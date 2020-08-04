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«Ещё не хватало, чтоб кто-то попу свою в моей ванне мыл»: Отказывается платить ипотеку за квартиру девушки ее мужчина в Бердске

23:24 04.08.2020, Алиса Ершова Фото: pexels
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Сдавай жилье и живи с ним в съемном — советуют горожане тем, кто уже оказался с ипотекой, но еще без мужа.

Ещё не хватало, чтоб кто то попу свою в моей ванне мыл: Отказывается платить ипотеку за квартиру девушки ее мужчина в Бердске
Что делать, если партнер не хочет платить за твою ипотеку и платит только коммуналку? Это вообще нормально?

В отношениях люди или делят на свое и чужое, или все является общим: почему-то считается, что второй расклад является наиболее гармоничным. Если партнер уже сейчас задумывается «Что, если мы разойдемся», то стоит ли с ним встречаться вообще, обсуждают в группе «Подслушано Бердск» 31 июля.

— Пост-вопрос к мужчинам, да и к девушкам наверное. У меня квартира в ипотеке. Собираемся жить с парнем. Он говорит, что помогать платить не будет. Только квартплату и счётчики, мол, чем пользуюсь. Ок, а если бы мы снимали жилье? Аренда те же 10-15 к. Предложила снять её у меня, так как в квартире есть все, 2-ка и всего за 10 к. Отказался. Говорит, что выплатив ипотеку, выгонишь меня. По документам да, я хозяйка, не спорю. Но где гарантия, что прожив оставшиеся ипотечные годы на съёмном, мы не разойдемся? И вообще, зачем жить с такой мыслью о расхождении? И зачем отдавать деньги чужому человеку, вероятнее за его ипотеку, нежели своей девушке за свое жилье? И мол, я хозяином себя не чувствую. Но чтоб чувствовать, нужно что-то делать в жилье: кран поменять, розетки чинить, обои клеить и т.д. ведь? Вот и сказал мне: будем жить в съёмном, я буду платить. Свою закрывай, и плати свою ипотеку сама. Я не навязываю ипотеку, я ее платила самостоятельно и могу, не подумайте что иждивенка. Просто семейный бюджет будет ведь экономнее, не? На те же деньги, потраченные на аренду, можно поехать отдохнуть, например, ну или одеться на зиму там и т.д. Что посоветуете? Может,
я не права? P.S у него жилья нет вообще. Кредитная плохая, купить свое нет возможности, — делится женщина в «Подслушано Бердск».

Большинство комментаторов встали на сторону девушки: зачем делить все, включая жилье на «свое» и «чужое»?

— Если уже сейчас он делит ,,твое -мое», то семьёй не считает. Потом будет мыть только свою тарелку, есть продукты, которые он купил, по счётчикам разделит— он же не всем объемом пользовался. Чуть что: а тут все не мое, ни в съёмном жилье, ни в вашем ипотечном. Пассажир. Гость в отношениях, — гневно пишет Елена Премудреная.

— Зачем снимать жилье, если и так есть жилье? Начинать жить вместе с начальной мыслью на расход, смысл? – убеждена Надежда Крюкова.

— Тююююю. Какая прелесть. Ну впиши его к себе. Чтобы у него были права на собственность. Спойлер — расстанетесь. Хата твоя, платишь ты. Справедливо ему платить коммуналку, покупать еду и т.п. Ты либо ищи равного по рангу человека (оба в ипотеке или он с приданым), либо не заводи отношений. Проходили такое. Сначала любовь до гроба, преданный влюблённый взгляд, а потом: а что ты мне можешь дать? С нищебродами дружить классно, а вот семью заводить надо с обеспеченными, покуда основной костыль отношений от финансовых трудностей, — заявляет Макс Кравцов.

Были и настоящие советы, которые предлагали автору поста:

— Надо оформлять в долях и платить вместе. Тогда не разойдетесь, — пишет Маргарита Пахомова. Под ее комментарием тут же начинаются обсуждения, склеит ли отношения общая ипотека – большинство приходят к выводу, что скорее всего нет, и общая ипотека будет скорее обременяющим фактором для отношений.

— Сдавай свое, живи с ним в съемном, пусть платит сам. Правильно он все говорит, — советует Наталья Вытовтова.

Тем не менее, не все готовы сдавать свою квартиру внаем и снимать ради этого чужую:

— Свою ипотечную квартиру никогда бы не сдала. Ещё не хватало, чтоб кто-то жопу свою в моей ванне мыл или трусы стирал в машинке, неее. Считаю, что если мужчина настроен серьезно, и такая ситуация с жильем, то жил бы общим бюджетом семейным, а оттуда и платежи, кредит, продукты, отдых и т.д. Вместе решать должны куда потратить, а не так. У тебя твое. У меня мое, — уверена Юлия Король.

