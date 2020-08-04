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«Натравил» полицию на пикетчицу против свалки у бердского кладбища Наталью Слесареву мэр Бердска

09:58 04.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Как оказалось, протокол на активистку во время одиночного пикета с плакатом «Бердск против мусорного полигона» составили по сообщению главы города Евгения Шестернина. Суд назначил общественнице наказание в виде предупреждения.

Натравил полицию на пикетчицу против свалки у бердского кладбища Наталью Слесареву мэр Бердска
Наталья Слесарева вышла на пикет 12 июня. С тех пор она провела несколько протестных акций против свалки
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Натравил полицию на пикетчицу против свалки у бердского кладбища Наталью Слесареву мэр Бердска

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Наталья Слесарева, которую суд наказал за пикет против строительства мусорного полигона «под носом» у Бердска, получила постановление. Она с судебным решением  не согласна и обратилась с жалобой в Новосибирский областной суд. Об этом Наталья Петровна 3 августа рассказала «Курьер. Среда. Бердск».

Вину Слесаревой в совершении административного правонарушения подтвердили: протокол об административном правонарушении, содержащим обстоятельства содеянного Слесаревой с фототаблицей;

сообщение главы Бердска о том, что планируется проведение несанкционированного пикета;

рапорты старшего инспектора ИАЗ отдела МВД по Бердску Багреевой Е. Н. и участкового уполномоченного Андриянова С. А., согласно которым в ходе проверки зарегистрированного сообщения главы Бердска Шестернина Е. А. о проведении несанкционированного пикета, ими было установлено, что Слесарева Н. П. устроила одиночный пикет около проезжей части, ведущей на кладбище Бердска, около остановочной платформы общественного транспорта «Третий проезд» микрорайона Юго-Восточный, при этом держала в руках плакат «Бердск против мусорного полигона».

Слесаревой были даны разъяснения, что своими действиями она нарушает постановление губернатора НСО от 31.03.2020г №48, однако последняя стала высказывать недовольство, вызвала представителей средств массовой информации, от дачи объяснения и от подписи протокола она отказалась.

Судья Екатерина Белова постановил признать Слесареву виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 20.6.1 КаАП РФ, и назначил ей наказание в виде предупреждения, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Общественница не согласилась даже с таким мягким вердиктом и обратилась в облсуд с жалобой. Наталья Петровна уверена, что 12 июня она ничего не нарушала: стояла одна на обочине дороги, в маске, с плакатом, ни с кем не разговаривала и не обнималась.

Стоит отметить, что Слесарева сама предупредила Шестернина о готовящейся акции. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», она отправила ему смс-сообщение с предупреждением: если он в течение часа не даст ответ на вопрос «Будет ли свалка на границе с Бердском?» они начнет акцию протеста.

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От редакции

Что нарушила активистка, стоя в одиночестве у дороги?

Boeing 777-300ER, 03 августа 2020 21:26
Правильно всё. Надоела уже. Свалка будет и никто этому помешать не сможет. Вон, сколько вонизма была из-за дома Спортивная 15. И что? Ничего. Дом сдан и ничего ему не будет. Я был недавно в том районе, отличный дом, можно было бы даже переехать туда.
Аноним, 03 августа 2020 22:00
Но не в 100 же метрах от черты города (кладбища), столько пустующей земли, так нет надо осквернить захороненных близких, родственников бердчан?! Шестернин, Травников - это варяги, нагадят и уедут, а нам здесь жить...
Аноним, 03 августа 2020 22:40
Переедь.
Может вместе с домом и завалишься.
Аноним, 04 августа 2020 10:03
Мусорные протесты
В последние месяцы жители соседнего с Одинцовским районом округа неоднократно выходили на массовые протесты против обустройства новой мусорной свалки в 177м от границы городского поселения Сычево, в 500м от средней школы и двух артезианских скважин, берущих воду из подольско-мячковского горизонта, который является основным источников водоснабжения сразу в нескольких районах Подмосковья.
А у нас только усопшие на погосте.
Аноним, 03 августа 2020 21:35
Полиция только и может активистку отлавливать.
Аноним, 03 августа 2020 22:55
"Так будет не всегда" - Надпись на кольце царя Соломона.
Фургал тому подтверждение.
Аноним, 03 августа 2020 22:25
зарвался глава.Небожителем себя почувствовал
Аноним, 03 августа 2020 22:35
То, есть сегодня прокуратура на основании данного заявления в прессе начнёт проверку по превышению должностных полномочий и мэра и сотрудников полиции, более того обязана будет возбудить уголовное дело или по полиции или по полиции и мэру
Аноним, 03 августа 2020 22:47
Вот сделал мэр свой каминг-аут.
А как красиво пел про голодовку и про то, что не даст горожан в обиду и разберется со свалкой.
Разбрался, бл.ин.
Шила в мешке не утаить.
Гаденькая история.
И дальше гадить будет бердчанам .
Теперь открыто.
Притворяться теперь уже нет смысла.
Аноним, 03 августа 2020 22:52
У судьи Екатерины Беловой наверно никого нет на кладбище, и пить она будет воду из бутылок и дышать через тряпочку, раз заступается за мэра, который даже не жилец этого города, который он хочет отравить.
Аноним, 04 августа 2020 00:04
Вот истинное лицо мэра. Обещаний было много, дел мало, ещё и гадости городу делает. Когда же прекратят к нам засылать варягов, преследующих интересы каких-лиц, но не бердчан.
Аноним, 04 августа 2020 08:17
Пишите доносы, пишите. Не отлынивайте!
Аноним, 04 августа 2020 09:05
Маски сброшены! Говорил голодать будет, а сам в это время докладную строчил. Мерзко!
Наше будущее, 04 августа 2020 09:32
Прочитайте сами
https://www.sovsekretno.ru/articles/kto-portit-vozdukh-v-yadrovo/
Житель, 04 августа 2020 09:39
А как вы хотели. жителей Бердска лишили права избирать главу и мы все "проглотили", Если бы жители выбирали главу города, то глава бы старался для жителей. А главу будут выбирать голубевские депутаты, поэтому он для них и старается. А интересы Голубева и бердчнан ровно противоположные по свалке, по застройке вместо парка вокруг новой школы на Южном строительство домов по переселению. Вот и выбирайте дальше депутатов местных. Курьер же писал списки голубевских депутатов и их же выбрали. Нюхайте теперь свалку!

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