«Ещё не хватало, чтоб кто-то попу свою в моей ванне мыл»: Отказывается платить ипотеку за квартиру девушки ее мужчина в Бердске

Сдавай жилье и живи с ним в съемном — советуют горожане тем, кто уже оказался с ипотекой, но еще без мужа.

Что делать, если партнер не хочет платить за твою ипотеку и платит только коммуналку? Это вообще нормально?

В отношениях люди или делят на свое и чужое, или все является общим: почему-то считается, что второй расклад является наиболее гармоничным. Если партнер уже сейчас задумывается «Что, если мы разойдемся», то стоит ли с ним встречаться вообще, обсуждают в группе «Подслушано Бердск» 31 июля.

— Пост-вопрос к мужчинам, да и к девушкам наверное. У меня квартира в ипотеке. Собираемся жить с парнем. Он говорит, что помогать платить не будет. Только квартплату и счётчики, мол, чем пользуюсь. Ок, а если бы мы снимали жилье? Аренда те же 10-15 к. Предложила снять её у меня, так как в квартире есть все, 2-ка и всего за 10 к. Отказался. Говорит, что выплатив ипотеку, выгонишь меня. По документам да, я хозяйка, не спорю. Но где гарантия, что прожив оставшиеся ипотечные годы на съёмном, мы не разойдемся? И вообще, зачем жить с такой мыслью о расхождении? И зачем отдавать деньги чужому человеку, вероятнее за его ипотеку, нежели своей девушке за свое жилье? И мол, я хозяином себя не чувствую. Но чтоб чувствовать, нужно что-то делать в жилье: кран поменять, розетки чинить, обои клеить и т.д. ведь? Вот и сказал мне: будем жить в съёмном, я буду платить. Свою закрывай, и плати свою ипотеку сама. Я не навязываю ипотеку, я ее платила самостоятельно и могу, не подумайте что иждивенка. Просто семейный бюджет будет ведь экономнее, не? На те же деньги, потраченные на аренду, можно поехать отдохнуть, например, ну или одеться на зиму там и т.д. Что посоветуете? Может,

я не права? P.S у него жилья нет вообще. Кредитная плохая, купить свое нет возможности, — делится женщина в «Подслушано Бердск».

Большинство комментаторов встали на сторону девушки: зачем делить все, включая жилье на «свое» и «чужое»?

— Если уже сейчас он делит ,,твое -мое», то семьёй не считает. Потом будет мыть только свою тарелку, есть продукты, которые он купил, по счётчикам разделит— он же не всем объемом пользовался. Чуть что: а тут все не мое, ни в съёмном жилье, ни в вашем ипотечном. Пассажир. Гость в отношениях, — гневно пишет Елена Премудреная.

— Зачем снимать жилье, если и так есть жилье? Начинать жить вместе с начальной мыслью на расход, смысл? – убеждена Надежда Крюкова.

— Тююююю. Какая прелесть. Ну впиши его к себе. Чтобы у него были права на собственность. Спойлер — расстанетесь. Хата твоя, платишь ты. Справедливо ему платить коммуналку, покупать еду и т.п. Ты либо ищи равного по рангу человека (оба в ипотеке или он с приданым), либо не заводи отношений. Проходили такое. Сначала любовь до гроба, преданный влюблённый взгляд, а потом: а что ты мне можешь дать? С нищебродами дружить классно, а вот семью заводить надо с обеспеченными, покуда основной костыль отношений от финансовых трудностей, — заявляет Макс Кравцов.

Были и настоящие советы, которые предлагали автору поста:

— Надо оформлять в долях и платить вместе. Тогда не разойдетесь, — пишет Маргарита Пахомова. Под ее комментарием тут же начинаются обсуждения, склеит ли отношения общая ипотека – большинство приходят к выводу, что скорее всего нет, и общая ипотека будет скорее обременяющим фактором для отношений.

— Сдавай свое, живи с ним в съемном, пусть платит сам. Правильно он все говорит, — советует Наталья Вытовтова.

Тем не менее, не все готовы сдавать свою квартиру внаем и снимать ради этого чужую:

— Свою ипотечную квартиру никогда бы не сдала. Ещё не хватало, чтоб кто-то жопу свою в моей ванне мыл или трусы стирал в машинке, неее. Считаю, что если мужчина настроен серьезно, и такая ситуация с жильем, то жил бы общим бюджетом семейным, а оттуда и платежи, кредит, продукты, отдых и т.д. Вместе решать должны куда потратить, а не так. У тебя твое. У меня мое, — уверена Юлия Король.

— Можно, конечно, попробовать съемное пополам, или как он говорит, буду платить сам, свою сдавать и тихо платить ипотеку, но сдуется он быстро от такой затратной жизни. И поищет бабу, у которой квартира без ипотеки. Кредитная история плохая, значит кидал банки. Тут в случае чего соберет свои тряпки и свалит, товарищ ненадежный, — считает Любовь Журавлева.

Ее логику понимают далеко не все, и под комментарием тут же появилось мнение, что женщине с таким подходом по жизни тяжело – дескать, кинуть банк и кинуть женщину – разные вещи.

— Кидал банки, и в случае чего кинет и девушку..логика ниже плинтуса. Тяжело вам в жизни, наверное, с таким-то подходом, — уверен Maksim Pozhidaev.

— Мужчине нужно дать право чувствовать себя мужчиной! От этого все беды, что гражданский брак до хорошего не доведёт. Страх всегда перед тем, что разбежаться люди могут в любой момент… Проблема не решится, если строить свои отношения на зыбком песке. Мне кажется, что вам лучше всего начать с главного в ваших отношениях с молодым человеком, а все остальное приложится… С милым и рай в шалаше! Дайте ему почувствовать, что он — Мужчина! Все остальное он сделает сам, если будет чувствовать, что он — Хозяин… И вы будете спокойны, упрёки и попреки ничего хорошего никому не принесли…. Помоги вам, Господи! Берегите свою любовь! – делится Ирина Мокова.