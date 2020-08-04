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«Напали» на губернатора Травникова активисты против нового полигона ТКО около кладбища в Бердске. Смотрите видео

12:53 04.08.2020 Фото: Алины Буровой
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4 августа глава региона приехал, чтобы проинспектировать новую школу в микрорайоне Южном. Но протестующие «перехватили» губернатора и «атаковали» вопросами про строящуюся свалку. «Я против свалки», — ответил он.

Напали на губернатора Травникова активисты против нового полигона ТКО около кладбища в Бердске. Смотрите видео
Андрей Травников приехал в Бердск 4 августа
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Напали на губернатора Травникова активисты против нового полигона ТКО около кладбища в Бердске. Смотрите видео

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Окружили приехавшего в новую строящуюся школу в микрорайоне Южном губернатора Новосибирской области жители Бердска. Сегодня, 4 августа, он проинспектировал новую школу, построенную по нацпроекту. Но его остановили горожане. Под горячую руку попали и председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив, мэр Бердска Евгений Шестернин. Местная активистка Наталья Слесарева потребовала от губернатора ответа о его отношении к строительству мусорного полигона за кладбищем Бердска, но на землях Искитимского района.

— Вот смотрите: здесь строят дорогу, роют котлован. Здесь полигон строят? – обратился Андрей Травников к бердчанке.

— Давайте не будем! Хорошо, вы против мусорного полигона? Ваша позиция? – поинтересовалась активистка.

— Я против свалки, — ответил Андрей Травников. — Если я вам сказал, что сегодня там никаких работ по строительству полигона не ведется, значит так и есть.

Напомним, уже больше месяца ведутся споры и переговоры по поводу строительства полигона. Пока ответственность по стройке свалки министр ЖКХ Архипов переложил на администрацию Искитимского района.

На сегодняшний день работы по строительству полигона приостановлены, но до получения государственной экспертизы проекта, доказывающей его экологическую безопасность.

Автор видео Алина Бурова

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От редакции

Какое у вас отношение к свалке?

Аноним, 04 августа 2020 13:01
Отвратителено. Плату за мусор в пять раз повысили якобы такой шаг это для строительства современных мусороперерабатывающих заводов. А получается что ничего строить не будут. Это просто беспредел!!!
Аноним, 04 августа 2020 13:13
НВР:
Крайне негативное!

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