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Разрешили россиянам въезд в страну власти Черногории

16:15 04.08.2020 Фото: pixabay.com
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Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран.

Разрешили россиянам въезд в страну власти Черногории
Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами

Вместе с Россией в перечень вошел Азербайджан. Гражданам этих стран разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий в связи с COVID-19.
С 1 июня власти Черногории ввели специальные критерии въезда. Согласно этим правилам, границы закрыты для граждан государств, где зарегистрировано более 25 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения.

Затем NKT определил список «зеленых стран», в который вошли большинство стран ЕС и еще около 40 государств, а также «желтых стран», гражданам которых для въезда нужен результат ПЦР-теста не старше 71 часа. Среди них Албания, Босния и Герцеговина, Израиль, Сингапур и самопровозглашенная Республика Косово.

Пока прямых рейсов между Россией и Черногорией нет. Ранее российские власти объявили о возобновлении авиасообщения с Турцией, Великобританией, Швейцарией и Танзанией.

Прекращение перелетов

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие.
Дату открытия границ власти связывают с эпидемиологической ситуацией. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, открывать полеты будут в те страны, где заболеваемость COVID-19 не превышает 40 случаев на 100 тысяч населения, а среднесуточный прирост заразившихся составляет не более одного процента.

Источник: РИА Новости

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