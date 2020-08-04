15% первый взнос при увеличенной сумме займа: новости льготной ипотеки

Правительство продолжает совершенствовать программу льготной ипотеки под 6,5 процентов, чтобы охватить максимальное количество граждан, которые хотели бы воспользоваться этой возможностью для улучшения своих жилищных условий.

Свои жилищные условия смогут улучшить не менее 310 тысяч семей

Ранее был повышен максимальный размер займа: до 12 миллионов для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 миллионов для остальной России. Это позволило выдавать кредиты на покупку квартир большей площади.

«Теперь сделаем следующий шаг. Снизим размер первоначального взноса с 20 до 15 процентов», — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями о подписании необходимого постановления. Это сделает доступной льготную программу тем гражданам, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября, когда завершится заключение новых кредитных договоров. Такая же возможность, подчеркнул глава правительства, появится в рамках ипотеки для семей с детьми и дальневосточной ипотеки.

Кроме того, решено увеличить общую сумму кредитов, которую смогут выдать банки под 6,5 процентов, с 740 до 900 миллиардов рублей. «Благодаря этому свои жилищные условия смогут улучшить не менее 310 тысяч семей», — заявил Мишустин.

Источник: РГ