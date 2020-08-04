4 часа кричал голодный ребенок рядом со смертельно пьяными спящими родителями в доме №131 по ул. Первомайской Бердска

Полиция выяснила из какой квартиры доносится плач. На стук никто не открывал. Окно было открыто, тогда при помощи лестницы, которую предоставила пожарная часть, спасатели попали в квартиру.

Кричал голодный ребенок полночи в Бердске

4 часа кричал голодный ребенок рядом со спящими пьяными родителями в Бердске. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал начальник Бердского поисково-спасательного отряда Сергей Козин. Он отметил, что вызов поступил в 1.30 ночи 3 августа. Соседи сообщили, что уже на протяжении 3-4 часов сильно кричит ребенок в какой-то из квартир в доме №131 на ул. Первомайской.

— Полиция выяснила из какой квартиры доносится плач. На стук никто не открывал. Окно было открыто, тогда при помощи лестницы, которую предоставила пожарная часть, спасатели попали в квартиру. Они обнаружили крепко спящих родителей, предположительно в сильном алкогольном опьянении, — рассказал Сергей Валерьевич.

Ребенок тоже уже уснул, устав кричать. Ему нет еще года, отметил Козин.

— Горе родители были разбужены. Открыли двери полиции они уже проводили с ними работу, — рассказал Сергей Козин 3 августа.