Офисные прогрессивные линзы для очков в салоне «Оптика»

В салоне «Оптика» вы всегда найдете множество моделей популярных и эксклюзивных оправ, контактные линзы, футляры для очков, солнцезащитные очки, аксессуары к оптике.

Линзы относятся к разряду мультифокальных, а значит, они могут корректировать видимость на разных расстояниях

С годами в человеческом организме происходит ряд изменений, и далеко не всегда они приятны. Переломным в этом смысле является сорокалетний рубеж, который влечет за собой разнообразные проблемы, включая проблемы со зрением.

Для нормального чтения приходится либо стараться отодвинуть журнал или газету подальше, либо пытаться сфокусировать зрение на предмете. Причина плохого зрения заключается в возрастном отвердевании хрусталика, уже утратившего способность ясно видеть находящиеся от него на том или ином расстоянии объекты. При дальнозоркости это состояние наступает раньше, при близорукости чуть позже. Все это вопрос времени, и когда проблема становится очевидной, возникает вопрос о путях ее решения.

Самым распространенным способом борьбы с ослаблением зрения является заказ очков с однофокальными линзами. Они не корректируют зрение на среднем и дальнем расстояниях, а это значит, что возникает потребность носить с собой повсюду не одну пару очков. Это неудобно, да и просто неэффективно, так как требует постоянной их смены в зависимости от обстановки. Наиболее разумный вариант — купить очки с прогрессивными линзами. Впервые они появились на европейском рынке в 1959 году и стали пользоваться заслуженной популярностью.

Особенности устройства прогрессивных офисных очковых линз

В верхней части линз находится участок для видения предметов, расположенных вдали, который становится доступным, когда человек смотрит вперед при нормальном положении головы. Внизу располагается место для видения близлежащих предметов.

Линзы относятся к разряду мультифокальных, а значит, они могут корректировать видимость на разных расстояниях. Благодаря удачному дизайну поверхности радиус кривизны уменьшается во всех направлениях. Обе зрительные зоны объединены коридором прогрессии, за счет которого становится возможным нормальное зрение на среднем расстоянии.

По бокам линз коридор прогрессии ограничен периферическими областями с оптическими искажениями. Тем не менее, выпускаемые прогрессивные линзы могут похвастаться тем, что подобные искажения в них сведены к нулю и являются заметными лишь на протяжении небольшого периода адаптации.

Достоинства

Позволяют видеть объекты на любой дистанции. Однофокальные линзы позволяют видеть объекты на одном, а бифокальные на двух расстояниях.

Отсутствуют видимые разделы зон, что делает их внешний вид привлекательным.

Особенности строения позволяют их владельцу корректировать поле своей видимости простым наклоном головы.

Отсутствует чувство дискомфорта, которое дают бифокальные линзы при переводе взгляда с объекта находящегося далеко на ближний объект и наоборот.

Не создает лишних проблем, и пользоваться ими удобно для чтения, для общения с людьми, прогулок, походов в кино.

Прогрессивные линзы выглядят очень стильно и могут быть разных материалов.

Недостатков у прогрессивных очковых линз немного — это периферические искажения и узкая зона уверенного зрения на промежуточных дистанциях. Со временем эти неудобства перестают причинять человеку дискомфортные ощущения.

Как выбрать прогрессивные очки?

Только с помощью специалиста. В салоне «Оптика» для вас работает опытный врач-оптометрист. Он проверит ваше зрение и учтет индивидуальные особенности вашего здоровья при подборе очков.

В салоне «Оптика» вы всегда найдете множество моделей популярных и эксклюзивных оправ, контактные линзы, футляры для очков, солнцезащитные очки, аксессуары к оптике.

Ждем вас по адресу: Бердск, ул. Лелюха, 26, тел. (38341) 3-03-43

*В статье использованы материалы help-eyes.ru

Источник: Раздел Салона «VR — Оптика» на сайте Весь Бердск