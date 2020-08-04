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Жену рэпера Картрайта арестовали на два месяца. Убила из-за любовницы?

13:45 04.08.2020 Фото: @kkkartrait/Instagram
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Кохал признавала, что у нее был небольшой конфликт с супругом, когда тот пришел пьяным, но он был исчерпан. Ранее сторона потерпевших попросила приобщить к делу переписку убитого рэпера с подругой — Надеждой Романенко.

Жену рэпера Картрайта арестовали на два месяца. Убила из за любовницы?
Энди Картрайт

Жену погибшего в Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта арестовали на два месяца, передает корреспондент РИА Новости.
«Смольнинский районный суд избрал в качестве меры пресечения Марине Кохал заключение под стражу», — сказала судья.

Адвокат обвиняемой Ирина Скурту отмечала, что та не признала вины, а причина смерти музыканта на данный момент не установлена. По мнению защиты, мотив преступления — убийство из ревности — «искусственно сформулирован».

По словам Скурту, Кохал признавала, что у нее был небольшой конфликт с супругом, когда тот пришел пьяным, но он был исчерпан.
Ранее сторона потерпевших попросила приобщить к делу переписку убитого рэпера с подругой Надеждой Романенко, которая на данный момент проходит как свидетель. Отмечалось, что он переписывался с девушкой, у них были романтические отношения, а жена Картрайта об этом знала.

Адвокаты Кохал при этом настаивают, что эта переписка не свидетельствует об измене рэпера. Последний раз он общался с Романенко в марте.
«Никаких данных, что Кохал угрожала Романенко, не имеется», — добавила Скурту, попросив суд избрать в отношении женщины домашний арест.

Представитель потерпевших, в свою очередь, заявил, что под домашним арестом обвиняемая может скрыться от органов следствия, а в семье Картрайта и Кохал были постоянные ссоры. Также он выразил убеждение, что обвиняемая сделала все, чтобы затруднить проведение экспертизы тела убитого.
Сама Кохал заявила, что она звонила в службу спасения после смерти мужа. Себя она считает невиновной в убийстве и призналась, что хочет вернуться к ребенку.

Защита обвиняемой пообещала обжаловать решение о ее аресте.
На прошлой неделе в квартире на Невском проспекте полиция нашла труп 31-летнего мужчины. Части его тела были упакованы в пять пакетов, а на месте происшествия нашли ножовку, таз и разделочную доску. Погибшим оказался участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко).

По словам супруги музыканта, которая находилась в той же квартире, он скончался за четыре дня до обнаружения тела из-за передозировки наркотиками. Женщина заявила, что сама расчленила труп, чтобы скрыть причину смерти и оставить «светлую память» о муже.

В пятницу ее задержали. По версии следствия, Кохал убила супруга неустановленным способом и пыталась избавиться от следов преступления. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Источник: РИА Новости

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