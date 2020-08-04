Попал на видео напавший на 6-летнюю девочку в подъезде дома житель Омска

Неизвестный пытался оторвать от перил, в которые ребенок вцепился, чтобы увести с собой. На крики испуганного ребенка из квартиры, расположенной выше этажом, вышла мать девочки, в этот момент девочке удалось вырвать из рук нападавшего и убежать в свою квартиру.

В результате осмотра подъезда следователями были получены видеозаписи нападения с камеры наблюдения

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту нападения неизвестным мужчиной на 6-летнюю девочку, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, около 21 часа 29 июля 2020 года в подъезде многоквартирного дома, расположенного на ул. 2 Дачная в г. Омске, неизвестный мужчина напал на 6-летнюю девочку и пытался оторвать от перил, в которые ребенок вцепился, чтобы увести с собой. На крики испуганного ребенка из квартиры, расположенной выше этажом, вышла мать девочки, в этот момент девочке удалось вырвать из рук нападавшего и убежать в свою квартиру, а подозреваемый скрылся с места преступления. На следующий день родители девочки сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Ребенку телесные повреждения не причинены.

В результате осмотра подъезда следователями были получены видеозаписи нападения с камеры наблюдения. Сегодня в результате проводимых в тесном сотрудничестве с подразделениями УМВД России по Омской области розыскных мероприятий был задержан подозреваемый, которым оказался 29-летний не работающий омич.

В настоящее время подозреваемый опознан. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.



Источник: omsk.sledcom.ru