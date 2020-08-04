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Работы по строительству полигона ТКО в Искитимском районе рядом с Бердском не ведутся, заявил Андрей Травников

16:11 04.08.2020 Фото: nso.ru
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«Могу сказать, что даже к первому этапу еще никто не подошел. Страхи, что кто-то уже приступил к строительству — не обоснованы», — сообщил бердчанам губернатор региона.

Работы по строительству полигона ТКО в Искитимском районе рядом с Бердском не ведутся, заявил Андрей Травников
Андрей Травников напомнил бердчанам о громкой резонансной истории предполагаемого строительства полигона в Раздольном
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Работы по строительству полигона ТКО в Искитимском районе рядом с Бердском не ведутся, заявил Андрей Травников

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Работы по строительству объекта в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) рядом с селом Маяк в Искитимском районе не ведутся. Об этом заявил Губернатор Андрей Травников во время рабочей поездки в Бердск. С вопросом о создании объекта размещения ТКО к главе региона обратились бердчане.

Перед началом строительства обязательно должна быть проведена работа, каждый из этапов которой подразумевает обсуждение с жителями муниципалитетов, на территории которых этот объект предполагается расположить, а также и соседних территорий.

«Строительство объектов для переработки и утилизации мусора — это долгий процесс. Самый первый шаг, который нужно предпринять – это выделить земельный участок, сменить его назначение при необходимости. Этот вопрос обязательно обсуждают с жителями. Потом нужно выполнить проектную документацию, затем проект строительства проходит обязательную государственную экологическую экспертизу, которую организует Росприроднадзор. Заключение представляют общественности. Это еще одно обязательное условие для принятия решения о строительстве. Могу сказать, что даже к первому этапу еще никто не подошел. Страхи, что кто-то уже приступил к строительству — не обоснованы», — заявил Губернатор.

Андрей Травников напомнил бердчанам о громкой резонансной истории предполагаемого строительства полигона в Раздольном, под Новосибирском.

«Я сказал, что там не будет полигона, и там никаких работ по строительству до сих пор не ведется и никогда не будет. Если я сказал, что под Бердском не идет строительство, значит так оно и есть. И здесь мы найдем компромисс с жителями Бердска, Искитимского района», — заверил глава области.

Также Губернатор пообещал в обязательном порядке привлечь представителей общественности к участию в слушаниях о выборе площадки для размещения объекта в сфере обращения с ТКО. Эта работа будет поводиться под контролем Правительства региона.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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Аноним, 04 августа 2020 16:37
"Могу сказать, что даже к первому этапу еще никто не подошел. Страхи, что кто-то уже приступил к строительству — не обоснованы», — заявил Губернатор."

Снятие грунта на огромной площади областного полигона Бердск это нам жителям Бердска приснилось? Асфальтовую дорогу строят не на полигон мусорки области , а куда ? Ведь все знают, что прокладка асфальтовых дорог в стране стоит копейки, потому дорога на мусорный полигон не верь глазам своим?
Аноним, 04 августа 2020 16:38
у ....нет совести или он ничего не знает что творится в его хозяйстве
Аноним, 04 августа 2020 16:42
А что строится на участке, откуда вывозят грунт, куда строят дорогу, прокладывают линию Эл передач?

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