«Натравил» полицию на пикетчицу против свалки у бердского кладбища Наталью Слесареву мэр Бердска

Как оказалось, протокол на активистку во время одиночного пикета с плакатом «Бердск против мусорного полигона» составили по сообщению главы города Евгения Шестернина. Суд назначил общественнице наказание в виде предупреждения.

Наталья Слесарева вышла на пикет 12 июня. С тех пор она провела несколько протестных акций против свалки

Наталья Слесарева, которую суд наказал за пикет против строительства мусорного полигона «под носом» у Бердска, получила постановление. Она с судебным решением не согласна и обратилась с жалобой в Новосибирский областной суд. Об этом Наталья Петровна 3 августа рассказала «Курьер. Среда. Бердск».

Вину Слесаревой в совершении административного правонарушения подтвердили: протокол об административном правонарушении, содержащим обстоятельства содеянного Слесаревой с фототаблицей;

сообщение главы Бердска о том, что планируется проведение несанкционированного пикета;

рапорты старшего инспектора ИАЗ отдела МВД по Бердску Багреевой Е. Н. и участкового уполномоченного Андриянова С. А., согласно которым в ходе проверки зарегистрированного сообщения главы Бердска Шестернина Е. А. о проведении несанкционированного пикета, ими было установлено, что Слесарева Н. П. устроила одиночный пикет около проезжей части, ведущей на кладбище Бердска, около остановочной платформы общественного транспорта «Третий проезд» микрорайона Юго-Восточный, при этом держала в руках плакат «Бердск против мусорного полигона».

Слесаревой были даны разъяснения, что своими действиями она нарушает постановление губернатора НСО от 31.03.2020г №48, однако последняя стала высказывать недовольство, вызвала представителей средств массовой информации, от дачи объяснения и от подписи протокола она отказалась.

Судья Екатерина Белова постановил признать Слесареву виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 20.6.1 КаАП РФ, и назначил ей наказание в виде предупреждения, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Общественница не согласилась даже с таким мягким вердиктом и обратилась в облсуд с жалобой. Наталья Петровна уверена, что 12 июня она ничего не нарушала: стояла одна на обочине дороги, в маске, с плакатом, ни с кем не разговаривала и не обнималась.

Стоит отметить, что Слесарева сама предупредила Шестернина о готовящейся акции. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», она отправила ему смс-сообщение с предупреждением: если он в течение часа не даст ответ на вопрос «Будет ли свалка на границе с Бердском?» они начнет акцию протеста.