Ответственность по стройке мусорки около кладбища Бердска министр ЖКХ Архипов переложил на администрацию Искитимского района

Министерство ЖКЖ Новосибирской области второй раз ответило на один и тот же запрос редакции «Курьер. Среда. Бердск» о будущей свалке рядом с кладбищем Бердска. Напомним, новый полигон около кладбища Бердска будет просто обыкновенной зловонной свалкой, подтвердило министерство ЖКХ Новосибирской области в своих первых ответах. И ответ был более подробный — вы можете прочесть еще раз по ссылке.
Отметим главные моменты из ответов — на объекте предусмотрена обработка и захоронение отходов, вновь подтвердило министерство. Значит — эта яма для своза мусора, то есть открыта я свалка рядом с Бердском, все-таки планируется.
В настоящее время работы на объекте не производятся, заверяют специалисты минЖКХ. Хотя «Курьер. Среда. Бердск» 25 июля стал свидетелем, как на участке под полигон протянул электропровода. «Курьер. Среда. Бердск» отправил запрос в министерство ЖКХ — почему эти работы не считают за начало строительства свалки, на которую пока нет разрешения.
Главный момент, который следует из ответов, что ключевую ответственность в решении быть свалке или не быть несет администрация района — разрешение на строительство объекта выдает администрация Искитимского района, заявляет минЖКХ.
Также министерство ответило на вопрос — какой ущерб может нанести природе данный полигон, что говорят, эксперты, экологи? В ответе сказано, что оценка воздействия намечаемой деятельности полигона ТКО на окружающую среду будет происходить во время экологической экспертизы. Эти данные строители должны предоставить Федеральной службе по надзору в сфере природопользования.
Вопросы редакции, на которые ДВАЖДЫ ответили в минЖКХ Новосибирской области
1. Рядом с кладбищем Бердска и поселком Маяк, начаты работы по укладке дороги. Рядом роют котлован (фото прикрепляем). Этот участок куплен у Администрации Искитимского района?
2. Кем куплен это участок, кто собственник?
3. Какая разрешенная категория земель у участка?
4. Какой проект планируется для реализации на этом участке?
5. Действительно ли здесь планируют создать полигон ТКО?
7. Проект полигона уже несть? Есть разрешение на его реализацию?
8. Когда были публичные слушания по проекту и как проголосовали жители (прикрепите протокол слушаний)?
9. Правительство Новосибирской области давало разрешение для начала работ и создания здесь полигона?
10. Если нет разрешения, почему собственник уже ведет подготовительные работы?
11. Когда начнется строительство полигона и что он предполагает? Что будет представлять из себя полигон? Какие работы там будут вестись?
12. Откуда с каких территорий туда будут свозить мусор? И в каком объеме?
13. Какой ущерб может нанести природе данный полигон, что говорят, эксперты, экологи?
15. Сколько полигонов и где в Новосибирской области хотят создать?
16. В какие годы будут каждый из них создавать?
17. Сколько мусороперерабатывающих заводов будет создано в регионе?
18. Где появятся эти заводы и в какие года?
19. Свалка ТБО равна ли мусороперерабатывающему заводу в ситуации с полигоном в Искитимском районе?
20. Ранее речь шла о полигоне около Лебедевки, это вместо Лебедевки создали рядом с Бердском? Или в Искитимском районе будет создано 2 свалки? В Лебедевки в поселке Маяк?
21. Будет ли соединена дорога на кладбище Бердска по ул. Полевой с дорогой на полигон в поселке Маяк?
ВТОРОЙ ответ министерства ЖКХ:
Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКСХ Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п, государственной программой Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области», утвержденной постановлением правительства Новосибирской области от 19.01.2015 №> 10-п, в рамках инвестиционного проекта предусмотрено строительство объекта в сфере обращения с ТКО в Искитимском районе.
Проведение общественных обсуждений документов территориального планирования Искитимского района относится к полномочиям администрации Искитимского района, министерства строительства Новосибирской области. Проведение общественных обсуждений по материалам оценки воздействия на окружающую среду проектной документации по проекту относится к полномочиям администрации Искитимского района.
Решение вопроса о реализации проекта по строительству объекта в сфере обращения с ГКО в Искитимском районе возможно только после получения результатов государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе при наличии разрешения на строительство, которое выдает администрация Искитимского района Новосибирской области.
