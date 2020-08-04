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Законны ли планы правительства разместить полигон ТКО у кладбища Бердска, реки Раздельной и аэродрома «Бердск-Центральный», проверит областная прокуратура

09:58 04.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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«Курьер. Среда. Бердск» обратился вопросами к природоохранному прокурору Александру Барышникову. Правомерно ли принято решение о размещении полигона ТКО в близости от Бердска и многих природных объектов и таких объектов, как аэродром и большой город?

Законны ли планы правительства разместить полигон ТКО у кладбища Бердска, реки Раздельной и аэродрома «Бердск Центральный», проверит областная прокуратура
Полигон около кладбища Бердска уже активно строится
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Законны ли планы правительства разместить полигон ТКО у кладбища Бердска, реки Раздельной и аэродрома «Бердск Центральный», проверит областная прокуратура

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Проведет проверку, нарушает ли правительство региона законы размещением полигона ТКО у кладбища Бердска, реки Раздельная и аэродрома «Бердск-Центральный», прокуратура Новосибирской области. Напомним, именно с таким вопросом «Курьер. Среда. Бердск» обратился к природоохранному прокурору Александру Барышникову. Ему был выслан запрос с 6 вопросами. Вот какой пришел ответ:

— Ваше обращение для организации рассмотрения направлено в прокуратуру Новосибирской области. О результатах рассмотрения обращения вы будете уведомлены указанной прокуратурой, — отметил Барышников.

Напомним, министр ЖКХ Архипов заявил, что исключат полигон ТКО около свалки Бердска в терсхеме только в случае отрицательных заключений госэкспертиз. А глава Искитимского района Олег Лагода не инициировал район строительство мусорки в с.Маяк.

Вопросы прокурору:

1. Рядом с кладбищем Бердска и поселком Маяк Искитимского района на участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется полигон по Территориальной схеме обращения с отходами Новосибирской области. Правомерно ли принято решение правительства Новосибирской области о размещении полигона ТКО в такой близости от города Бердска и многих природных объектов (река, Обское море) и таких серьезных объектов, как аэродром и большой город?
2. По заявлению министра ЖКХ региона Архипова, согласно санитарно-эпидемиологическому заключению от 31.03.2020 №54.НС.01.000.Т.000.398.03.20 проект санитарно-защитной зоны для полигона соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Уточните, не возникло ли у вас вопросов по данной ситуации? Информация о спорных вопросах будущей свалки опубликована во многих СМИ, в частность в сюжете «Курьер. Среда. Бердск» «Свалка между Бердском и Искитимом«.
3. Может ли проект санитарно-защитной зоны полигона соответствовать нормам при наличии рядом городского кладбища?
4. Как может проект санитарно-защитной зоны полигона соответствовать нормам при наличии реки Раздельная?
5. Как может проект санитарно-защитной зоны полигона соответствовать нормам при наличии рядом аэродрома «Бердск-Центральный», если проект предполагает захоронение ТКО, а значит открытую яму — то есть свалку, над которой будут собираться птицы. Как вы дали разрешение на такой объект, если скопление птиц — это риск их попадания в турбины самолет и риск катастроф и смерти людей?
6. Укажите есть нарушения закона правительством в решении разместить полигон ТКО на участке 54:07:047401:1085? Если да, какие конкретно нарушены законы и какое наказание могут понести ответственные лица?

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От редакции

Найдут нарушения?

Аноним, 03 августа 2020 18:41
Скоро мы будем наблюдать первый случай в истории, когда в суде выступят прокурор, защитник, полузащитник и нападающий.(с)
Аноним, 03 августа 2020 21:02
Как бы эта встреча в силу известных обстоятельств не прошла без зрителей? )))
Аноним, 04 августа 2020 09:29
вот если возбудят дело, тогда все увидят, что эта помойка нужна только нашему не почетному, а остальным в общем ниже колена, где она будет. Только наш бьется, чтобы свалка была на его земле и только к нему текло бабло. Ну разве такой.....может быть почетным. Уже все остальные чиновники прячут свои бес...глазки и прикидываются дураками. БКС пишите побольше запросов и обращений, от Вашей активности коррупционеры и прихлебаи сон теряют, а если и засыпают то тюрьму видят.
Аноним, 04 августа 2020 08:29
Вспомнился момент из американских фильмов, когда появляется толстый дядя с большой бляхой и с кривой усмешкой говорит - "Я здесь ЗАКОН!!!".
Финита ля комедия.
1906, 04 августа 2020 10:08
Похож
Не благодарите, 04 августа 2020 09:49
Вот простая финансовая схема. Всё законно. Миллиардные гос. контракты на вывоз мусора, отмывка через частные фирмочки (меньше персонала), ну или государственно-частное партнёрство. Учредители выводят деньги в офшоры. Полигоны м.б. и просто на бумаге, главное, чтобы объемы мусора можно было списать на них. Главное, чтобы можно было провести деньги. Лучше - новые полигоны. Т.к. на старые тоже получат миллиарды, но уже на рекультивацию. Поэтому ЧЁ абсолютно не прав с т.з. старших товарищей, вызвав возмущение жителей. "Деньги любят тишину" Ну что взять с его "пехоты" - трудное детство, деревянные игрушки.
Житель, 04 августа 2020 09:51
Спасибо огромное Галина Владимировна! Хоть кто то защищает бердчан, депутаты, чья обязанность стоять на страже интересов избирателей попрятались в норы как крысы! Бороздина- председатель комитета по ЖКХ где? В депутаты зачем шла? Комитет по промышленности возглавляет Голубев, тута и вопросов нет, понятно зачем в депутаты шел!

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