«Натравил» полицию на пикетчицу против свалки у бердского кладбища Наталью Слесареву мэр Бердска

Наталья Слесарева, которую суд наказал за пикет против строительства мусорного полигона «под носом» у Бердска, получила постановление. Она с судебным решением не согласна и обратилась с жалобой в Новосибирский областной суд. Об этом Наталья Петровна 3 августа рассказала «Курьер. Среда. Бердск».
Вину Слесаревой в совершении административного правонарушения подтвердили: протокол об административном правонарушении, содержащим обстоятельства содеянного Слесаревой с фототаблицей;
сообщение главы Бердска о том, что планируется проведение несанкционированного пикета;
рапорты старшего инспектора ИАЗ отдела МВД по Бердску Багреевой Е. Н. и участкового уполномоченного Андриянова С. А., согласно которым в ходе проверки зарегистрированного сообщения главы Бердска Шестернина Е. А. о проведении несанкционированного пикета, ими было установлено, что Слесарева Н. П. устроила одиночный пикет около проезжей части, ведущей на кладбище Бердска, около остановочной платформы общественного транспорта «Третий проезд» микрорайона Юго-Восточный, при этом держала в руках плакат «Бердск против мусорного полигона».
Слесаревой были даны разъяснения, что своими действиями она нарушает постановление губернатора НСО от 31.03.2020г №48, однако последняя стала высказывать недовольство, вызвала представителей средств массовой информации, от дачи объяснения и от подписи протокола она отказалась.
Судья Екатерина Белова постановил признать Слесареву виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 20.6.1 КаАП РФ, и назначил ей наказание в виде предупреждения, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Общественница не согласилась даже с таким мягким вердиктом и обратилась в облсуд с жалобой. Наталья Петровна уверена, что 12 июня она ничего не нарушала: стояла одна на обочине дороги, в маске, с плакатом, ни с кем не разговаривала и не обнималась.
Стоит отметить, что Слесарева сама предупредила Шестернина о готовящейся акции. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», она отправила ему смс-сообщение с предупреждением: если он в течение часа не даст ответ на вопрос «Будет ли свалка на границе с Бердском?» они начнет акцию протеста.
Может вместе с домом и завалишься.
В последние месяцы жители соседнего с Одинцовским районом округа неоднократно выходили на массовые протесты против обустройства новой мусорной свалки в 177м от границы городского поселения Сычево, в 500м от средней школы и двух артезианских скважин, берущих воду из подольско-мячковского горизонта, который является основным источников водоснабжения сразу в нескольких районах Подмосковья.
А у нас только усопшие на погосте.
Фургал тому подтверждение.
А как красиво пел про голодовку и про то, что не даст горожан в обиду и разберется со свалкой.
Разбрался, бл.ин.
Шила в мешке не утаить.
Гаденькая история.
И дальше гадить будет бердчанам .
Теперь открыто.
Притворяться теперь уже нет смысла.
https://www.sovsekretno.ru/articles/kto-portit-vozdukh-v-yadrovo/