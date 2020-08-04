Расторгнуть контракт на стройку Восточного обхода Новосибирска за 10,3 млрд руб «Сибмостом» потребовал в суде Росавтодор

Поводом для иска стало отставание от сроков выполнения работ на объекте. Проект строительства первого этапа Восточного обхода, который реализуется с 2013 года, выполнен на 45%.

Строительство Северного обхода Новосибирска

Росавтодор потребовал в суде расторжения госконтракта на строительство Восточного обхода Новосибирска стоимостью 10,3 млрд руб. с банкротящимся «Сибмостом». Поводом для иска стало отставание от сроков выполнения работ на объекте. Проект строительства первого этапа Восточного обхода, который реализуется с 2013 года, выполнен на 45%. Ведомство намерено объявить новые торги по выбору подрядчика для достройки обхода. Аналитики считают, что остановка хода строительства увеличит расходы на дальнейшие работы по проекту.

Арбитражный суд Новосибирской области 17 августа рассмотрит иск Федерального управления автодорог «Сибирь» (Сибуправтодор) Федерального дорожного агентства о расторжении госконтракта с новосибирской мостостроительной компанией «Сибмост». Как уточнили „Ъ“ в Сиб­управтодоре, речь идет о контракте на строительство Восточного обхода Новосибирска. «Решение о расторжении принято в связи с нарушениями условий госконтракта в части сроков выполнения работ»,— сообщили в структуре Росавтодора, уточнив, что «отставание отмечается по всем видам работ» более чем на 10 календарных дней от графика. Условиями контракта предусмотрена возможность расторжения на основе решения суда, сообщили в Сибуправтодоре.

«Сибмост» — одна из крупнейших дорожно-строительных компаний Сибири. 100% компании принадлежит московской «Сибмост групп», в которой, по данным «СПАРК-Интерфакс», 24% — у ООО «СБК баланс», связанного со Сбербанком, еще 29% — у Звенигородской ДСК, 38% — у ООО «СТА капитал», связанного с АФК «Система». В мае этого года в «Сибмосте» открыто конкурсное производство. Основной кредитор — Сбербанк, на него приходится 4,5 млрд руб. из общей суммы, включенной в реестр кредиторов (7,9 млрд руб.).

Общая протяженность Восточного обхода составит около 80 км. Магистраль должна снизить транспортную нагрузку на федеральную автодорогу Р-256 «Чуйский тракт» на въезде в Новосибирск и дать выход на трассу Р-255 «Сибирь». Госконтракт с «Сибмостом» на строительство первого этапа Восточного обхода заключен в 2013 году. Объем работ, который по договору обязался выполнить генподрядчик, — 10,3 млрд руб. Завершить их планировалось в октябре 2017 года. Однако в марте 2018 года «Сибмост» добился через суд переноса окончания работ на октябрь 2021 года. По данным суда, «Сибмост» в январе 2017 года сообщил заказчику о необходимости изменить сроки контракта, что связано с технологией проведения работ по сооружению земляного полотна на объекте. В январе 2020 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников в интервью ТАСС не исключил очередного изменения сроков реализации проекта и отметил, что дальнейшего переноса сроков «никто не допустит». Весной минтранс региона сообщил СМИ, что первый этап обхода — участок в 20 км — планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Сейчас проект строительства первого этапа Восточного обхода реализован в целом на 45%, рассказали в Сиб­управтодоре. По первому этапу осталось выполнить работы по строительству двух путепроводов, завершить работы по устройству земляного полотна на 9,2 км, устроить дорожную одежду на протяжении 20 км. Остаток работ по контракту составляет около 5,4 млрд руб., рассказали в ведомстве. Планируется, что после расторжения контракта с «Сибмостом» для завершения работ по первому этапу будет выбран новый подрядчик на основе торгов. «Начальная стоимость контракта будет определена с учетом актуальных цен на строительные материалы»,— рассказали в Сибуправтодоре.

В 2017 году Сибуправтодор уже пытался расторгнуть с «Сибмостом» контракт по Восточному обходу из-за низких темпов работ на объекте. Однако позднее ведомство отказалось от иска. Договор по Восточному обходу может стать вторым крупным контрактом, расторгнутым между «Сибмостом» и Росавтодором в этом году. В феврале Федеральное управление автодорог «Енисей» расторгло с компанией через суд контракт на 2 млрд руб. по реконструкции 9 км автодороги Р-257 «Енисей» Красноярск — Абакан — Кызыл — граница с Монголией. По оценкам Росавтодора, генподрядчик нарушил сроки выполнения работ, действия АО «Сибмост» могли привести к срыву срока сдачи объекта в эксплуатацию. «Сибмост» не смог оспорить это решение суда. Кассация рассмотрит жалобу компании в сентябре.

В «Сибмосте» отказались от комментариев по Восточному обходу до 24 августа. На этот день назначено рассмотрение апелляционных жалоб Сбербанка и «Сибмост групп» на решение суда о признании АО «Сибмост» банкротом.

«Расторжение контракта оспорить нереально, поскольку законодательство в сфере закупок устроено так, что заказчик всегда может отказаться от услуг конкретного исполнителя работ. Если он это делает без каких-либо оснований, то должен возместить исполнителю ущерб и упущенную выгоду. Если же расторжение обусловлено нарушением договора исполнителем, то заказчик вправе требовать возмещения своих убытков. Поэтому в суде спор обычно идет не столько о действительности контракта, сколько о том, кто кому и сколько должен»,— говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.

В то же время, как отмечает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, компания ведет в регионах большое число знаковых проектов. «Расторжение контрактов с „Сибмостом“ по факту может создать еще больше сложностей с их дальнейшей реализацией — остановка хода строительства увеличит расходы на дальнейшие работы»,— считает эксперт. В любом случае в сложившихся условиях затормаживание хода реализации следующих этапов строительства Восточного обхода неизбежно, полагает господин Антонов. По его оценкам, проект строительства обхода может затормозиться до 2025–2026 годов.

Кроме Восточного обхода «Сибмост» также ведет строительство мостового перехода через реку Тюкян в Якутии, обхода Канска, обхода Мариинска, строительство и реконструкцию автодороги «Урал».

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4441889?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews