3 главных православных праздника августа 2020 года: Даты и традиции великих православных торжеств

Последний великий праздник в августе состоится 28 числа, а именно Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник имеет огромное значение для всех православных людей.

Ежегодно Медовый Спас отмечается 14 августа, так как это праздник не является переходящим

Православные праздники в августе 2020 года в России, имеют огромное значение для каждого верующего человека. Все же, как известно, существуют великие праздники и маленькие. Таким образом, несмотря на то, что месяца состоит из 31 дня, в августе 2020 году будут отмечать 84 православных праздника.

Но это совсем не значит, что все их стоит четко соблюдать и следить за ними. Тем не менее, в этот период состоятся три больших православных праздника, о которых должен знать каждый верующий человек, и отметить их по всех каноничным правилам.

Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня или Медовый Спас

В народе данный праздник принято называть Медовым Спасом, все же, в церковных кругах он имеет название Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня. Ежегодно Медовый Спас отмечается 14 августа, так как это праздник не является переходящим.

Помимо того, что сам праздник очень важен для всех православных людей, так как это Первый Спас, так еще и начиная с этого праздника, начинается Успенский пост, который длиться две недели. И, несмотря на то, что этот пост, по сравнению с другими многодневными, не большой, все же, по значимости, он не уступает Великому посту.

Медовый Спас имеет еще и третье название, а именно, Маковей, ведь в этот день еще и почитают память братьев Маковеев, которые пали мученической смертью. В честь их люди освещают головки маки. Также, в Медовый Спас в церкви освещают хлеб и мед. Хлеб, имеется ввиду колоски пшеницы. Именно поэтому, с колосков и мака делают букеты, в которые добавляют и различные цветы. После освещения в церкви, такой будет становиться настоящим оберегом в доме.

После похода в церковь на Медовый Спас принято приглашать к себе друзей и родных людей в гости и угощать их освященным медом, а так же, пирогами с маков.

Преображение Господа нашего Иисуса Христа или Яблочный Спас

Второй спас наступает 19 август и в народе он имеет название Яблочный Спас. Хотя в церковных кругах, его называют Преображение Господа нашего Иисуса Христа. И это не удивительно, ведь именно в этот день, 19 августа, Иисус Христос, предстал перед своими учениками, как сын Божий. Поэтому и праздник имеет название преображение, так как Иисус преобразился с человеческого подобия в божественное.

Яблочный Спас этот праздник называют потому, что он полностью переплетается с языческим праздником сбора урожая. Так, во времена язычества было принято 19 августа собирать урожай фруктов, а именно яблок, поэтому, принимая христианство, стало принято освещать и урожай яблок в этот день.

Несмотря на такой большой праздник, веселиться в этот день не стоит, ведь еще продолжается пост. Все же, определенные ослабления существуют. Так, в этот день можно употреблять в пищу масло, вино и рыбу. Важно заметить, что это единственный день в Успенском посту, когда можно употреблять в пищу рыбные блюда.

Успение Пресвятой Богородицы

Последний великий праздник в августе состоится 28 числа, а именно Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник имеет огромное значение для всех православных людей. Ведь недаром же его еще называют Пасхой Богородицы. Более того, именно этим праздником заканчивается Успенский пост.

Несмотря на то, что 28 августа, это день смерти Девы Марии, оплакивать ее не принято, а наоборот, стоит гулять и веселиться. Все это потому, что в мертвом облике ее видели не долго, и уже на третий день после смерти, она воскресла и отправилась на небеса к своему сыну. По преданием, она до сегодняшних дней находится вместе с Иисусом Христом.

Учитывая то, что в этот день заканчивает пост, то отмечать этот праздник стоит в кругу близких людей за праздничным столом. Но, не смотря на это, очень важно в день Успение Пресвятой Богородицы упомянуть всех своих усопших родственников.

Источник: rsute.ru