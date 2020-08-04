04.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Рухнуло дерево и убило 11-летнего мальчика в Удмуртии. Ствол спилил дедушка мальчика

17:06 04.08.2020 Фото: pixabay.com
0

Мальчик вместе с отцом и дедом прибыли в лесной массив для заготовки валежника. Отец, погрузив распиленные бревна в прицеп мотоцикла, повез их на открытый участок местности. Ребенок скончался в больнице.

Рухнуло дерево и убило 11 летнего мальчика в Удмуртии. Ствол спилил дедушка мальчика
Ствол дерева упал на мальчика

Увинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике проводится проверка по факту смерти 11-летнего жителя Увинского района, который погиб в результате падения на него дерева.

По данным проверки, 2 августа 2020 года утром мальчик вместе с отцом и дедом прибыли в лесной массив для заготовки валежника. Около 10 часов отец, погрузив распиленные бревна в прицеп мотоцикла, повез их на открытый участок местности. В это время 68-летний дед, не убедившись, что внук ушел за отцом, начал бензопилой спиливать дерево. Ствол дерева упал на мальчика, в результате чего он получил телесные повреждения, от которых через непродолжительное время скончался больнице.

В рамках проверки следователем выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Произведены осмотр места происшествия и опросы очевидцев, назначена

Источник: udm.sledcom.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Безответственность?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск«Ладно меня лишили пособия, но за что ребенка?»: Из-за ошибки работодателя осталась без пособия вместе с 3-летним ребенком Светлана из Бердска
17:15 04-08-2020
«Ладно меня лишили пособия, но за что ребенка?»: Из-за ошибки работодателя осталась без пособия вместе с 3-летним ребенком Светлана из Бердска
3 главных православных праздника августа 2020 года: Даты и традиции великих православных торжеств
17:13 04-08-2020
3 главных православных праздника августа 2020 года: Даты и традиции великих православных торжеств
Рухнуло дерево и убило 11-летнего мальчика в Удмуртии. Ствол спилил дедушка мальчика
17:06 04-08-2020
Рухнуло дерево и убило 11-летнего мальчика в Удмуртии. Ствол спилил дедушка мальчика
Оргазма не будет: Самое ужасное время для секса назвал ученый
17:05 04-08-2020
Оргазма не будет: Самое ужасное время для секса назвал ученый
Жесткая мера: Усложнят трудоустройства мигрантов в России
17:00 04-08-2020
Жесткая мера: Усложнят трудоустройства мигрантов в России
5 неблагоприятных дней в августе 2020 года: Когда стоит остановиться и отменить важные встречи
16:47 04-08-2020
5 неблагоприятных дней в августе 2020 года: Когда стоит остановиться и отменить важные встречи
Расторгнуть контракт на стройку Восточного обхода Новосибирска за 10,3 млрд руб «Сибмостом» потребовал в суде Росавтодор
16:45 04-08-2020
Расторгнуть контракт на стройку Восточного обхода Новосибирска за 10,3 млрд руб «Сибмостом» потребовал в суде Росавтодор
Что нельзя делать в день памяти святой Марии Магдалины 4 августа 2020 года 1
16:44 04-08-2020
Что нельзя делать в день памяти святой Марии Магдалины 4 августа 2020 года
БердскФотомарафон стартует: Эх! Эта свадьба!
16:37 04-08-2020
Фотомарафон стартует: Эх! Эта свадьба!
БердскВсего 1 млн выплатил из присужденных 500 млн руб. за вымогательство взятки отсидевший 6 лет и освобожденный по УДО экс-замглавы Бердска Владимир Мухамедов
16:30 04-08-2020
Всего 1 млн выплатил из присужденных 500 млн руб. за вымогательство взятки отсидевший 6 лет и освобожденный по УДО экс-замглавы Бердска Владимир Мухамедов