка отходов — это предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.

В соответствии с территориальной схемой указанный объект предусматривает наличие линии обработки. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» обработка отходов — предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку. Обработка отходов предполагает их сортировку в целях уменьшения объемов отходов, подлежащих захоронению. На объекте предусмотрена обработка и захоронение отходов.

Осуществление государственной экологической экспертизы объекта относится к полномочиям Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, осуществление государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий относится к полномочиям Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы». Разрешение на строительство объекта выдает администрация Искитимского района Новосибирской области.

Согласно информации администрации Искитимского района Новосибирской области, инвестором — ООО «ПОЛИГОН» планируется направить проект на прохождение экспертиз (государственная экологическая экспертиза, государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий). Строительство объекта возможно после получения положительных заключений необходимых экспертиз, в том числе при наличии разрешения на строительство.

Администрацией Искитимского района выдавалось разрешение на строительство административно-бытового корпуса для размещения автотранспортных средств (гаража), иных разрешений на строительство не выдавалось. В настоящее время работы на объекте не производятся.

Дополнительно информируем, что 16 июля 2020 г. в министерстве жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области состоялось совещание, посвященное размещению полигона ТКО в Искитимском районе. На совещании было принято решение о рассмотрении технического задания на создание объекта с участием министерства, в том числе на предмет возможности включить создание современной инфраструктуры для утилизации отходов (комплекса по переработке ТКО).

Отдельный ответ на вопрос 13 запроса

Какой ущерб может нанести природе данный полигон, что говорят, эксперты, экологи?

В целях принятия решений о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий, проводится оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (далее — ОВОС).



При проведении ОВОС формируются материалы по оценке воздействия — комплект документации, подготовленный и являющийся частью документации, представляемой на экологическую экспертизу в случаях, определенных в статьях 11 и 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (далее – Закон № 174-ФЗ).Экологическая экспертиза определяет соответствие документов, обосновывающих намечаемую, в связи с реализацией объекта экологической экспертизы, хозяйственную и иную деятельность экологическим требованиям, установленным техническим регламентом и законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду.В соответствии с требованиями подпункта 7.1 статьи 11 Закона № 174-ФЗ проектная документация на строительство объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов IV — V классов опасности, подлежит государственной экологической экспертизе федерального уровня (далее – федеральная ГЭЭ).Полномочия по организации и проведению федеральной ГЭЭ осуществляются Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.Таким образом, экспертная оценка по проектной документации по строительству объекта размещения отходов в Искитимском районе Новосибирской области, будет дана экспертной комиссией по результатам проведения ГЭЭ федерального уровня.

Более детально нам ответили в первый раз. Ответы на все вопросы можно посмотреть здесь.