В настоящее время инициатором проекта только формируется пакет документов для прохождения государственной экологической экспертизы. Таким образом, на сегодняшний день необходимых условий для начала строительства объекта нет.
Приложение
Территориальной схемой кадастровый номер земельного участка, в границах которого планируется строительство объекта размещения ТКО с объектом обработки в Искитимском районе, не определен. В целях уточнения категории земель, предлагаем обратиться к публичной кадастровой карте.
Согласно разделу XII. территориальной схемы в Искитимском районе предусмотрено строительство объекта. На планируемом объекте предусмотрено захоронение и обработка твердых коммунальных отходов. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» захоронение отходов — это изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду; обработка отходов — это предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.
В соответствии с территориальной схемой указанный объект предусматривает наличие линии обработки. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» обработка отходов — предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку. Обработка отходов предполагает их сортировку в целях уменьшения объемов отходов, подлежащих захоронению. На объекте предусмотрена обработка и захоронение отходов.
Осуществление государственной экологической экспертизы объекта относится к полномочиям Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, осуществление государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий относится к полномочиям Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы». Разрешение на строительство объекта выдает администрация Искитимского района Новосибирской области.
Согласно информации администрации Искитимского района Новосибирской области, инвестором — ООО «ПОЛИГОН» планируется направить проект на прохождение экспертиз (государственная экологическая экспертиза, государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий). Строительство объекта возможно после получения положительных заключений необходимых экспертиз, в том числе при наличии разрешения на строительство.
Администрацией Искитимского района выдавалось разрешение на строительство административно-бытового корпуса для размещения автотранспортных средств (гаража), иных разрешений на строительство не выдавалось. В настоящее время работы на объекте не производятся.
Дополнительно информируем, что 16 июля 2020 г. в министерстве жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области состоялось совещание, посвященное размещению полигона ТКО в Искитимском районе. На совещании было принято решение о рассмотрении технического задания на создание объекта с участием министерства, в том числе на предмет возможности включить создание современной инфраструктуры для утилизации отходов (комплекса по переработке ТКО).
Отдельный ответ на вопрос 13 запроса
Какой ущерб может нанести природе данный полигон, что говорят, эксперты, экологи?
В целях принятия решений о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий, проводится оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (далее — ОВОС).
Экологическая экспертиза определяет соответствие документов, обосновывающих намечаемую, в связи с реализацией объекта экологической экспертизы, хозяйственную и иную деятельность экологическим требованиям, установленным техническим регламентом и законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду.
В соответствии с требованиями подпункта 7.1 статьи 11 Закона № 174-ФЗ проектная документация на строительство объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов IV — V классов опасности, подлежит государственной экологической экспертизе федерального уровня (далее – федеральная ГЭЭ).
Полномочия по организации и проведению федеральной ГЭЭ осуществляются Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.
Таким образом, экспертная оценка по проектной документации по строительству объекта размещения отходов в Искитимском районе Новосибирской области, будет дана экспертной комиссией по результатам проведения ГЭЭ федерального уровня.
Более детально нам ответили в первый раз. Ответы на все вопросы можно посмотреть здесь.
Нас спалили! Дружно молчим!
"Всё решает Искитим, а он не при делах. Наверное, активистам пикет надо было в Искитиме проводить, а не в Бердске или и там тоже."
Жителей Бердска просто пускают по кругу. Пока мы будем бегать за Искитимом, потом будем бегать за чиновниками Бердска, потом будем бегать за чиновниками Новосибирска, почётный закончит и оформит все документы. Почему до вас это не доходит? А там глядишь и вторая волна корон подвезут и все возмущения уйдут на глухарь, на что и весь расчёт! Дальше по старым рельса - "Ну раз построили, ну не сносить же" - не слышали коронку чиновников Бердска?
Кроме того, полигон у с.Маяк Искитимского района носит статус межрайонного уровня: для жителей Советского района г.Новосибирска, города Бердска, города Искитима и Искитимского района.
И не нужно "гнать пургу", как говорил наш президент Путин, мы, граждане России, понимаем, что этот полигон затрагивает интересы всех жителей межрайонного уровня и его местоположение должно обсуждаться не в кабинетах чиновников а всей общественностью как Искитимского района, так и города Бердска и Советского района г.Новосибирска.
Более того, предложение о местоположении полигона поступило от администрации Искитимского района и гражданина Шалдова Д.С., об этом жители города Бердска и Советского района г.Новосибирска узнали по факту принятого постановления Правительства Новосибирской области от 25.07.2019 №284-п.
