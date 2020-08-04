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«Неуд»: Продавал «пятерки» за 8 000 руб. на экзаменах преподаватель в транспортном вузе Новосибирска

13:15 04.08.2020 Фото: pixabay.com
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За каждую незаконную поставленную экзаменационную оценку злоумышленник получал от трех до восьми тысяч рублей, а общая сумма незаконных денежных средств, полученных бывшим преподавателем, составила 38 тысяч рублей.

Неуд: Продавал пятерки за 8 000 руб. на экзаменах преподаватель в транспортном вузе Новосибирска
Положительные оценки за экзамены по ключевым предметам работник одного из университетов выставлял будущим специалистам транспортной отрасли за деньги

Положительные оценки за экзамены по ключевым предметам работник одного из университетов выставлял будущим специалистам транспортной отрасли за деньги.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции линейного отдела МВД России на станции Новосибирск задержали 59-летнего преподавателя кафедры одного из транспортных университетов города в марте текущего года.

Установлено, что преподаватель получал денежное вознаграждение за выставление положительных оценок за экзамены без их фактического прохождения по ключевым предметам в учебном процессе – стандартизация, сертификация, метрология и техническое регулирование. Указанные дисциплины являются основополагающими в профессии будущих специалистов и направлены на обеспечение безопасности при оказании услуг (работ) по перевозкам пассажиров и грузов, техническому обслуживанию и ремонту транспорта. Сотрудники транспортной полиции выявили 10 фактов мелкого взяточничества и 9 фактов служебного подлога, совершенных в январе-марте 2020 года. За каждую незаконную поставленную экзаменационную оценку злоумышленник получал от трех до восьми тысяч рублей, а общая сумма незаконных денежных средств, полученных бывшим преподавателем, составила 38 тысяч рублей.

На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками транспортной полиции, Западно-Сибирским следственным Управлением на транспорте СК России в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 291.2 и части 1 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которые предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. В настоящее время уголовное дело передано в Центральный районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу.

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