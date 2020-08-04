04.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Недвижимость / Общество

15% первый взнос при увеличенной сумме займа: новости льготной ипотеки

12:07 04.08.2020 Фото: Flickr
0

Правительство продолжает совершенствовать программу льготной ипотеки под 6,5 процентов, чтобы охватить максимальное количество граждан, которые хотели бы воспользоваться этой возможностью для улучшения своих жилищных условий.

15% первый взнос при увеличенной сумме займа: новости льготной ипотеки
Свои жилищные условия смогут улучшить не менее 310 тысяч семей

Ранее был повышен максимальный размер займа: до 12 миллионов для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 миллионов для остальной России. Это позволило выдавать кредиты на покупку квартир большей площади.

«Теперь сделаем следующий шаг. Снизим размер первоначального взноса с 20 до 15 процентов», — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями о подписании необходимого постановления. Это сделает доступной льготную программу тем гражданам, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября, когда завершится заключение новых кредитных договоров. Такая же возможность, подчеркнул глава правительства, появится в рамках ипотеки для семей с детьми и дальневосточной ипотеки.

Кроме того, решено увеличить общую сумму кредитов, которую смогут выдать банки под 6,5 процентов, с 740 до 900 миллиардов рублей. «Благодаря этому свои жилищные условия смогут улучшить не менее 310 тысяч семей», — заявил Мишустин.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть ипотека?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему в регионах отвратительные дороги, рассказала Счетная палата
14:09 04-08-2020
Почему в регионах отвратительные дороги, рассказала Счетная палата
До 886 рублей в месяц увеличил траты на лекарства льготникам Мишустин
14:00 04-08-2020
До 886 рублей в месяц увеличил траты на лекарства льготникам Мишустин
Жену рэпера Картрайта арестовали на два месяца. Убила из-за любовницы?
13:45 04-08-2020
Жену рэпера Картрайта арестовали на два месяца. Убила из-за любовницы?
Чем опасно кормить собак, рассказали кинологи
13:31 04-08-2020
Чем опасно кормить собак, рассказали кинологи
БердскУмолчал о положительной экспертизе проекта санитарно-защитной зоны новой свалки рядом с Бердском и не ответил на вопросы Роспортебнадзор
13:30 04-08-2020
Умолчал о положительной экспертизе проекта санитарно-защитной зоны новой свалки рядом с Бердском и не ответил на вопросы Роспортебнадзор
"Неуд": Продавал "пятерки" за 8 000 руб. на экзаменах преподаватель в транспортном вузе Новосибирска
13:15 04-08-2020
"Августовский сюрприз от Путина" ждут и опасаются на Западе
13:15 04-08-2020
Новый тренд: учителя-блогеры выкладывают свои уроки в TikTok
13:02 04-08-2020
Новый тренд: учителя-блогеры выкладывают свои уроки в TikTok
Бердск"Напали" на губернатора Травникова активисты против нового полигона ТКО около кладбища в Бердске. Смотрите видео 2
12:53 04-08-2020
Верят, надеются и ждут новую систему оплаты труда учителя в России
12:52 04-08-2020
Верят, надеются и ждут новую систему оплаты труда учителя в России