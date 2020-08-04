Рухнуло дерево и убило 11-летнего мальчика в Удмуртии. Ствол спилил дедушка мальчика

Мальчик вместе с отцом и дедом прибыли в лесной массив для заготовки валежника. Отец, погрузив распиленные бревна в прицеп мотоцикла, повез их на открытый участок местности. Ребенок скончался в больнице.

Ствол дерева упал на мальчика

Увинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике проводится проверка по факту смерти 11-летнего жителя Увинского района, который погиб в результате падения на него дерева.

По данным проверки, 2 августа 2020 года утром мальчик вместе с отцом и дедом прибыли в лесной массив для заготовки валежника. Около 10 часов отец, погрузив распиленные бревна в прицеп мотоцикла, повез их на открытый участок местности. В это время 68-летний дед, не убедившись, что внук ушел за отцом, начал бензопилой спиливать дерево. Ствол дерева упал на мальчика, в результате чего он получил телесные повреждения, от которых через непродолжительное время скончался больнице.

В рамках проверки следователем выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Произведены осмотр места происшествия и опросы очевидцев, назначена

Источник: udm.sledcom.ru