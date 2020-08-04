Как распознать депрессию у подростка и вовремя помочь

Если ваш ребенок загрустил, и ходит с потухшим взглядом, и ему неинтересен даже новый смартфон, значит с подростком что-то происходит.

В переходном возрасте для подростка в принципе вполне нормально избегать общения, впадать в грусть и не слушать родителей, считая, что в свои 13 – 16 лет он уже «взрослый»

Самый непредсказуемый возраст – подростковый. Уже не ребенок, но и не взрослый человек пытается в себе разобраться: кто он и что он может в этой жизни, и зачем пришел в этот мир

Если родители мудрые – они найдут время и место для разговора со своим несовершеннолетним ребенком. Спросят, как у сына или у дочки дела. Поинтересуются, чем он любит заниматься. И если услышит, что ребенку нравится тату – не станет ни ругать, ни отговаривать. Найдет старенькие следы от своей наколки «Не забуду мать родную» (надо же – и это в 13 лет).

Ребенок с интересом выслушает родительский рассказ, и его грустные глаза, похожие на глаза затравленного зверька, вдруг оживятся и засветятся жизнерадостным огоньком. А если ваш ребенок загрустил, и ходит с потухшим взглядом, и ему неинтересен даже новый смартфон, значит с подростком что-то происходит. Это именно тот момент, когда пора начинать откровенный разговор.

Невнимание к себе подросток понимает, как нелюбовь окружающих, и ему кажется, что он, ребенок, пришел в этот мир случайно. И если он уйдет туда, откуда пришел – его отсутствия никто и не заметит. И будет очень больно и страшно, если так и произойдет на самом деле.

Как распознать у подростка начальную стадию депрессии?

Вы можете не заметить у него хмурое лицо, и плохое настроение (мало ли чего – с ребятами повздорил), но запах алкоголя или табака вы наверняка учуете. Теперь остается установить только причину, по которой ваш великовозрастный ребенок пристрастился к дурным привычкам. А еще хуже, если он уже попробовал наркотики. Это может быть либо просто юношеское любопытство к вредным привычкам, либо подросток хочет заглушить в привычках внутреннее беспокойство.

Подросток может и не знать еще, что такое депрессия, зато он в полной мере ощущает тяжелое состояние пустоты и бессмысленности своего существования, если вовремя не получит ответы на все свои нераскрытые вопросы. А вот международная статистика знает примерно, что депрессией страдает каждый восьмой подросток на планете. И первым из симптомов, к которым родителям нужно отнестись со всей серьезностью, является длительное подавленное состояние ребенка.

Подавленное состояние у подростка

В переходном возрасте для подростка в принципе вполне нормально избегать общения, впадать в грусть и не слушать родителей, считая, что в свои 13 – 16 лет он уже «взрослый». В этот период обратите внимание на длительность такого состояния и то, не вредит ли оно ребенку жить в обычном для него режиме. Например, ваш ребенок например, был всегда собранным, а теперь вдруг стал абсолютно рассеянным; был веселым и общительным, а ныне избегает компаний.

Самоповреждающее поведение

Такое поведение, когда подростки наносят себе порезы, должно насторожить родителей и вызвать беспокойство. Это серьезный признак, серьезный признак, который говорит о тяжелом внутреннем состоянии, когда человек рвется испытать свое физическую боль на внутреннем, эмоциональном состоянии. Не дайте перешагнуть ему черту дозволенного, когда ситуация становится крайне опасной, и подросток готов наложить на себя руки.

Источник: rsute.ru