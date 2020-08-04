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Взяли под стражу по более тяжкой статье за покушение на убийство душителя 4-летней Машеньки из Бердска

18:56 04.08.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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СК переквалифицировал уголовное дело, так как ребенок находился в беспомощном состоянии.

Взяли под стражу по более тяжкой статье за покушение на убийство душителя 4 летней Машеньки из Бердска
Ждет проверки следственного комитета мама Машеньки, которую пытались задушить в субботу

Поместили под стражу и переквалифицировали статью на более тяжкую статью душителя 4-летней Машеньки из Бердска. Напомним, ранее его садили в изолятор на 2 дня и возбудили уголовное дело за угрозу убийством. «Я убью тебя, мразь» — кричал сосед снизу на Горького, 1 в Бердске, сжимая горло ребенку.

Немного предыстории

Вечером, около 9 часов 11 июля Денис Верещагин совершил покушение на жизнь четырехлетней девочки, гулявшей с мамой, и попытался ее задушить. Как рассказывают жители дома по адресу улица Горького, 1, корни истории сокрыты еще в отце Дениса – Валерии Верещагине, совершившего тяжелое изнасилование возле училища №76 бутылкой от шампанского в 1990 году. Неизвестно когда вернувшийся сын продолжил криминальное дело отца. Жители дома боятся выходить на улицу при его появлении, действия мужчины внушают страх. 13 июля в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Наталия Котова, на чью дочь Машеньку 11 июля совершил нападение Денис Верещагин.

СК региона сообщает:

11 июля 2020 года в вечернее время 35-летний мужчина, находясь возле подъезда одного из домов по улице М. Горького в городе Бердске, встретил ранее ему незнакомую 4-летнюю девочку, гуляющую с мамой. В какой-то момент мужчина внезапно схватил ребенка обеими руками за шею и с силой стал сдавливать ее. На помощь девочке подоспела мать, а также очевидцы произошедшего, которые вызвали сотрудников полиции. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

В связи с тем, что данный факт имел широкий общественный резонанс и требовал тщательного и качественного расследования, уголовное дело из органов внутренних дел было передано для расследования в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

На настоящем этапе полученные в ходе следствия доказательства позволили следователям СО по городу Бердск СУ СКР по Новосибирской области переквалифицировать действия подозреваемого и предъявить ему обвинение по более тяжкому составу преступления, предусмотренному ч.3 ст.30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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От редакции

Осудят?

Аноним, 04 августа 2020 16:25
НВР:
Вот теперь правильная статья. Она изначально должна была быть такой. Почему наши полицейские решили что это административное нарушение, не понятно. Видимо не хотели связываться, копаться. Других дел полно
Аноним, 04 августа 2020 17:11
Долго думали... Видимо, команда была сверху... Такое решение надо было принимать сразу, но смелых не оказалось и для начала свалили всё на ПДН и только почти через месяц решились... Благо что злодей не пошёл в бега...

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