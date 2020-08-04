«Пол-Бердска можно накормить»: Поразился огромной столовой в новой школе-гиганте в Южном губернатор Травников. Смотрите фото и видеорепортаж

Получено более 900 заявлений от школьников. Ожидается 1 100 учеников. Но набор в 9 и 11 классы в этом году не производится.

Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова поразили размеры новой школы в Бердске

В новой школе в Микрорайоне «Южный» в Бердске имеется всё: вместительная столовая, спортивный зал с площадкой для скалолазания, актовый зал, оборудованные кабинеты физики и химии, душевые кабины и туалеты, огромная спортивная площадка на улице. Предварительно получено более 900 заявлений. 9 и 11 классы не набирают в этом году. Рассмотрены перспективы на следующий год. Также на территории школы будет работать центр «Кванториум».

Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова впечатлили размеры новой школы, а особенно столовая. Об этом сегодня, 4 августа, он высказался в Бердске.

— Пол-Бердска можно накормить, — заявил Андрей Александрович, когда увидел школьную столовую в новой школе в Микрорайоне «Южный».



Так выглядит столовая в новой школе в микрорайоне «Южный» Бердска

Директор новой школы Зоя Родина отметила, что данная школа является подарком для всех жителей Бердска.

Учебный год планируют начать в штатном режиме. Ожидается 1100 учащихся. Школьники будут учиться в одну смену. Дистанционное обучение будет проводиться по желанию родителей.

В следующем году вблизи школы будет открыт новый детский сад. Место на котором раньше был пустырь станет образовательным центром для всего района.

Напомним, что на протяжении 30 лет в Бердске не велось строительства объектов образования, а за последние три года открыты 2 детских сада, причем один из них, позиционируется, как площадка для развития творческих и спортивных талантов. Второй детский сад был сдан в ноябре.





