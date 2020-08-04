Чем опасно кормить собак, рассказали кинологи

Правильное и сбалансированное питание — залог крепкого здоровья и долголетия любимой собаки. В Российской кинологической федерации рассказали, какие продукты опасны для собак и дали рекомендации, которые помогут сохранить здоровье питомцев на долгие годы.

Даже самые безобидные и привычные для вас продукты могут быть ядом для собак

«Правильное питание важно для человека, но и собаки в этом плане ничем не отличаются от своих хозяев. При этом не думайте, что можно каждое утро делить на двоих с питомцем булочку с сахарной пудрой или бутерброд с авокадо. Для собаки такие деликатесы даже при одноразовом употреблении могут стать причиной отравления и началом воспалительных процессов в организме. Такой любовью к питомцу вы можете сделать только хуже. Даже самые безобидные и привычные для вас продукты могут быть ядом для собак», — рассказал РИА Новости президент РКФ Владимир Голубев.

По его словам, кормить собаку можно только специально подобранным сухим кормом или натуральным рационом с добавлением витаминно-минеральных комплексов, если предварительно проконсультироваться с ветеринаром. В первом случае животное будет получать все необходимые микроэлементы из корма, а во втором — восполнять недостаток при помощи добавок.

«Откажитесь от кормления с общего стола. Без кусочка мяса или сыра вечером собака не будет страдать, даже если в ее глазах видна вся грусть этого мира», — сказал Голубев.

Также он призвал никогда не давать собаке кости со стола, поскольку трубчатые кости собака разгрызает на мелкие осколки, которые могут прорезать стенки кишечника и привести к смерти животного.

Ни шоколада, ни мармелада

Как отметил глава РКФ, существует ряд продуктов, которые нельзя давать собаке ни при каких условиях.

«Если вы любите свою собаку, желаете ей долгой жизни, то никогда не давайте есть трубчатые и любые другие кости со стола, продукты с пряностями, любой алкоголь, кусочки сахара или конфет. Это может стоить ей жизни», — рассказал Голубев.

Например, опасными для собак считаются шоколад и все его производные: молочный и белый шоколад, конфеты с орехами, какао и напитки на его основе. Все эти продукты содержат теобромин, который является ядом для собачьего организма, пояснили в РКФ.

Вред, который теобромин наносит желудку и другим органам, необратим. У собаки может начаться панкреатит или даже гепатит после его употребления. «Опаснее всего то, что собаки его очень любят. Поэтому будьте внимательны и храните его в недоступных для животного местах», — советуют кинологи.

На втором месте по токсичности стоят чай и кофе (с молоком и другими наполнителями). Они содержат аналогичный набор токсичных компонентов и оказывают схожее действие на организм животного.

Без овощей и фруктов

Лук и чеснок тоже под запретом. Они плохо влияют на нюх собаки, вызывают диарею и анемию. «Постарайтесь не давать их животному даже после термической обработки (продукты становятся еще токсичнее) и в составе других блюд», — предостерегают кинологи.

Большую опасность для собак представляют сливы, персики, абрикосы, вишни и черешня. Их косточки содержат цианид, который опасен и для человека. При поедании плодов, собака может их разгрызть, а потом получить дозу яда и повреждения кишечника от осколков. Без косточек их тоже употреблять нельзя, так как из-за употребления продуктов с повышенной кислотностью у собаки может развиться панкреатит, поясняют в РКФ.

Авокадо для собак тоже под запретом. Любые его части токсичны для собак из-за содержания персина. Он вызывает диарею, рвоту, заложенность носа, чихание, проблемы с дыханием и внутренними органами.

Схожие симптомы, отмечают кинологи, возникают и при употреблении любых орехов, особенно макадамии и мускатного ореха, а также всех продуктов с их содержанием. Они вызывают тяжелое поражение нервной системы, судороги и припадки, сопровождающиеся рвотой и высокой температурой, рассказали в РКФ.

Остальные орехи содержат много жиров, которые оказывают негативное воздействие на органы пищеварения собаки. «Запомните: орехи для собак – нежелательная пища, а некоторые виды — яд», — отметили кинологи.

«Белая смерть» для собак

Специалисты также советуют избегать употребления собакой соли и сахара. Сахар ускоряет разрушение зубной эмали и становится причиной развития диабета, а соль вызывает обезвоживание организма, что особенно опасно в жаркое время года.

«Поэтому сладкое печенье (даже с сахарной пудрой), попкорн, карамель и соленые снеки собакам давать нельзя. Диетические сладости с вашего стола — не исключение, так как заменитель сахара также плохо влияет на состояние печени», — рассказали в РКФ.

Как можно реже

Кинологи также поделились списком продуктов, которые можно давать лишь изредка, но лучше все же избегать попадания в собачью миску. Кукуруза, яйца и любые копчености плохо перевариваются и вызывают вздутие живота у собак, поскольку у тех нет необходимых ферментов. Помимо того, яйца ухудшают усвоение витамина B. «При этом кукуруза и яйца в составе специализированных кормов полностью безопасны», — рассказали в РКФ.

Гранат и виноград тоже лучше давать как можно реже, особенно мелким породам, отметили кинологи. «Первый слишком кислый и вызывает расстройство желудка, а второй даже в сушеном виде (изюм) при частом или обильном употреблении вызывает несварение, разрушение клеток печени и почек, повышенное газообразование. Косточки этих продуктов для собак токсичны. Так что даже на природе не разрешайте животному поедать свежий виноград с лозы», — предупредили кинологи.

Повышенное газообразование и расстройство желудка у питомцев вызовет любая выпечка из слоеного и дрожжевого теста. Особенно если в них есть сахар. «Даже если это был пирожок с мясом, животное с трудом может его переварить», — отметили в РКФ.

Аналогичная ситуация с грибами с картошкой. Это слишком калорийное блюдо, которое собака не сможет переварить, а грибы могут вызвать у некоторых животных серьезное отравление и судороги, отметили кинологи.

Под ограничения также попали: мороженое, сыр и молоко. Они вызывают диарею, расстройство желудка, а при постоянном употреблении повышают вероятность возникновения панкреатита. «Конечно, если собака попробует совсем немного мороженого, с ней ничего не случится, но покупать ей целый рожок, чтобы порадовать, нельзя», — предупредили в РКФ.

Если проигнорировать предостережения врачей, то пара минут удовольствия для собаки обернется неделей плохого самочувствия.

«Если же ваш питомец не может жить без молочных продуктов, давайте их редко и выбирайте только те, в которых содержится минимальный процент жира», — рассказали кинологи.

Полезные лакомства

Помимо списка запрещенных продуктов, кинологи рассказали РИА Новости о списке полезных овощей и фруктов, которые скрасят рацион питомцев. В него вошли: порезанная на дольки морковь, свежие огурцы, батат, свежие и сушеные без сахара яблоки, груши без кожуры, бананы. «Особенно собаки любят сырые кабачки. Все это можно давать в свежем или сушеном виде. В зоомагазинах можно найти много лакомств на основе груши, батата, моркови и яблок с добавлением сушеного мяса», — рассказали в РКФ.

Для поощрения во время дрессировки кинологи советуют использовать домашние бездрожжевые галеты на воде и без соли, отварное мясо курицы или индейки, сушеные сердечки или кусочки легкого, которые можно приобрести в зоомагазине.

«Если питомец очень любит сладкое, то угостите его тыквой или томатами черри. Обычное печенье или вегетарианские конфеты для употребления собаками не подходят», — рассказали кинологи.

Источник: РИА Новости