Узнай, какой город для проживания подходит тебе по знаку зодиака! Как найти свой райский уголок на планете

Педантичным Девам больше всего подойдёт Токио. Ведь японцы возвели чистоту в культ.

Энергичные Овны любят приключения и ведут активный образ жизни

Дом там, где сердце. A, где сердце и душа человека будет находиться в гармонии с окружающим миром, подскажет гороскоп. Ведь у каждого знака зодиака свой темперамент, желания, стремления, потребности, а значит и должно быть своё место на этой планете.

Овен

Энергичные Овны любят приключения и ведут активный образ жизни. Такому яркому знаку больше всего подойдёт жизнь в Лас-Вегасе. Тысячи огней освещают город, который никогда не спит. Овнам Лас-Вегас никогда не надоест, ведь он постоянно меняет свой облик и удивляет чем-то новым своих жителей и гостей.

Телец

Жаждущим знаний Тельцам больше всего подойдёт Сеул. Этот город будто бы сошел со страниц комиксов о далёком будущем. Древние храмы и цветущие сады соседствуют с фееричными современными многоэтажками. Изучение многочисленных технологических чудес Сеула придется по душе любознательным тельцам.

Близнецы

Для коммуникабельных близнецов идеальным городом может стать Сан-Франциско. Здесь они найдут множество разных интересных людей, с которыми смогут пообщаться и поделиться опытом. Кроме того, прекрасные пейзажи Сан-Франциско: знаменитые городские спуски, разноцветные дома, ретро-трамвайчики и, конечно же, легендарный мост Золотые Ворота – всё это сделает страничку Близнецов в социальных сетях неповторимой.

Рак

Для этого замкнутого знака отличным местом станет Лекко. Тихая провинция, находящаяся в долине сказочных Альп и на берегу озера Комо, подарит Ракам спокойствие и умиротворение. А прекраснейшие пейзажи Лекко способны вдохновить их на создание какого-нибудь шедевра в музыке, живописи или литературе.

Лев

Для королевской особы нужен королевский город. И это Париж. По улицам этого города прогуливались величайшие монархи истории. Пейзажи Парижа узнаваемы и неповторимы. Всё самое дорогое и самое изысканное, что есть в этом городе, точно понравится Львам.

Дева

Педантичным Девам больше всего подойдёт Токио. Ведь японцы возвели чистоту в культ. Жители этой страны чтят свои традиции и отличаются сдержанным поведением. Кроме того, японцы, как и Девы – трудоголики. Поэтому Девам здесь будет весьма комфортно.

Весы

Весам стоит остановить свой выбор на Дублине. Старинная архитектура в сочетании с красивейшей природой делает это место идеальным для этого знака. Сильные ветра и бескрайние просторы наполнят Весов жизненной энергией. А одна из лучших библиотек мира даст возможность Весам погрузиться в изучение чего-то нового и увлекательного.

Скорпион

Этот знак не терпит, когда его в чём-то ограничивают, он привык делать всё, что ему вздумается. Поэтому идеальным местом для Скорпиона станет город вседозволенности – Амстердам. Это город полной свободы и экстремального отдыха.

Стрелец

Представители этого знака активны, они не любят стоять на месте. Поэтому идеальным городом для Стрельцов станет Нью-Йорк. Здесь они смогут найти свое дело и начать стремительное восхождение по карьерной лестнице или просто исследовать все уголки этого пестрого города.

Козерог

Вся жизнь Козерогов распланирована по секундам. Поэтому лучшим городом для них станет Берлин. В этом городе есть всё, что им нужно – отличные университеты; комфортные условия для создания своего бизнеса; множество мест, где можно культурно отдохнуть. А о пунктуальности немцев складывают легенды.

Водолей

Представители этого знака – идеалисты. Они стремятся спасти весь мир. Поэтому для них подойдет Стокгольм. Жители этого города прилагают все усилия, чтобы защитить планету от загрязнений и бездумного использования ресурсов.

Рыбы

Рыбы спокойные, ищущие умиротворения люди. Поэтому представители этого знака будут чувствовать себя «как рыба в воде» в городе Рейкьявик. И это неудивительно, ведь воды здесь очень много: водопады, термальные источники, ледники. Чистый воздух и первозданная природа – принесут рыбам желаемый покой.

Источник: rsute.ru