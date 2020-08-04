«Ничего там критичного и катастрофичного нет»: Об ужасах пульмонологии ЦГБ Бердска высказался губернатор Травников

Как отметил глава региона, он часто посещает наши объекты здравоохранения и видит как ситуация меняется с каждым днем.

Андрей Травников выслушал мнения горожан и ответил на все вопросы

4 августа губернатор Новосибирской области Андрей Травников навестил Бердск с целью посещения новой школы в микрорайоне «Южный» в Бердске и ознакомления с выполненными работами по благоустройству придомовой территории домов 27,28 Микрорайона в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В рамках пресс-подхода Андрею Травникову были адресованы разные вопросы. Одним из ключевых стал вопрос об уровне медицины в Бердске.

Как отметил сам губернатор Травников, он часто посещает наши объекты здравоохранения и видит как ситуация меняется с каждым днем.

— Ситуация меняется к лучшему и с точки зрения управленческих решений, и с точки зрения обновления зданий и оборудования. Как вы знаете, недавно приезжала специальная комиссия в пульмонологическое отделение Министерства здравоохранения, чтобы разобраться со всеми претензиями и жалобами, которые прозвучали. Все выводы сделаны. Ничего там критичного и катастрофичного нет, но тем не менее вложения средств и приведение в порядок отдельных элементов этого отделения присутствуют, — сообщил Андрей Александрович 4 августа.

Напомним, что Бердский городской суд в понедельник, 27 июля, рассмотрел административное дело в отношении горбольницы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП. В ЦГБ Бердска 17 июля прошла проверка по инициативе Роспотребнадзора. Как сообщала «Курьер. Среда. Бердск» помощник судьи Натальи Агеевой, проверяли пульмонологическое отделение, расположенного по адресу: ул. Попова, 10/2.

— В ходе проверки выявлено очень много нарушений. Установлено, что БЦГБ нарушила законодательств об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допустила невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения заболеваний, — прокомментировали в суде.

Глава регионального миздрава Константин Хальзов 15 июня заверил, что в бердской пульмонологии все хорошо.

— Пульмонологическое отделение организовано и оснащено в соответствии с требованиями приказа 198н. В пульмонологическом отделении БЦГБ имеются в наличии 34 бактерицидных облучателя, включая 6 передвижных, которые обеспечивают обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях в постоянном режиме, — рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов 15 июня.