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Стоит на коленях и торгует «шурушками» 8-летний Саша у пляжа «Старый Бердск». В семье нет денег

18:43 04.08.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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По словам мальчишки, папа не работает, мама сидит с маленьким братиком, они не голодают, но с деньгами туго. «Железяки» по 50 и 100 рублей отдыхающие разобрали у него за полчаса. Еще и на мороженое дали. В следующий раз он решил продавать свои «футболки и шорты».

Стоит на коленях и торгует «шурушками» 8 летний Саша у пляжа «Старый Бердск». В семье нет денег
Предпринимательский дебют Александра

Днем 4 августа люди спешат на пляж «Старый Бердск». Лето коротко, нужно воспользоваться последними жаркими днями, чтобы вкусить прелесть пляжного отдыха, поваляться на песке, окунуться в прохладу Обского моря.

8-летнему Александру (имя изменено) не до купания и бесцельного времяпрепровождения. Пристроившись в тени под навесом у магазина, что возле входа на пляж, он продает «шурушки». Мальчишка сидит на коленях, разложив перед собой USB-шнур, миниатюрные гаечные ключи, какие-то палочки. На вопрос: «Продаешь?», утвердительно кивнул головой.

— Почем?

— Это и это по 100 рублей, это и это — 50…

Саша признался, что с деньгами в его семье туго. Папа «пока не работает», мама «сидит с маленьким». Семья Александра, по его словам, живет недалеко от пляжа «Старый Бердск» — 10 минут пешком.

Мальчишка вполне ухоженный, хорошо говорящий. Продукты есть, они не голодают, но больше ни на что денег нет, откровенничает пацан.

Подходят молодые люди, приценяются и покупают пару вещиц по сотне. Третий дал 50 рублей «на мороженое». Саша поблагодарил и зажал купюры в кулачке.

Во вторник он впервые вышел на промысел, как утверждает, с позволения мамы.
— Только пришел, уже две штуки продал. Они мне больше не нужны. Мама разрешила. Папа пока не работает, скоро выйдет на работу. Мама дома с братиком. Еда есть, — рассказал Александр.

И поделился планами, завтра хочет прийти продавать одежду — «футболки и шорты с тренировок». Деньги, говорит, нужны, чтобы телефон купить, так как его сломался. Родители пока не могут позволить себе такие траты.

Через полчаса Саша исчез. Видимо, все продал, выручив рублей 400.

После общения с пацаном возникло двоякое чувство. С одной стороны, не должен школьник стоять коленками на асфальте и продавать свои старые «железяки». А с другой, — это весьма показательный пример того, как тяжело приходится семьям, где родители потеряли работу, где появился маленький ребенок. И чаще всего это вполне благополучные семьи, попавшие в сложную, а то и безвыходную ситуацию.

Скорее всего, сейчас тему возьмут на карандаш органы опеки, подразделение по делам несовершеннолетних, пойдут искать родителей Александра. И хорошо, если для того, чтобы помочь. А то ведь и для изъятия детей повод найдут.

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От редакции

Можно разрешать ребенку торговать на улице?

Евгений, 04 августа 2020 15:54
Было дело у самого. Машины мыл, фигней торговал... в лихие девяностые. ПЛОХО ЭТО!!! Жалко мальчишку
Аноним, 04 августа 2020 16:22
Мама разрешила торговать-маме надо папу гнать в шею на работу.А то прожрали 40 тысяч,а сейчас ребенок остался крайним Срочно опеке надо заниматься этой семьей.Может тогда папа вприпрыжку побежит на любую работу
Аноним, 04 августа 2020 17:08
Поддерживаю полностью! Мамашка куда дела деньги, полученные на двоих детей? Прокутили на парус папашкой, который на работу не торопится? И вот пример современных мамашек:была сегодня в парикмахерской, заглядывает к моему мастеру молодая особа лет 25-28, и задаёт вопрос:"вы не сможете мне побрить голову, где выбрито в Долг? Я сейчас на шугаринг пришла, а на днях детские получу и рассчитаюсь "... Вот и делайте выводы, на что тратятся детские пособия и путинские выплаты!
Аноним, 04 августа 2020 19:26
А вы уверены что устроившись на работу будут деньги ?
Аноним, 04 августа 2020 17:08
Предприниматель растет
аноним, 04 августа 2020 18:59
Плохо, что ребёнок продаёт барахло Деньги портят многих, а детей особенно Вроде с виду, ну что плохого, что парень продаёт по 100 и 50 рублей свои какие то железки Мама с папой должны заботиться сами о сыне и чтобы с деньгами не было туго Папе нужно работать, а не дома сидеть. Или же с детьми может сейчас и папа сидеть в дикретном отпуске Тогда маме надо трудиться и содержать семью.Плохо когда оба родителя не работают
Аноним, 04 августа 2020 19:23
Зачем на коленях то ?
Аноним, 04 августа 2020 19:35
НВР:
Нет

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