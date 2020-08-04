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Что нельзя делать в день памяти святой Марии Магдалины 4 августа 2020 года

16:44 04.08.2020 Фото: wikipedia.org
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В ночь с 3 на 4 августа снятся вещие сны, предупреждающие об опасности. Рассказывать свои сновидения никому нельзя — плохая примета.

Что нельзя делать в день памяти святой Марии Магдалины 4 августа 2020 года
Мария Магдалина — покровительница аптекарей и парикмахеров

Во вторник, 4 августа 2020 года, православные христиане чтут память святой равноапостольной Марии Магдалины — мироносицы и одной из самых преданных последовательниц Иисуса Христа.

День памяти святой в народе прозвали Марья Суровица, Марья Ягодница, Марьин день, Марья Искусница, Мироносица, Росная Оконница, Марьи Добрый День, Марья Поцелуйница, Марья Сладостница.

Что нельзя делать в День Марии Магдалины 4 августа 2020?

пасти скот — луговая трава на Марьин день может отравить животных нельзя работать, особенно в поле или огороде (на открытом пространстве, где может ударить молния)

ругань, ссоры, сквернословие

также под запретом нельзя заниматься тестом (вымешивать, печь, жарить и т. д.) — дурная примета, которая может принести финансовые проблемы не стоит на Марьин день выходить на улицу после захода солнца, а в грозу — опасно и днем.

Приметы в День Марии Магдалины 4 августа 2020

Марьин день считался женским днем, поэтому много внимания уделялось именно уходу за внешностью. К святой обращались с просьбами о здоровье и красоте, в этот день также собирали росу, чтобы умываться ею, делали маски из свежих ягод и заготавливали травы для косметических целей впрок. Собирали ягоды и для зимних заготовок. Солнце на Марьин день считалось целебным, а его свет — очищающим. Поэтому 4 августа хозяйки снимали и стирали шторы, мыли окна в доме, чтобы впустить в жилище как можно больше целительного света. В ночь с 3 на 4 августа снятся вещие сны, предупреждающие об опасности. Рассказывать свои сновидения никому нельзя — плохая примета.

Мария Магдалина — покровительница аптекарей и парикмахеров. В молитвах к ней обращаются за избавлением от вредных привычек, смертных грехов и искушений, а также за защитой от нечистой силы и дурного глаза.

Другие праздники 4 августа 2020

День рождения шампанского

День спелеолога День одинокой работающей женщины.

Именины 4 августа 2020

День ангела по православному церковному календарю отмечают Агапий (любимый), Алексей (защитник), Зиновий (жизнь Зевса), Корней (Корнилий) (рог), Мария (горечь, любимая, госпожа), Михаил (подобный Богу), Фока (тюлень), по католическому — Доминик (господский, принадлежащий Богу) и Иван (благодать Божья).

Источник: ivona.bigmir.net

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Аноним, 04 августа 2020 11:14
НВР:
Рассказывать свои сновидения никому нельзя — плохая примета.

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