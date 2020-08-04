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Всего 1 млн выплатил из присужденных 500 млн руб. за вымогательство взятки отсидевший 6 лет и освобожденный по УДО экс-замглавы Бердска Владимир Мухамедов

16:30 04.08.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Также он еще не выплатил исполнительский сбор в 35 млн руб. Его осудили вслед за экс-мэром города Потаповым. Вместе они вымогали взятку за землю на берегу Бердского залива. Друзья и соратники никогда не теряли с ним связи и помогали.

Всего 1 млн выплатил из присужденных 500 млн руб. за вымогательство взятки отсидевший 6 лет и освобожденный по УДО экс замглавы Бердска Владимир Мухамедов
Владимир Мухамедов отправился в колонию за взятку

Уголовный штраф за коррупционное преступление выплатил только на 4% за последние 5 лет бывший замглавы Бердска Владимир Мухамедов. Его осудили вслед за экс-мэром города Потаповым. Вместе они вымогали взятку за землю на берегу Бердского залива у бизнесмена Илющенко. Напомним, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Владимир Мухамедов в середине октября вышел из колонии по УДО, отсидев две трети 9-летнего срока. Друзья и соратники никогда не теряли с ним связи и продолжают помогать уже на свободе.

Штраф на 4 августа составляет — 499935370.61 руб. Исполнительский сбор: 35000000.00 руб. Эта информация содержится на сайте Федеральной службы судебных приставов России.

Предыстория

Всенародно избранный главой города Потапов в марте 2011-го, арестован 1 мая 2013 года с розовым пакетиком со взяткой в размере 3 млн рублей на теплоходе «Ремикс». На судно его пригласил под прикрытием оперативников бывший член фракции «Единая Россия» в заксобрании и бизнесмен Александр Илющенко. Он утверждал, что чиновник требовал взятку за предоставление земли под строительство молодежного лагеря на берегу Бердского залива.

Мухамедова суд арестовал 5 июня того же года — через два дня после задержания по обвинению в покушении на мошенничество и пособничестве в получении взятки.

3 апреля 2015 года судья бердского горсуда Юлия Деменкова приговорила Потапова к 10 годам строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Его бывший зам Мухамедов получил 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей. Без права занимать в течение двух лет должности в органах власти. Суд признал вину мэра в получении взятки в 3 млн рублей от депутата Заксобрания Александра Илющенко на теплоходе «Ремикс» и покушении на взятку в 2 млн рублей от жены бывшего замглавы Евгения Мартьянова. Мухамедов был пособником главы города, установил суд. Также признана вина мэра в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за чего городу причинен ущерб в 24 млн рублей. Свою вину чиновники не признали до конца процесса.

Но экс-замглавы Бердска Мухамедов признался, что от лица мэра вымогал 2 млн рублей у бизнесмена. На суде он рассказал, как просил вознаграждение за подписание мирового соглашения о разделе имущества семьи экс-чиновника Мартьянова. А также о дружбе и ссоре с Потаповым.

Осенью 2018 года президент России Владимир Путин отказался помиловать Владимира Мухамедова. И это несмотря на то, что комиссия по помилованию Новосибирской области в конце мая 2018-го вынесла положительное решение на ходатайство Владимира Ибрагимовича.
26 января 2020 года Мухамедову исполнилось 40 лет.

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