Взяли под стражу по более тяжкой статье за покушение на убийство душителя 4-летней Машеньки из Бердска

Ждет проверки следственного комитета мама Машеньки, которую пытались задушить в субботу

Поместили под стражу и переквалифицировали статью на более тяжкую статью душителя 4-летней Машеньки из Бердска. Напомним, ранее его садили в изолятор на 2 дня и возбудили уголовное дело за угрозу убийством. «Я убью тебя, мразь» — кричал сосед снизу на Горького, 1 в Бердске, сжимая горло ребенку.

Немного предыстории

Вечером, около 9 часов 11 июля Денис Верещагин совершил покушение на жизнь четырехлетней девочки, гулявшей с мамой, и попытался ее задушить. Как рассказывают жители дома по адресу улица Горького, 1, корни истории сокрыты еще в отце Дениса – Валерии Верещагине, совершившего тяжелое изнасилование возле училища №76 бутылкой от шампанского в 1990 году. Неизвестно когда вернувшийся сын продолжил криминальное дело отца. Жители дома боятся выходить на улицу при его появлении, действия мужчины внушают страх. 13 июля в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Наталия Котова, на чью дочь Машеньку 11 июля совершил нападение Денис Верещагин.

СК региона сообщает:

11 июля 2020 года в вечернее время 35-летний мужчина, находясь возле подъезда одного из домов по улице М. Горького в городе Бердске, встретил ранее ему незнакомую 4-летнюю девочку, гуляющую с мамой. В какой-то момент мужчина внезапно схватил ребенка обеими руками за шею и с силой стал сдавливать ее. На помощь девочке подоспела мать, а также очевидцы произошедшего, которые вызвали сотрудников полиции. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

В связи с тем, что данный факт имел широкий общественный резонанс и требовал тщательного и качественного расследования, уголовное дело из органов внутренних дел было передано для расследования в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

На настоящем этапе полученные в ходе следствия доказательства позволили следователям СО по городу Бердск СУ СКР по Новосибирской области переквалифицировать действия подозреваемого и предъявить ему обвинение по более тяжкому составу преступления, предусмотренному ч.3 ст.30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.