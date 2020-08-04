Хакер продает по $1,5 за строчку паспортные данные избирателей

Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку

Хакеры нашли применение утекшим паспортным данным участников электронного голосования по поправкам к Конституции. На тематических форумах база на 1,1 млн строк продается по $1,5 за каждую и пользуется спросом, так как позволяет обогатить уже существующие подборки персональных данных. Эксперты в области информбезопасности видят в происходящем опасную тенденцию: «урезанные» базы данных плохо защищаются и часто утекают.

Мошенники пытаются монетизировать утекшие в интернет данные участников электронного голосования по поправкам к Конституции, проходившего с 25 июня по 1 июля, обнаружил “Ъ”. В даркнете выставили на продажу около 1,1 млн номеров и серий паспортов избирателей, каждая строка оценивается $1 оптом и $1,5 в розницу. База «полностью свежая», указал продавец.

В переписке с корреспондентом “Ъ” он отметил, что сами по себе номера паспортов бесполезны, но в связке с другими данными могут представлять интерес. На основе номеров паспортов злоумышленник предлагает обновить уже имеющиеся у него базы данных под запрос покупателей — например, добавить туда имя, СНИЛС и ИНН, данные кредитной истории. Для примера продавец прислал корреспонденту “Ъ” скриншот такой объединенной базы с фамилией, именем, отчеством, ИНН и данными по зарегистрированным компаниям жертвы.

Как рассказал “Ъ” продавец базы, ему удалось продать уже 30 тыс. строк данных. С его точки зрения, ничего уникального в них нет, но спрос велик в силу актуальности базы.

Первой об утечке персональных данных электронного голосования по поправкам к Конституции сообщила 9 июля «Медуза». Журналисты по открытой ссылке получили доступ к исполняемому файлу degvoter.exe и базе данных db.sqlite. В последней находились закодированные паспортные данные участников голосования. Сотрудники издания раскодировали файл и получили паспортные данные избирателей.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко в беседе с «Эхом Москвы» отрицал, что база избирателей появилась в отрытом доступе. Тем не менее “Ъ” получил от продавца txt-файл с паспортными данными избирателей, а его подлинность подтвердил основатель DeviceLock Ашот Оганесян.

«Это та же самая база, что распространялась в открытом доступе после расследования «Медузы» и содержащая расшифрованные номера паспортов, используемые приложением, разработанным для членов участковых избирательных комиссий, в преддверии голосования по поправкам к Конституции. Из базы удалены около 6 тыс. номеров, которые, вероятно, относятся к недействительным»,— рассказал господин Оганесян. Он считает, что смысла в ее покупке нет, так как при желании базу можно найти бесплатно, но по ней злоумышленники потенциально могут рассылать участникам голосования фишинговые письма с предложениями призов.

Что там за сведения, степень достоверности — никому не известно. Более того, сами по себе серии и номера паспортов без привязки к фамилиям, именам, отчествам персональными данными просто не являются.

Опрошенные “Ъ” специалисты видят в происходящем опасную тенденцию: государственные IT-ресурсы защищены слабо, а чиновники не понимают важность информационной безопасности. «Утечки подобных баз данных участились,— подтверждает ведущий аналитик направления «Информационная безопасность» IT-компании КРОК Анастасия Федорова.— Связано это во многом с тем, что разработчики и заказчики таких баз не принимают должных мер по защите данных, считая, что в урезанном формате данные не представляют интереса для злоумышленников». Однако в ходе обогащения и сопоставления данных их значимость и критичность повышаются, указывает госпожа Федорова: «Собранные вместе ФИО, паспортные данные, номер телефона уже открывают возможности для фрода, социальной инженерии, целевого взаимодействия с инсайдерами, например, в телеком-компаниях».

Как сообщал “Ъ” 3 августа, в конце июля хакеры выставили на продажу другую крупную базу личных данных около 1 млн московских автомобилистов. Она оценивается в $1,5 тыс. На фоне участившихся скандалов с утечками персональных данных в Госдуме задумались об ужесточении ответственности за их распространение: как заявлял “Ъ” председатель комитета по информполитике Александр Хинштейн, обсуждается введение уголовной ответственности не только для продавцов, но и для покупателей баз.