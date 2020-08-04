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Анорексичка? Предложили покормить или кинуть на плечо желающую познакомиться девушку весом 47 кг в Бердске

21:21 04.08.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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О себе: общительная, верная, не пью, не курю без проблем с внешностью. В ответ ей написали массу нелестных слов. Но и нашлись охотники на худеньких.

Анорексичка? Предложили покормить или кинуть на плечо желающую познакомиться девушку весом 47 кг в Бердске
Худая девушка встретила осуждение в Бердске

Обозвали анорексичкой и посоветовали обрести вредные привычки девушке с ростом в 170 см и весом 47 кг. Она написала в группу в социальной сети ВКонтакте «Признания Бердск 16+» с желанием познакомиться. А в ответ ей написали массу нелестных слов.

— Я девушка, ищу парня до 26 лет. О себе: общительная, верная, не пью, не курю. Если кто-то решил, что у меня проблемы с внешностью, то это не так. Просто не могу найти своего человека, многим как раз мешает то, что я не имею вредных привычек. Рост: 170 см, вес не скрываю: 47 кг, — написала бердчанка.

— Анорексичка, — ответил ей парень.

— Грубиян, — написала в ответ девушка.

— Тебя бы покормить, — отметил другой.

— Худенькая. На плечо кинул и пошёл. Прикольно же, — заметил следующий.

— Как карниз, — подчеркнул еще один молодой бердчанин.

— Срочно заведи пару вредных привычек, — написали в заключение.

— Не обращай внимания на выше написанные комментарии, всегда найдутся те, которые напишут от нечего делать. Если что пиши просто так, побеседуем, познакомимся, — в итоге нашелся охотник на худеньких.

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