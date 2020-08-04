Умолчал о положительной экспертизе проекта санитарно-защитной зоны новой свалки рядом с Бердском и не ответил на вопросы Роспортебнадзор

Вопросы государственной экспертизы проектов строительства и отвода земельных участков не относятся к их компетенции, заявили в ведомстве. Тогда как в министерстве ЖКХ Новосибирской области сообщили, что руководитель ведомства подписал положительное заключение по санитарной зоне полигона.

Геодезические работы идут 18 июля 2020 на мусорной свалке около кладбища Бердска

Умолчали про положительное заключение на проект санитарно-защитной зоны будущей свалке рядом с Бердском и не предоставили ответы на часть вопросов специалисты управления Роспотребнадзора Новосибирской области. «Курьер. Среда. Бердск» отправлял запрос руководителю ведомства Щербатову 3 июля. В ответе сказано, что вопросы государственной экспертизы проектов строительства и отвода земельных участков не относятся к компетенции Роспотребнадзора. Тогда как в министерстве ЖКХ Новосибирской области сообщили «Курьер. Среда. Бердск», что этим ведомством за подписью Щербатова выдано положительное «Санитарно-эпидемиологическое заключение от 31.03.2020»:

Экспертное заключение (протокол) санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации от 26.02.2020, выданное ИП Шавлинская Л.П. (аттестат аккредитации RA.RU 710002) по:

Проект санитарно-защитной зоны для проектируемого полигона твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу Новосибирская область, Искитимский район, МО Совхозный сельсовет. Кадастровый номер земельного участка — 54:07:047401:1085.

Ниже опубликованы ответы и отсутствие их с вопросами редакции. В ближайшее время «Курьер. Среда. Бердск» сделает еще один запрос в Роспотребнадзор по экспертизе и попросит ее предоставить.

Редакция

1. Рядом с кладбищем Бердска и поселком Маяк Искитимского района на участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется создание полигона, это будет объект для захоронения TKO 4 и 5-гo класса опасности с сортировочной линией. Он утвержден решением Правительством региона от 26.09.2016 №292-П в рамках территориальной схемы обращения с отходами. Прошел ли проект полигона экспертизу?

Роспотребнадзор

Из полномочий органов Роспотребнадзора исключено право выдачи заключений о соответствии законченного строительства объекта требованиям санитарно-эпидемиологических правил; участие в государственной приемке объекта в эксплуатацию не принимается.

Кроме того с 21.10.2011г. санитарно-эпидемиологические заключения на соответствие требованиям санитарных норм при предоставлении земельных участков под строительство не выдаются. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается местными органами самоуправления (ст.55 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. ).

Редакция

2. Когда и какая будет проведена экспертиза?



3. Если экспертиза проекта полигона проведена, каковы ее итоги?

Роспотребнадзор

Вопросы государственной экспертизы проектов строительства и отвода земельных участков не относятся к компетенции Роспотребнадзора.

Если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, государственный санитарно-эпидемиологический надзор осуществляется в рамках государственного строительного надзора уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора федеральным органом исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 400 утверждено Положение о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), которая является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный экологический надзор.

Департамент осуществляет в пределах своей компетенции федеральный государственный экологический надзор, включающий в себя: государственный земельный надзор (п. 4.1.2); государственный надзор в области обращения с отходами (п. 4.1.3).

Редакция

4. Какую угрозу может принести экологии этот объект? Какой уровень вредности?

Роспотребнадзор

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области осуществляет в пределах своей компетенции региональный государственный экологический надзор при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности с использованием объектов, подлежащих государственному экологическому надзору.

Редакция

5. В проекте полигона учтено:

роза ветров

наличие CHT на территории Бердска и Искитимского района

наличие уже действующей одной свалки Бердска

наличие действующего кладбища



наличие аэродрома?наличие русла реки Раздельная?

нет ответа

Редакция

6. Что конкретно предусмотрено проектом? Захоронение, утилизация, сортировка, переработка? Это будет полигон или мусороперерабатывающий завод?

нет ответа

Редакция

8. Какое решение вынесено Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в отношении полигона на данном участке? Выдано ли разрешение на его создание?

нет ответа

Роспотребнадзор

По вопросам размещения полигона с сортировочной линией рекомендуем Вам обратиться в Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

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