5 неблагоприятных дней в августе 2020 года: Когда стоит остановиться и отменить важные встречи

Первый день последнего летнего месяца будет достаточно непростым

Специалисты в области астрологии научились многое предсказывать, они смогли назвать дни в августе 2020 года, которые считаются самыми опасными. Их опасность заключается в том, что удача может покинуть каждого человека, при этом могут начать происходить события, которые нельзя назвать хорошими. Благодаря стараниям астрологов каждый человек может подготовиться к таким дням и избежать неприятностей.

1 августа обещает быть тяжелым днем

Первый день последнего летнего месяца будет достаточно непростым, и будет этому содействовать то, что ночное светило будет находиться в Козероге и фазе роста. Из-за этого будет довольно сложно принимать верные решения, а также настроение будет не самым лучшим.

Самым верным решением станет, если этот день провести в домашней обстановке и максимальном одиночестве. Заводить новые знакомства или вести переписку в соцсетях лучше не стоит. Лучше всего в этот день побыть дома и навести порядок. Из-за того, что Плутон и Меркурий будут находиться в оппозиции, могут рушиться составленные планы.

День 8 августа опасен повышенной импульсивностью

В этот день ночное светило будет пребывать в убывающей фазе и Овне, и из-за этого возникнет дисгармония, которая отразится на всем живом. Очень важно в этот день быть как можно спокойнее.

Есть высокий шанс возникновения конфликтных ситуаций, а также на рабочем месте могут быть трудности. Люди могут начать думать о плохом, хоть и причин для этого совершенно нет. Очень важно не думать о плохом, что было и что может произойти.

15 августа начинается ретроградный Уран

Уран является самой дальней планетой, и с этого числа начнет двигаться в обратном направлении. Под влиянием этой планеты начинает происходить много изменений, но в этот раз все будет происходить стремительно.

На все, что будет происходить в этот день, не стоит очень резко реагировать. Необходимо немного расслабиться, а в противном случае есть риск возникновения нервного срыва. Из-за ретроградного Урана люди могут потерять многое, но это все будет временно.

18 августа могут рухнуть все надежды

В этот день Луна будет находиться во Льве, и это завершающий день убывающей фазы. В такое сочетание осторожным необходимо быть тем, кто только пребывает в мечтах, но не прикладывает никаких усилий к их осуществлению. У кого-то может появиться жгучее желание добиться всего здесь и сейчас, а кто-то будет продолжать лениться.

Если в этот день допустить ошибку, то ее будет не так-то просто исправить. Стоит продолжать трудиться и достигать поставленных целей.

20 августа будут возникать сомнения и появится низкая самооценка

В этот день необходимо вести себя динамично, так как в этот период ночное светило будет в растущей фазе. Из-за того, что главенствовать будет Дева, совершению тех или иных дел будет что-то мешать. Одни люди будут испытывать страх, что ничего не выйдет, а другие будут амбициозны и заинтересованы.

Очень важно делать все, что запланировано, и исключить все, что может отвлечь от рабочего процесса.

Источник: rsute.ru