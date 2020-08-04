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«Ладно меня лишили пособия, но за что ребенка?»: Из-за ошибки работодателя осталась без пособия вместе с 3-летним ребенком Светлана из Бердска

17:15 04.08.2020, Алиса Ершова Фото: pexels
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Бердчанку уволили из фирмы, но в Пенсионном фонде она числилась как работающая, так что вставать на биржу труда не имела права.

«Ладно меня лишили пособия, но за что ребенка?»: Из за ошибки работодателя осталась без пособия вместе с 3 летним ребенком Светлана из Бердска
Лишили пособия по безработице на 12 месяцев Светлану из Бердска
Сюжет: Все пособия Путина
«Ладно меня лишили пособия, но за что ребенка?»: Из за ошибки работодателя осталась без пособия вместе с 3 летним ребенком Светлана из Бердска

«Ладно меня лишили пособия, но за что ребенка?»: Из-за ошибки работодателя осталась без пособия вместе с 3-летним ребенком Светлана из БердскаНачнет платить семьям с детьми по 10 000 рублей от Путина ПФР после 5 августаЕщё 243 новостей

Во время беременности, 31 марта 2017 года в трудовой книжке бердчанки Светланы появилась запись об увольнении по собственному желанию – ошибка бухгалтера. Когда она обратилась с этой проблемой на биржу труда, ее уверили, что запись об увольнении будет признана недействительной, однако пока Светлана вышла из декретного отпуска и обратилась по месту работы, успел смениться главный бухгалтер.

— Я пришла, там уже бухгалтер другой, новый. Она ничего не знает, меня не знает. Оформили меня как уволившуюся, но оказалось, что в Пенсионном фонде я все еще числюсь работающей. А я-то этого не знала, я в бумагах не разбираюсь! Я даже не подозревала, что меня из ПФ не выпишут, встала сразу на биржу труда, — рассказала Светлана редакции «Курьер. Среда. Бердск» 4 августа.

Только 9 июля 2020 года она была официально уволена с работы, но так как запись об увольнении стояла в трудовой книжке давным-давно, то на бирже труда Светлана стояла с мая. Как безработной, ей полагалось пособие по безработице, а ее дочери – выплата в 3 тыс. рублей ежемесячно как несовершеннолетнему ребенку безработного родителя. Но так как на момент постановку на учет на биржу труда по Пенсионному Фонду Светлана числилась работающей, на нее наложили взыскание за неосновательное обогащение – отсрочка пособия по безработице на 12 месяцев и лишение пособия дочери.

— Ладно меня лишили, но за что ребенка? А главное, что мне теперь делать, куда идти? Я уже везде была – в прокуратуре, в Пенсионном Фонде, на биржу труда ходила. Никто ничего сделать не может.

На эту ситуацию Светлана две недели назад уже подала заявление в прокуратуру Новосибирской области, но результатов нет никаких: ни проверок, ни вернувшихся денег. Кто виноват в этой ситуации – она не знает, но у самой у нее – острое чувство несправедливости.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» получила по этому поводу комментарий директора ЦЗН Бердска Елены Дмитриевой:

— Проблему нужно решать с работодателем, это его обязанность, подавать сведения об уволившихся сотрудниках в Пенсионный Фонд. Сведения о работе центр занятости во время самоизоляции и коронавируса получает только из ПФ, так что при какой-то ошибке там мы ничего не можем сделать.

Если сведения из Пенсионного Фонда не соответствуют действительности, то работник должен подойти на старое место работы и попросить работодателя отправить измененные сведения в Пенсионный Фонд. В случае чего, он может обязать работодателя подать эти сведения. За подобные ошибки ответственен только работодатель, он должен исправить ошибку. Так что ни Пенсионный Фонд, ни центр занятости населения в этом не виноват, они ничего сделать не могут, — заявила директор ЦЗН Бердска Елена Дмитриева.

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