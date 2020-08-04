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«Ничего там критичного и катастрофичного нет»: Об ужасах пульмонологии ЦГБ Бердска высказался губернатор Травников

18:38 04.08.2020, Алина Бурова Фото: Алины Буровой
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Как отметил глава региона, он часто посещает наши объекты здравоохранения и видит как ситуация меняется с каждым днем.

Ничего там критичного и катастрофичного нет: Об ужасах пульмонологии ЦГБ Бердска высказался губернатор Травников
Андрей Травников выслушал мнения горожан и ответил на все вопросы
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Ничего там критичного и катастрофичного нет: Об ужасах пульмонологии ЦГБ Бердска высказался губернатор Травников

Об ужасах пульмонологии ЦГБ Бердска 37 дней вместо недели отвечала на 17 вопросов главврач Алла Дробинская«Ничего там критичного и катастрофичного нет»: Об ужасах пульмонологии ЦГБ Бердска высказался губернатор ТравниковЕщё 106 новостей

4 августа губернатор Новосибирской области Андрей Травников навестил Бердск с целью посещения новой школы в микрорайоне «Южный» в Бердске и ознакомления с выполненными работами по благоустройству придомовой территории домов 27,28 Микрорайона в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В рамках пресс-подхода Андрею Травникову были адресованы разные вопросы. Одним из ключевых стал вопрос об уровне медицины в Бердске.

Как отметил сам губернатор Травников, он часто посещает наши объекты здравоохранения и видит как ситуация меняется с каждым днем.

— Ситуация меняется к лучшему и с точки зрения управленческих решений, и с точки зрения обновления зданий и оборудования. Как вы знаете, недавно приезжала специальная комиссия в пульмонологическое отделение Министерства здравоохранения, чтобы разобраться со всеми претензиями и жалобами, которые прозвучали. Все выводы сделаны. Ничего там критичного и катастрофичного нет, но тем не менее вложения средств и приведение в порядок отдельных элементов этого отделения присутствуют, — сообщил Андрей Александрович 4 августа.

Напомним, что Бердский городской суд в понедельник, 27 июля, рассмотрел административное дело в отношении горбольницы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП. В ЦГБ Бердска 17 июля прошла проверка по инициативе Роспотребнадзора. Как сообщала «Курьер. Среда. Бердск» помощник судьи Натальи Агеевой, проверяли пульмонологическое отделение, расположенного по адресу: ул. Попова, 10/2.

— В ходе проверки выявлено очень много нарушений. Установлено, что БЦГБ нарушила законодательств об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допустила невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения заболеваний, — прокомментировали в суде.

Глава регионального миздрава Константин Хальзов 15 июня заверил, что в бердской пульмонологии все хорошо.

— Пульмонологическое отделение организовано и оснащено в соответствии с требованиями приказа 198н. В пульмонологическом отделении БЦГБ имеются в наличии 34 бактерицидных облучателя, включая 6 передвижных, которые обеспечивают обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях в постоянном режиме, — рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов 15 июня.

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От редакции

Ситуация с медициной улучшилась в Бердске?

Аноним, 04 августа 2020 18:01
Не везде Пока не пожалуешься,ничего не меняется Единственная благодарность это докторам,которые работают в стационарах сутками.И работают в таких же условиях,что и пациенты
Аноним, 04 августа 2020 18:10
Теперь нужно с кардиолог ей воевать
Аноним, 04 августа 2020 18:39
Серьезно? Ситуация меняется? Где? Не так давно папа заболел, привезли в приемный покой, пока на каталке везли до рентгена, дважды отваливались колесики, еле удержали. Что меняется! Позор, закрывать глаза на очевидное, прикрывая своего ставленника главного врача

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