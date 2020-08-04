Начнет платить семьям с детьми по 10 000 рублей от Путина ПФР после 5 августа

Президент России ввел выплаты для родителей на каждого ребенка в семье от трех до шестнадцати лет. Российские семьи получили эти деньги в июне и июле.

Пенсионный фонд выразил беспокойство по поводу того, что до сих пор не все родители получили выплаты

Пенсионный фонд России произведет единовременную выплату денежного пособия в размере десяти тысяч рублей после пятого августа.

Президент России Владимир Путин ввел выплаты для родителей на каждого ребенка в семье от трех до шестнадцати лет. Российские семьи получили эти деньги в июне и июле.

Пенсионный фонд выразил беспокойство по поводу того, что до сих пор не все родители получили выплаты. ПФР намерен составить список всех таких семей. Речь идет о тех, кто живет в горных и северных районах страны. Туда сложно добраться или не всегда имеется в наличии интернет-связь. Представители фонда найдут этих родителей и оформят для них сразу две выплаты по десять тысяч рублей.

Источник: nation-news.ru