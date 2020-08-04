«Снимал по приколу, а залетел в тренды»: Зарабатывает огромные деньги на Tik Tok и наслаждается жизнью 24-летний холостяк Акоп Манукян

Можно зарабатывать и с 5 тыс. подписчиков и с 10 тысячами подписчиков в зависимости от того какая у вас цель: популярность или заработок.

Акоп считает, что высшее образование не всегда является необходимостью чего-то достичь. Важны умения и опыт

Китайское приложение Tik Tok завоевало сердца многих, как знаменитостей, так и обычных людей, для которых снятие видеороликов просто хобби.

Согласно Википедии, по итогам 2019 года в среднем каждый месяц российские пользователи просматривали 16,25 млрд и размещали 20,83 млн видео; делились 23 млн и ставили лайки 1,62 млрд видео.

Платформа появилась относительно недавно, в 2016 году. Социальная сеть позволяет снимать музыкальные короткие видео, вести прямые эфиры, устраивать челленджи и обмениваться сообщениями. В приложение уже изначально загружена музыка, фильтры, эффекты и анимация для будущего видео.

24-летний завидный холостяк и житель Хабаровского края Акоп Манукян поделился с «Курьер. Среда. Бердск» как стать популярным блогером в Tik Tok и зарабатывать на этом деньги. Он имеет 61 тыс. подписчиков в Tik Tok и почти 1 млн лайков на видео. Считает, что высшее образование не всегда является необходимостью чего-то достичь. Зачастую главную роль играет опыт и умения. Снятие видеороликов выступает для него в качестве хобби. Сейчас он ориентирован на то, как заработать большее количество денег и преуспеть в своем деле.

По мнению Акопа, главное, что нужно учитывать при снятии видеороликов — это любовь зрителя.

— Идей для снятия видеороликов всегда много, но немногое люди могут понять и не всё может зайти в тренды, а это является одним из главных критериев хорошего видео, — отметил Акоп.

Также он упомянул, что вирусные ролики выступают основным способом заработка и набирают большое количество просмотров и это является одним из способов выгодной монетизации.

Начал снимать видеоролики в Tik Tok блогер по совету друзей.

— Это был вообще обычный вечерок. Мы с друзьями решили собраться, посмотреть Tik Tok и мне друг посоветовал тоже попробовать снимать ради прикола, может зайдет. Я снял ролик, а на следующий день обнаружил, что видео превысило 50 тыс просмотров. Я удивился и даже не ожидал такого,- поделился с «Курьер. Среда. Бердск» Акоп Манукян.

Кроме того Акоп сказал, что в современное время для того, чтобы снимать, достаточно смартфона. Он всегда с собой, удобен и практичен в использовании, даже камера не всегда имеет значение. Сам видеоблогер снимает на IPhone 6S.

— Не всегда нужно иметь хороший телефон. Это зависит от того, чем ты будешь заниматься. Главное — обсуждаемая тема. И хорошее освещение немаловажно. Тогда будут просмотры и это зацепит людей,- изъявил Акоп.

Аудитория его канала в Tik Tok составляет 60% женщин и 40% мужчин. Преимущественно смотрит женский пол, как совсем юные девушки, так и взрослые, зрелые женщины.

Автор блога подчеркнул, что в Tik Tok раскрутиться легче, по сравнению с Instagram. В Instagram важен качественный контент, только тогда и будут просмотры. В Tik Tok есть возможность для заработка вне зависимости от того много подписчиков или нет. Рекламодатели обращают внимание преимущественно на просмотры. В этом случае, они готовы будут купить рекламу у блогера.

Подтверждает некую независимость от подписчиков и сам Акоп. Если у человека мало подписчиков, он сам может найти себе рекламодателей,но не все соглашаются сотрудничать.

— Можно зарабатывать и с 5 тыс. подписчиков и с 10 тысячами. Зависит от того, какая у вас цель: популярность или заработок. Моя цель набрать как можно больше аудитории, чтобы привлечь как можно больше рекламодателей. Если рекламодатели видят, что у вас просмотры: 100 тыс, 200 тыс и выше, тогда они смогут заниматься вами. Им нужна выгода, поэтому важно, чтобы аудитории было как можно больше, в этом случае есть возможность эффективного заработка, — признался Манукян.

Совет, который Акоп привел для внимания начинающих блогеров состоит в ежедневной работе над собой, над своими видеороликами.

— Пытайтесь не снимать танцевальные видео, не пойте под исполнителя или хотя бы выбирайте трендовую музыку. Делайте видео 2-3 раза в день с промежутками. Они должны быть короткие, но при этом понятные всем. Они должны завлекать людей. Важно помнить, что аудитория любит что-то обсуждать, какие-нибудь интересные темы. Если будете работать над своими видео, то будут идти просмотры, а значит и подписчики. Мне например, нравится смотреть интересные блоги, связанные с озвучкой и монтажом. Всё в ваших руках. Считаю, что всё можно сделать и всё достичь, — заявил 24-летний Акоп Манукян.

Ссылки на социальные сети Акопа Манукяна:

Tik Tok @akop.yan



Instagram @akop.ian







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