Поэтому, господа региональные министры, Вы там сами разберитесь и найдите "откуда растут ноги" у этого полигона. И уж работайте достойно и открыто в интересах качественного проживания жителей г.Бердска, Советского и Искитимского районов.
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плевать они хотели на жителей Бердска и с.Маяк. Цели у чиновников иные и не пересекаются с целями жителей. Место найдено, согласовано, утверждено, а стало быть, - должно быть свалкой! Представьте себе, что место этой свалки запретят (хоть из Москвы) , это что, опять всё переделывать? А деньги спущены и частично потрачены! Кто ответит? Потому чиновник будет стоять камнем, ни шагу назад, будет врать и изворачиваться, уговаривать и подкупать. Увы...
Всё что делают на сегодня чиновники, так это откровенно тянут время, для того чтобы почётный беспрепятственно продолжал рыть жителям Бердска могилу-областную свалку вовсе не по своей инициативе, почему вы забываете, что мэр Бердска уже два года пробивает в области закрытие свалки на Морозова, это чисто его инициатива! Из которой понятно, что должна для мэра Бердска появиться новая свалка, а учитывая то что от имени мэра Бердска год и два назад в курьере есть несколько статей в которых он уговаривает жителей Бердска , что новая свалка , после закрытия Морозова, должна быть максимально близка к Бердску, мы получаем шоу Бени Хила для жителей Бердска, я не я и лошадь не моя. Во всех СМИ нагнетают каронавирус 2, а значит слишком скоро жители Бердска и пикнуть не смогут против свалки в нашем городе, прячась по диванам от новой волны и выходя из дома на сто метров до ближайшего магазина за продуктами в масках или у вас память стёрли? Даже подписи против свалки жители Бердска могут собрать только сейчас и времени до второй волны коронавируса и официального открытия свалки-Бердск почти не осталось.
Аноним, Ваши рассуждения не верны. Чиновникам из НСО по...где будет свалка, а вот наш не почетный уже вложился по крупному и ждет отдачи. Убытки получит только наш гр-н "НЕ". Вложился, подслюнил, а тут раз и все коту под хвост. Бердчане за свалку возле Бердска бьется только г-н "НЕ", остальные почуяли, что запахло паленым и поэтому или несут бред или отнекиваются и показывают пальцами друг на друга. Знаешь бюджетные потери или турма, это для чиновника очень понятно и выбор будет не за кого-то, а за свою оппу.
Вы сами не правы! Ваш почётный одновременно вложился в два противоположных и взаимоисключающих предприятия, вы не заметили? Несколько семнадцати этажек, десятиэтажек, которые он сейчас синхронно строит в Бердске. Но при этом он также строит областную свалку почти в самом Бердске, что ставит крест на возможность продать на "новой областной свалке Бердск" очень много квартир, что довольно не логично для такого расчётливого предпринимателя с многолетним опытом? Либо он жителей Бердска считает за умственно отсталых, которым плевать где скупать квартиры на областной свалке или урановых рудниках....
Вы удивитесь, когда узнаете, что большинство жителей Бердска не читает газету курьер(всего две тысячи, которые и собрали подписи против братской могилы Бердск), как впрочем и другие газеты Бердска, а значит не сном не духом про свалку не знают, потому, что по телеку ноль информации, а информацию жители Бердска на 90% черпают из телека!
Нужно просто уезжать из г. Бердска в г. Новосибирск и побыстрей, потому что г. Бердск уже ничего хорошего не ждет, как пришел к власти Шестернин, будет кругом свалка, бомжи, постоянно поджигающие свалку.
Отсюда какой вывод? Для чего чиновники тянут время? Зачем мямлят чушь? По моему они молятся и ждут вторую коронаволну, на гребне которой они всё узаконят и сделают в тихушку, как они провели первый спектакль, также они и рассчитывают провести второй акт под прикрытием коронаволны, а там , когда люди массово начнут умирать и болеть в Бердске, они жителей Бердска поставят перед фактом, что они живут на "законной свалке Бердск", из цикла не нравиться валите от сюда и ещё и обвинят нас же в инертности и отсутствии на своих заседаниях, типа сами жители Бердска во всех своих бедах виноваты!
Вести Новосибирск пригласить, для начала. И это должны, обязаны сделать депутаты городского собрания.