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«Показалось вам вся роскошь, не его это часы»: Шнуров написал стихотворение патриарху Кириллу

10:15 04.08.2020 Фото: patriarchia.ru
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Политик и продюсер RTVI посвятил стихотворение просьбе патриарха Московского и всея Руси Кирилла не верить слухам о его богатстве.

«Показалось вам вся роскошь, не его это часы»: Шнуров написал стихотворение патриарху Кириллу
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Музыкант, лидер рок-группы «Ленинград», а с недавнего времени еще политик и продюсер RTVI Сергей Шнуров посвятил стихотворение просьбе патриарха Московского и всея Руси Кирилла не верить слухам о его богатстве.

«На руке часы за тыщи,
Крест торчит из Роллс Ройса.

Ты мирянин бога бойся,
Обретет кто духом нищий.
Что вы взяли за манеры,
Начитавшись глупостей?
Это все вопросы веры,
Батюшки же вне страстей.
Все они из божьей касты.
Наплевать (заменено) им на звон монет.
Честно говорит вам пастырь, —
Если нету, — значит нет
Ну, чего еще ты хочешь?
Тачку взял в прокат, не ссы.
Показалось вам вся роскошь,
Не его это часы.
Не, ну вообще, чё такова?
Потаскать взял у Пескова (Орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред)», — написал Шнуров.

Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что в новостях, которые сообщают «ужасные вещи» о священнослужителях, «даже капли правды обычно не бывает». «Все это направлено на то, чтобы тех, кто правду Божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал их слушать и доверять. Ну что ты нам говоришь, ты посмотри, что о тебе пишут!» — сказал патриарх Кирилл.



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