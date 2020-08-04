Законны ли планы правительства разместить полигон ТКО у кладбища Бердска, реки Раздельной и аэродрома «Бердск-Центральный», проверит областная прокуратура

«Курьер. Среда. Бердск» обратился вопросами к природоохранному прокурору Александру Барышникову. Правомерно ли принято решение о размещении полигона ТКО в близости от Бердска и многих природных объектов и таких объектов, как аэродром и большой город?

Полигон около кладбища Бердска уже активно строится

Проведет проверку, нарушает ли правительство региона законы размещением полигона ТКО у кладбища Бердска, реки Раздельная и аэродрома «Бердск-Центральный», прокуратура Новосибирской области. Напомним, именно с таким вопросом «Курьер. Среда. Бердск» обратился к природоохранному прокурору Александру Барышникову. Ему был выслан запрос с 6 вопросами. Вот какой пришел ответ:

— Ваше обращение для организации рассмотрения направлено в прокуратуру Новосибирской области. О результатах рассмотрения обращения вы будете уведомлены указанной прокуратурой, — отметил Барышников.

Напомним, министр ЖКХ Архипов заявил, что исключат полигон ТКО около свалки Бердска в терсхеме только в случае отрицательных заключений госэкспертиз. А глава Искитимского района Олег Лагода не инициировал район строительство мусорки в с.Маяк.

Вопросы прокурору:

1. Рядом с кладбищем Бердска и поселком Маяк Искитимского района на участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется полигон по Территориальной схеме обращения с отходами Новосибирской области. Правомерно ли принято решение правительства Новосибирской области о размещении полигона ТКО в такой близости от города Бердска и многих природных объектов (река, Обское море) и таких серьезных объектов, как аэродром и большой город?

2. По заявлению министра ЖКХ региона Архипова, согласно санитарно-эпидемиологическому заключению от 31.03.2020 №54.НС.01.000.Т.000.398.03.20 проект санитарно-защитной зоны для полигона соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Уточните, не возникло ли у вас вопросов по данной ситуации? Информация о спорных вопросах будущей свалки опубликована во многих СМИ, в частность в сюжете «Курьер. Среда. Бердск» «Свалка между Бердском и Искитимом«.

3. Может ли проект санитарно-защитной зоны полигона соответствовать нормам при наличии рядом городского кладбища?

4. Как может проект санитарно-защитной зоны полигона соответствовать нормам при наличии реки Раздельная?

5. Как может проект санитарно-защитной зоны полигона соответствовать нормам при наличии рядом аэродрома «Бердск-Центральный», если проект предполагает захоронение ТКО, а значит открытую яму — то есть свалку, над которой будут собираться птицы. Как вы дали разрешение на такой объект, если скопление птиц — это риск их попадания в турбины самолет и риск катастроф и смерти людей?

6. Укажите есть нарушения закона правительством в решении разместить полигон ТКО на участке 54:07:047401:1085? Если да, какие конкретно нарушены законы и какое наказание могут понести ответственные лица?