«Неуд»: Продавал «пятерки» за 8 000 руб. на экзаменах преподаватель в транспортном вузе Новосибирска

Положительные оценки за экзамены по ключевым предметам работник одного из университетов выставлял будущим специалистам транспортной отрасли за деньги.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции линейного отдела МВД России на станции Новосибирск задержали 59-летнего преподавателя кафедры одного из транспортных университетов города в марте текущего года.
Установлено, что преподаватель получал денежное вознаграждение за выставление положительных оценок за экзамены без их фактического прохождения по ключевым предметам в учебном процессе – стандартизация, сертификация, метрология и техническое регулирование. Указанные дисциплины являются основополагающими в профессии будущих специалистов и направлены на обеспечение безопасности при оказании услуг (работ) по перевозкам пассажиров и грузов, техническому обслуживанию и ремонту транспорта. Сотрудники транспортной полиции выявили 10 фактов мелкого взяточничества и 9 фактов служебного подлога, совершенных в январе-марте 2020 года. За каждую незаконную поставленную экзаменационную оценку злоумышленник получал от трех до восьми тысяч рублей, а общая сумма незаконных денежных средств, полученных бывшим преподавателем, составила 38 тысяч рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками транспортной полиции, Западно-Сибирским следственным Управлением на транспорте СК России в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 291.2 и части 1 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которые предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. В настоящее время уголовное дело передано в Центральный районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу.