Работы по строительству полигона ТКО в Искитимском районе рядом с Бердском не ведутся, заявил Андрей Травников

«Могу сказать, что даже к первому этапу еще никто не подошел. Страхи, что кто-то уже приступил к строительству — не обоснованы», — сообщил бердчанам губернатор региона.

Андрей Травников напомнил бердчанам о громкой резонансной истории предполагаемого строительства полигона в Раздольном

Работы по строительству объекта в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) рядом с селом Маяк в Искитимском районе не ведутся. Об этом заявил Губернатор Андрей Травников во время рабочей поездки в Бердск. С вопросом о создании объекта размещения ТКО к главе региона обратились бердчане.

Перед началом строительства обязательно должна быть проведена работа, каждый из этапов которой подразумевает обсуждение с жителями муниципалитетов, на территории которых этот объект предполагается расположить, а также и соседних территорий.

«Строительство объектов для переработки и утилизации мусора — это долгий процесс. Самый первый шаг, который нужно предпринять – это выделить земельный участок, сменить его назначение при необходимости. Этот вопрос обязательно обсуждают с жителями. Потом нужно выполнить проектную документацию, затем проект строительства проходит обязательную государственную экологическую экспертизу, которую организует Росприроднадзор. Заключение представляют общественности. Это еще одно обязательное условие для принятия решения о строительстве. Могу сказать, что даже к первому этапу еще никто не подошел. Страхи, что кто-то уже приступил к строительству — не обоснованы», — заявил Губернатор.

Андрей Травников напомнил бердчанам о громкой резонансной истории предполагаемого строительства полигона в Раздольном, под Новосибирском.

«Я сказал, что там не будет полигона, и там никаких работ по строительству до сих пор не ведется и никогда не будет. Если я сказал, что под Бердском не идет строительство, значит так оно и есть. И здесь мы найдем компромисс с жителями Бердска, Искитимского района», — заверил глава области.

Также Губернатор пообещал в обязательном порядке привлечь представителей общественности к участию в слушаниях о выборе площадки для размещения объекта в сфере обращения с ТКО. Эта работа будет поводиться под контролем Правительства региона.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области