04.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

Почему «Докторская»? История культовой колбаски за 2 рубля 20 копеек

12:08 04.08.2020 Фото: wikipedia.org
0

Колбаса была исключительно вкусная, покупателям сразу же понравилась, ведь была она ко всему еще и дешевая: за нею выстраивались очереди.

Почему Докторская? История культовой колбаски за 2 рубля 20 копеек
В первой половине XX века нашу страну потрясал голод – один за другим

Колбаса «Докторская» при Советском Союзе была настоящим феноменом среди остальных вареных колбас: очень вкусная, качественная и доступная по цене каждому потребителю — 2 рубля 20 копеек за килограмм.

В первой половине XX века нашу страну потрясал голод – один за другим. Сначала Первая мировая война, затем гражданская, затем период коллективизации. Хотя именно коллективизация и убережет от тотального голода в период Второй мировой войны. В общем, в тот период наверное не было такого человека, который не ощутил бы на себе голод.

Но самым страшным оказался голод в начале 1930-х годов. Он охватил несколько социалистических республик:  Беларусь, Украину, Казахстан и значительную часть России, включая Урал, Поволжье и Сибирь, а также Северный Кавказ. Ситуация осложнялась эпидемией тифа. Люди помирали семьями, обессиленные голодом и болезнями.

Вот тогда-то, в 2930-ых годах и появилась «Докторская» колбаса.  Это был диетический продукт с низким содержанием жиров, на четверть состоявший из говядины, и на 70 кг со свинины на каждые 100 кг продукта. Остальное были добавки – очень незначительные: 3 кг отборных куриных яиц, 2 кг коровьего молока (сухого), 2.09 кг соли, 0.2 кг сахара, 50 грамм специй (чаще всего это был мускатный орех), 7.1 гр нитрита натрия – и это все из расчета на 100кг готового продукта.

Колбаса была исключительно вкусная, покупателям сразу же понравилась, ведь была она ко всему еще и дешевая: за нею выстраивались очереди.

Ситуация с «Докторской» изменилась примерно в 1970-е годы. Кто-то решил, что роскошную «Докторскую» колбасу из 1930-х стало не выгодно производить. И часть свинины и говядины подменили соей. К такой колбасе сразу же был утерян интерес – вкус стал совершенно не тот. В народе стали поговаривать, что в «Докторскую» стали добавлять крахмал и туалетную бумагу.

Но это были всего лишь пустые разговоры, хотя колбаса уже была не той. Качество вареной колбасы в позднем СССР резко упало, и уже не имело ничего общего с той колбасой, которую начали производить в 30-ых.

Источник: rsute.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Любите кусочек ароматной докторской на свежем хлебушке?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему в регионах отвратительные дороги, рассказала Счетная палата
14:09 04-08-2020
Почему в регионах отвратительные дороги, рассказала Счетная палата
До 886 рублей в месяц увеличил траты на лекарства льготникам Мишустин
14:00 04-08-2020
До 886 рублей в месяц увеличил траты на лекарства льготникам Мишустин
Жену рэпера Картрайта арестовали на два месяца. Убила из-за любовницы?
13:45 04-08-2020
Жену рэпера Картрайта арестовали на два месяца. Убила из-за любовницы?
Чем опасно кормить собак, рассказали кинологи
13:31 04-08-2020
Чем опасно кормить собак, рассказали кинологи
БердскУмолчал о положительной экспертизе проекта санитарно-защитной зоны новой свалки рядом с Бердском и не ответил на вопросы Роспортебнадзор
13:30 04-08-2020
Умолчал о положительной экспертизе проекта санитарно-защитной зоны новой свалки рядом с Бердском и не ответил на вопросы Роспортебнадзор
"Неуд": Продавал "пятерки" за 8 000 руб. на экзаменах преподаватель в транспортном вузе Новосибирска
13:15 04-08-2020
"Августовский сюрприз от Путина" ждут и опасаются на Западе
13:15 04-08-2020
Новый тренд: учителя-блогеры выкладывают свои уроки в TikTok
13:02 04-08-2020
Новый тренд: учителя-блогеры выкладывают свои уроки в TikTok
Бердск"Напали" на губернатора Травникова активисты против нового полигона ТКО около кладбища в Бердске. Смотрите видео 2
12:53 04-08-2020
Верят, надеются и ждут новую систему оплаты труда учителя в России
12:52 04-08-2020
Верят, надеются и ждут новую систему оплаты труда учителя в России