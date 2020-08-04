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«Пол-Бердска можно накормить»: Поразился огромной столовой в новой школе-гиганте в Южном губернатор Травников. Смотрите фото и видеорепортаж

18:56 04.08.2020, Алина Бурова Фото: Алины Буровой
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Получено более 900 заявлений от школьников. Ожидается 1 100 учеников. Но набор в 9 и 11 классы в этом году не производится.

Пол Бердска можно накормить: Поразился огромной столовой в новой школе гиганте в Южном губернатор Травников. Смотрите фото и видеорепортаж
Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова поразили размеры новой школы в Бердске

В новой школе в Микрорайоне «Южный» в Бердске имеется всё: вместительная столовая, спортивный зал с площадкой для скалолазания, актовый зал, оборудованные кабинеты физики и химии, душевые кабины и туалеты, огромная спортивная площадка на улице. Предварительно получено более 900 заявлений. 9 и 11 классы не набирают в этом году. Рассмотрены перспективы на следующий год. Также на территории школы будет работать центр «Кванториум».

Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова впечатлили размеры новой школы, а особенно столовая. Об этом сегодня, 4 августа, он высказался в Бердске.

— Пол-Бердска можно накормить, — заявил Андрей Александрович, когда увидел школьную столовую в новой школе в Микрорайоне «Южный».

Пол Бердска можно накормить: Поразился огромной столовой в новой школе гиганте в Южном губернатор Травников. Смотрите фото и видеорепортаж
Так выглядит столовая в новой школе в микрорайоне «Южный» Бердска

Директор новой школы Зоя Родина отметила, что данная школа является подарком для всех жителей Бердска.

Учебный год планируют начать в штатном режиме. Ожидается 1100 учащихся. Школьники будут учиться в одну смену. Дистанционное обучение будет проводиться по желанию родителей.

В следующем году вблизи школы будет открыт новый детский сад. Место на котором раньше был пустырь станет образовательным центром для всего района.

Напомним, что на протяжении 30 лет в Бердске не велось строительства объектов образования, а за последние три года открыты 2 детских сада, причем один из них, позиционируется, как площадка для развития творческих и спортивных талантов. Второй детский сад был сдан в ноябре.

Пол Бердска можно накормить: Поразился огромной столовой в новой школе гиганте в Южном губернатор Травников. Смотрите фото и видеорепортаж
Пол Бердска можно накормить: Поразился огромной столовой в новой школе гиганте в Южном губернатор Травников. Смотрите фото и видеорепортаж
Пол Бердска можно накормить: Поразился огромной столовой в новой школе гиганте в Южном губернатор Травников. Смотрите фото и видеорепортаж

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От редакции

Рады открытию новой школы?

Аноним, 04 августа 2020 15:41
НВР:
Школа на областной свалке Новосибирской области, разве это не радость для тех кто мечтает обогатиться на массовых похоронах жителей Бердска, умерших от рака, во славу золота барыг, мечтающих ещё больше обогатиться на свалке для области под названием Бердск.
Аноним, 04 августа 2020 18:26
А не прошлись ли случайно дорогие гости по тротуару на ул. Горохова? Тротуар и года не протянул - вспучился, пошел трещинами и в некоторых местах подмываемый вешними водами просто обвалился! Как дети в школу будут по нему ходить? Отделение травматологии, готовьтесь!
MaG, 04 августа 2020 18:50
надо было под окна мусора навалить и поджечь а травникову объяснить что так будит после открытия свалки...

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