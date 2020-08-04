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Ринулись в Россию из Белоруссии: на границе огромные очереди. Минск возмущен

20:39 04.08.2020 Фото: Википедии
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Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе, предполагая, что Россия в одностороннем порядке изменила правила въезда. В МИД РФ заявили, что в этом нет политической подоплеки.

Ринулись в Россию из Белоруссии: на границе огромные очереди. Минск возмущен
Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе

МИД Белоруссии направил России ноту из-за очередей на границе, заявил РИА Новости пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.

Ранее пользователи социальных сетей стали писать об скоплении автомобилей на дороге между государствами. Отмечалось, что россияне тщательно проверяют документы при въезде на территорию страны. Белорусские дипломаты попросили уточнить, действительно ли Москва изменила порядок въезда.

«Мы находимся в контакте с российской стороной, пытаемся прояснить ситуацию», — говорится в сообщении.

Позже посольство Белоруссии заявило, что получило от России информацию об усилении контроля пересечения границы. Москва объяснила свои действия увеличением пассажиропотока, который вырос почти вдвое из-за расширения перечня льготных категорий граждан, которые могут перемещаться между двумя странами.

Российские власти заверили белорусских коллег, что ситуация не имеет политической подоплеки. Въезжающих и выезжающих людей проверяют в соответствии с распоряжением штаба правительства по борьбе с коронавирусом. Уточняется, что Москва принимает меры для увеличения пропускной способности пограничных переходов.

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Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Москва мстит за арестованных 33 россиянина?

Аноним, 01 августа 2020 11:15
НВР:
Правильно делает
Аноним, 01 августа 2020 11:24
Ты задержал наших наемников (якобы сотрудников ЧОП) из ЧВК Вагнера, а мы не дадим тебе торговать твоими товарами в России. Все взаимно.
Аноним, 01 августа 2020 11:31
Как аукнулось, так и откликнулось.
Гость, 01 августа 2020 11:47
Россия ввела коллективное наказание для всей белорусской нации?
Александр Справедливый, 02 августа 2020 12:41
А что тут такого? Запад же ввел санкции против всего российского народа и ничего. Ты что-то не возмущался. Мы ведем политику так же, как Запад. Только не говори, что Лукашенко - не Запад, и он нам друг.
Raven, 01 августа 2020 12:44
Ништяки от РФ получают и в то же время потихоньку гадят. Ответка будет только нарастать, если батька не одумается и не вернет бойцов и самое главное перестанет делать всё более усиливающиеся реверансы в сторону США. Ведь они арестовали чоповцев в нарушение договоренностей (тем более их КГБ было прекрасно осведомлено и это было не первые договоренные маршруты чоповцев и чвкашников через Белоруссию в третие страны). Очередной прогиб в сторону США и "благодарность" в сторону РФ за экономические преференции.
Аноним, 01 августа 2020 14:11
Бандитам Вагнера (их лозунг "Смерть наш бизнес, и он идет хорошо") лучше искать другие пути на свою грязную работу. Они такие же ЧОПовцы, как Петров и Боширов туристы в Солсбери. И Лукашенко правильно их завернул!
Аноним, 01 августа 2020 12:48
НВР:
Да, и правильно
Аноним, 01 августа 2020 15:06
Нет, не мстит. Пока предупреждает. Коронавирус бродит, границу на замок. Вскоре попросим отдать долги, не из мести ради, а потому что деньги нужны. Ну и товары не соответствуют госту. Нет не мстим, предупреждаем. А вот выборы не признать, это месть.
Аноним, 01 августа 2020 21:43
Чё им всем тут нужно?
Аноним, 02 августа 2020 01:09
Читая комменты разочаровывается в людях.
Аноним, 02 августа 2020 01:36
НВР:
Нет
Аноним, 04 августа 2020 20:07
НВР:
Прощать нельзя

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