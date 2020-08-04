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Опасная магнитная буря 10 августа 2020 года: Как подготовиться и что делать уже сейчас?

12:43 04.08.2020 Фото: pxhere.com
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Магнитная буря 10 августа 2020 будет средней по своей интенсивности. В это время возможны перепады настроения, скачки артериального давления общее недомогание.

Опасная магнитная буря 10 августа 2020 года: Как подготовиться и что делать уже сейчас?
Метеозависимый человек обязан следить за прогнозом магнитных бурь и к положенному сроку подготовить все необходимые для поддержания здоровья медикаменты

Магнитные бури, то и дело доставляют дискомфорт и неудобства метеозависимым людям. Почти каждый месяц бывают нестабильные дни магнитного поля, которые сказываются на самочувствие: перепады настроения, скачки давления, вялость и боль в суставах, вот основные признаки проявления нестабильности геомагнитного поля на людях.

Август 2020 года не исключение, сильных магнитных бурь в этом месяце будет несколько. Следующая буря прогнозирует уже 10 августа. Магнитная буря 10 августа 2020 будет средней по своей интенсивности. В это время возможны перепады настроения, скачки артериального давления общее недомогание. Поэтому врачи советуют отказаться от активных физических нагрузок, не гулять на солнце в дневное время, чаще проветривать помещения, пить больше воды и есть меньше жирного и сладкого.

Как подготовиться к неблагоприятным дням неустойчивого геомагнитного поля и магнитным бурям в августе 2020 года

  • Основные способы нормализовать свое состояние и снизить метеозависимость — это правильное питание;
  • снижение стресов;
  • употребление не менее 2 литров воды в день;
  • умеренные физические нагрузки.
  • В день бурь лучше вовсе снизить физическую активность, стараться не перенапрягаться и больше отдыхать.
  • Так же, специалисты советуют чаще гулять на свежем воздухе, проветривать помещения.

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