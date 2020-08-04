4 часа кричал голодный ребенок рядом со смертельно пьяными спящими родителями в доме №131 по ул. Первомайской Бердска

4 часа кричал голодный ребенок рядом со спящими пьяными родителями в Бердске. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал начальник Бердского поисково-спасательного отряда Сергей Козин. Он отметил, что вызов поступил в 1.30 ночи 3 августа. Соседи сообщили, что уже на протяжении 3-4 часов сильно кричит ребенок в какой-то из квартир в доме №131 на ул. Первомайской.
— Полиция выяснила из какой квартиры доносится плач. На стук никто не открывал. Окно было открыто, тогда при помощи лестницы, которую предоставила пожарная часть, спасатели попали в квартиру. Они обнаружили крепко спящих родителей, предположительно в сильном алкогольном опьянении, — рассказал Сергей Валерьевич.
Ребенок тоже уже уснул, устав кричать. Ему нет еще года, отметил Козин.
— Горе родители были разбужены. Открыли двери полиции они уже проводили с ними работу, — рассказал Сергей Козин 3 августа.
сволочи
Ага я тоже ночью слышала плач этого ребенка. Но не думала что все так серьёзно. Хорошо что бдительные соседи позаботились. Может стыдно будет. Жееесть это же как надо так напиться чтобы не слышать плач своего ребенка.
Думала у нас тут все благоприятные люди живут, а оказывается в соседнем доме могут так Смертельно пить.