Точный гороскоп от астролога Павла Глобы на неделю с 3 по 10 августа 2020 года

Согласно прогнозам, это будет приятная неделя. Без проблем не обойдется, но с ними будет легко справиться.

Всю неделю Стрельцов ожидает созидательное настроение звезд и планет

Павел Глоба, популярный астролог и эксперт в области планет и звезд, рассказал, как привлечь больше удачи на первой полноценной августовской неделе. Следуйте советам эксперта, чтобы меньше совершать ошибок.

Эта информация содержит очень важные рекомендации Павла Глобы, которые подскажут верный путь в любви, в делах, на работе, в финансовой сфере. Согласно прогнозам, это будет приятная неделя. Без проблем не обойдется, но с ними будет легко справиться.

Овен

У Овнов благоприятными будут понедельник и вторник. В эти два дня не нужно терять веры в себя, даже если кто-то станет давить, проявлять агрессию. В целом неделя будет идеальной для творческой работы, креативной деятельности, общения с людьми. Улучшить свое финансовое и любовное положение Овнам поможет инициативность, стремление двигаться вперед.

Само собой. Не стоит забыть и про отдых. К сожалению, на выходных и в пятницу звезды начнут излучать отрицательную энергию. Можно будет заняться простыми домашними делами, а набраться сил и восстановить энергию помогут советы из гороскопа отдыха. Активные нагрузки и сильные переутомления могут выбить Овнов из колеи в конце недели.

Телец

Тельцам стоит помнить про эти правила, но не только на этой неделе, а вообще всегда, начиная с первых минут понедельника. Первый день недели будет довольно неблагоприятным и непредсказуемым, так что придется начать следовать здравому смыслу. В первые дни недели не стоит фокусироваться на любви. Лучше с головой уйти в работу.

5, 6 и 7 число — три самых позитивных и мощных дня недели. Это идеальное время для любви, работы и покупок. Можно приобретать недвижимость, автомобили, дорогую технику, делать подарки и сюрпризы близким. На выходных можно полностью отдать себя романтике и поискам второй половинки. Очень важно будет оказывать помощь старшим.

Близнецы

На этой неделе Близнецам полезно будет знакомиться, заводить новые отношения или переводить на новый уровень уже имеющиеся. Если придется или вторая половинка заставит задуматься о свадьбе, то лучше сначала проверить совместимость в браке. Возможно, что такой серьезный шаг потребует работы над собой с обеих сторон.

Павел Глоба советует Близнецам даже в самый опасный день 5 августа следовать интуиции. Звезды и планеты очень созидательны, поэтому помогут людям этого Знака создать свое счастье, либо сменить жизненные цели. Неделя отлично подходит для поездок, командировок, новых знакомств, повышенной активности. Словом, нужно рвать плоды с древа изобилия.

Рак

У Раков ожидается спокойное начало, яркая середина недели с 5 по 7 августа, а также опасные выходные. В целом это идеальное время для любви, флирта, романтики, проведения времени с родственниками и второй половинкой. Также в эти дни очень полезно будет знакомиться с новыми людьми.

Не стоит думать, что раз уж звезды взялись за сферу любви, то финансовые дела они оставят без присмотра. До выходных нужно успеть совершать все самые важные покупки, закрыть сделки и встретиться с потенциальными партнерами. Не стоит оставлять ничего на новую неделю, потому что мысли о работе могут омрачить отдых и испортить настроение ракам и их близким.

Лев

У Львов первый день недели будет очень негативным. Звезды и планеты окажутся в очень сильном диссонансе, но это будет последний день их дисгармонии. Уже со вторника ситуация медленно начнется выправляться, а к субботе энергетика ночных светил станет максимально созидательной и позитивной. Начиная со вторника можно смело заниматься чем-то новым в жизни.

Если в первый день недели покажется, что в жизни наступила черная полоса, не стоит спешить с выводами. Возможно, это просто странное стечение обстоятельств. В целом период с 4 по 9 число можно считать временем перерождения Львов. Они могут стать кем-то другими, сменить жизненные приоритеты, а могут остаться на том же пути, укрепив позиции.

Дева

У Дев неделя начнется с негативной ноты, но уже 5 августа энергетическая ситуация кардинально измениться к лучшему. Чтобы не накликать беду и новых проблем, 3 и 4 августа лучше заниматься обычными, привычными делами. Полезно будет делать уборку по фэн-шуй, отдыхать в уединении. Первые два дня не подходят для поисков любви и романтики.

