Почему «Докторская»? История культовой колбаски за 2 рубля 20 копеек

В первой половине XX века нашу страну потрясал голод – один за другим

Колбаса «Докторская» при Советском Союзе была настоящим феноменом среди остальных вареных колбас: очень вкусная, качественная и доступная по цене каждому потребителю — 2 рубля 20 копеек за килограмм.

В первой половине XX века нашу страну потрясал голод – один за другим. Сначала Первая мировая война, затем гражданская, затем период коллективизации. Хотя именно коллективизация и убережет от тотального голода в период Второй мировой войны. В общем, в тот период наверное не было такого человека, который не ощутил бы на себе голод.

Но самым страшным оказался голод в начале 1930-х годов. Он охватил несколько социалистических республик: Беларусь, Украину, Казахстан и значительную часть России, включая Урал, Поволжье и Сибирь, а также Северный Кавказ. Ситуация осложнялась эпидемией тифа. Люди помирали семьями, обессиленные голодом и болезнями.

Вот тогда-то, в 2930-ых годах и появилась «Докторская» колбаса. Это был диетический продукт с низким содержанием жиров, на четверть состоявший из говядины, и на 70 кг со свинины на каждые 100 кг продукта. Остальное были добавки – очень незначительные: 3 кг отборных куриных яиц, 2 кг коровьего молока (сухого), 2.09 кг соли, 0.2 кг сахара, 50 грамм специй (чаще всего это был мускатный орех), 7.1 гр нитрита натрия – и это все из расчета на 100кг готового продукта.

Колбаса была исключительно вкусная, покупателям сразу же понравилась, ведь была она ко всему еще и дешевая: за нею выстраивались очереди.

Ситуация с «Докторской» изменилась примерно в 1970-е годы. Кто-то решил, что роскошную «Докторскую» колбасу из 1930-х стало не выгодно производить. И часть свинины и говядины подменили соей. К такой колбасе сразу же был утерян интерес – вкус стал совершенно не тот. В народе стали поговаривать, что в «Докторскую» стали добавлять крахмал и туалетную бумагу.

Но это были всего лишь пустые разговоры, хотя колбаса уже была не той. Качество вареной колбасы в позднем СССР резко упало, и уже не имело ничего общего с той колбасой, которую начали производить в 30-ых.

Источник: rsute.ru