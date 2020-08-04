Начнет платить семьям с детьми по 10 000 рублей от Путина ПФР после 5 августа

Пенсионный фонд России произведет единовременную выплату денежного пособия в размере десяти тысяч рублей после пятого августа.
Президент России Владимир Путин ввел выплаты для родителей на каждого ребенка в семье от трех до шестнадцати лет. Российские семьи получили эти деньги в июне и июле.
Пенсионный фонд выразил беспокойство по поводу того, что до сих пор не все родители получили выплаты. ПФР намерен составить список всех таких семей. Речь идет о тех, кто живет в горных и северных районах страны. Туда сложно добраться или не всегда имеется в наличии интернет-связь. Представители фонда найдут этих родителей и оформят для них сразу две выплаты по десять тысяч рублей.
Источник: nation-news.ru
Да конечно ждём.В школу не на что собирать.Я ращу детей одна старшему 11 младшему 7 алименты не получаю.Только детские 700 с коп.ЗП меня минималка 11700.Как выкручиваться даже ума не приложу.