— Можно, конечно, попробовать съемное пополам, или как он говорит, буду платить сам, свою сдавать и тихо платить ипотеку, но сдуется он быстро от такой затратной жизни. И поищет бабу, у которой квартира без ипотеки. Кредитная история плохая, значит кидал банки. Тут в случае чего соберет свои тряпки и свалит, товарищ ненадежный, — считает Любовь Журавлева.

Ее логику понимают далеко не все, и под комментарием тут же появилось мнение, что женщине с таким подходом по жизни тяжело – дескать, кинуть банк и кинуть женщину – разные вещи.

— Кидал банки, и в случае чего кинет и девушку..логика ниже плинтуса. Тяжело вам в жизни, наверное, с таким-то подходом, — уверен Maksim Pozhidaev.

— Мужчине нужно дать право чувствовать себя мужчиной! От этого все беды, что гражданский брак до хорошего не доведёт. Страх всегда перед тем, что разбежаться люди могут в любой момент… Проблема не решится, если строить свои отношения на зыбком песке. Мне кажется, что вам лучше всего начать с главного в ваших отношениях с молодым человеком, а все остальное приложится… С милым и рай в шалаше! Дайте ему почувствовать, что он — Мужчина! Все остальное он сделает сам, если будет чувствовать, что он — Хозяин… И вы будете спокойны, упрёки и попреки ничего хорошего никому не принесли…. Помоги вам, Господи! Берегите свою любовь! – делится Ирина Мокова.

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От редакции

Платить ипотеку или снимать жилье?

Аноним, 04 августа 2020 09:22
Мужчин так много. Зачем срочно замуж? Общайтесь и выберите сами подходящего. А парню - въезжай в ипотечную. Потом купИте другую в браке и, опа, она уже ваша. А ещё лучше строить дом и оформлять покупку материалов на себя. Народ уже столько придумал для тех, кому "уж, замуж, невтерпеж." Сначала развод, а потом развод.
Аноним, 04 августа 2020 18:07
Когда вышла замуж, то все что перепадало от мужа - кусок мяса в 2-4 кг весом в общак за месяц, остальное тратил на себя : хорошо любил одеться. Да как одевался- обувь и джинсы "горели" на нем из-за немаленького веса, а вновь приобретенные вещи по цвету и другим параметрам совпадали с отношенными (минуточку, обувь приобреталась раз в 3 месяца новая, джинсы чаще - протирались между ляжками). Долго "домогался" по поводу прописать его на мою квартиру. Хорошо ума хватило этого не сделать. Зато при разводе из квартиры было вывезено все, спать не на чем было. Очень надрывались его родственники-какой парень золотой только в одной рубашке и джинсах все семь лет отходил, а ей всю зарплату оставлял :-(.Вторая попытка построить отношения ничем не отличалась: тип старше на 13 лет на все, что было мной заработано - твердил знакомым и друзьям, что куплено на его деньги. Больше не пытаюсь, т.к. среди "лиц другого пола" встретить ЧЕЛОВЕКА не реально. Да и просто поговорить не о чем, настолько интересы разные- я про благоустройство квартиры, он-про "мне это не нужно". Я про прогуляться, он - про "мне это не нужно". Я про вкусный ужин, он про "тебе худеть надо",т.к. сам ест один раз в день ( при этом с вечно урчащим животом). Все что интересно и нужно - "постельный лежим". И больше никаких интересов, разве что поумничать на тему -" а знаешь, как это дорого, ищи себе спонсора или выходи замуж за мусульманина".
Аноним, 04 августа 2020 19:11
"Больше не пытаюсь, т.к. среди "лиц другого пола" встретить ЧЕЛОВЕКА не реально."

Не там ищете и не тех выбираете!

"Да и просто поговорить не о чем, настолько интересы разные- я про благоустройство квартиры, он-про "мне это не нужно". Я про прогуляться, он - про "мне это не нужно". Я про вкусный ужин, он про "тебе худеть надо"

Так почему вы не ищете человека по интересам? Вы ведь взрослый человек и прекрасно понимаете, что на свидания всегда ходит "сказочная версия мужика и женщины" задача которых вывернуться на изнанку и "прельстить клиента", а вовсе не быть отвергнутым в случае показа своего истинного я, как раз с которым и придётся просыпаться каждое утро до конца жизни !
, 04 августа 2020 14:25
Сам вопрос как поставлен? Не хочет мужчина платить за её ипотеку, а она может платить сама. Так в чём проблема то? Пусть сама платит. Что она до него доколебалась то? Мужик должен чувствовать свою необходимость как любимый человек, а не как средство решения проблем. А то понаберут глупые девушки квартир, машин в кредит и ищут потом мужа. Нормальный мужик так делать не будет. Не знаю ни одного одинокого мужика, чтоб так сделал и потом надеялся, что если в нашей стране наступит очередной трындец, а мужик определённо должен в этом быть уверен, то ему мамочка или бабушки помогут рассчитаться. Сколько уже ипотечниц таких живут с мамами или на съемных квартирах.
Raven, 04 августа 2020 15:10
Охотницы в поисках ходячего кошелька выходят на тропу.

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