С 5 числа всё будет так, как больше всего любят Девы — спокойно и размеренно, без интриг, проблем, неприятных сюрпризов. Самое главное сейчас — не проявлять ревности, не повышать голос. Нужно дать больше свободы второй половинке и всем, кто живет с Девами под одной крышей. Важные разговоры лучше отложить на потом, а сейчас просто насладиться спокойствием.

Весы

Начнется неделя очень ярко, динамично. Звезды подарят Весам много позитивной энергии 3 и 4 числа. Они будет медленно сходить на нет, пока не достигнет минимума 8 августа. Это значит, что у Весов будут не самые лучшие выходные.

На работе стоит заниматься рутинными и спокойными делами. Не стоит начинать ничего нового. В идеале будет и вовсе уйти в отпуск, но если пока не время для отдыха, можно сфокусироваться на актуальных задачах. Это время легкого общения, встреч с друзьями и общения. Можно ходить в людные места и знакомиться с новыми людьми.

Скорпион

Скорпионы относятся к самым ревнивым Знакам Зодиака, поэтому в первые пару дней недели лучше не проявлять собственничества и не критиковать близких. Это будут очень опасные дни, в которые можно наломать дров. Начиная с 5 августа ситуация кардинально изменится в лучшую сторону. До конца недели будет актуальная созидательная энергия звезд.

В середине недели и на выходных всё будет складываться позитивно. Самое главное сейчас — научиться слушать. Очень важно будет найти баланс между делами и семьей. Нужно посвящать время любимому человеку, детям, родителям. Не исключено, что сами собой воплотятся в жизнь какие-то давние мечты. Это яркий и необычный период, который запомнится надолго.

Стрелец

Всю неделю Стрельцов ожидает созидательное настроение звезд и планет. Лишь 5 числа стоит быть поосторожнее. В остальные дни удачи будет и так хоть отбавляй. Стрельцам удастся воплотить в реальность давние мечты, достичь поставленных целей на работе.

Это прекрасное время для командировок, путешествий, активной работы, ведения переговоров. Представителям любых профессий будет везти, поэтому нельзя сидеть без дела. В любовной сфере время идеально подходит для совместных дел и планирования важных мероприятий. Отлично должны пройти юридические дела.

Козерог

Начало недели будет спокойным, середина крайне благоприятной, а вот с 8 августа Козерогам лучше начать проявлять больше осторожности. Возможно, на выходных появится желание сменить обстановку, но делать этого Павел Глоба категорически не рекомендует. Большая осторожность нужна будет на работе. Лучше сохранять то, что уже есть, не рискуя.

В любви можно смело следовать советам фэн-шуй. Они не будут идти вразрез с рекомендациями астролога. Отмечается, что найти общий язык со второй половинкой будет крайне непросто. Несмотря на то, что звезды относительно созидательны, все равно возможны ссоры и скандалы. Чтобы избежать ругани, придется научиться проявлять гибкость.

Водолей

У Водолеев начало недели будет неблагоприятным.Павел Глоба отмечает, что у второй половинки может начаться приступ ревности. Не нужно разжигать конфликт, поэтому стоит пойти на небольшие уступки.

Негативное поведение может быть и у коллег, начальства, партнеров по бизнесу. На этой неделе могут срываться планы, а коллеги могут не выполнять обещания. Держать зла на них из-за этого не стоит. Лучше продолжать заниматься своими личными делами. В качестве отдыха прекрасно подойдут физические упражнения и прогулки на свежем воздухе.

Рыбы

На этой неделе могут быть задержки в выплатах зарплаты. но не стоит бить тревогу и грозить всем увольнением, поднимать шумиху. Не нужно браться за новые проекты. Вместо этого лучше завершить всё начатое ранее. Неблагоприятный день недели — 5 августа. В этот день астролог отмечает повышенную вероятность неудач в самых разных сферах.

Также в это время могут обостриться и дать о себе знать самые ужасные привычки Рыб. Во второй половине недели могут появляться новые заботы, дела. Благоприятным временем можно считать понедельник и вторник, но в эти дни лучше рассчитывать только на себя, не рисковать и не знакомиться с новыми людьми.

Источник: dailyhoro.ru