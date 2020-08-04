Смыло мощным течением 200 домов под Ангарском

Люди утверждают, что ситуация повторяется из года в год. Необходимы защитные береговые ограждения. Местные власти должны были предоставить проект в середине лета. Но теперь говорят, что дамба может нарушить природоохранное законодательство.

Строения уносит река Китой

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Под Ангарском людям приходится «ловить» свои дома. Строения уносит река Китой. Десятки домов смыло мощным течением после сильнейших ливней, которые прошли в регионе. Двести зданий — те, что стоят дальше от берега — подтопило. Пятьсот семей остались без крова. И хоть это — садоводство — многие живут там постоянно.

«Вода подошла, подмыло с одной стороны. Он сел, наклонился. Поехал, но сейчас на проводах держится, а соседский дом смыло», — рассказал один из местных жителей.

Люди утверждают, что ситуация повторяется из года в год. Необходимы защитные береговые ограждения. Местные власти должны были предоставить проект в середине лета. Из областного бюджета даже выделили деньги на строительство, но теперь говорят, что дамба может нарушить природоохранное законодательство.

Источник: tvzvezda.ru