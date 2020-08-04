Какие дороги отремонтировали в 2020 году и какие приведут в порядок в 2021-м в Бердске? Смотрите список

С 1 мая по 20 июля заасфальтировано 35 000 кв. метров бердских дорог. На асфальтирование было потрачено 30 млн рублей. Дороги в частном секторе были засыпаны 3400 тоннами щебня.

Все лето в Бердске ремонтируют дороги

Начальник отдела контроля и качества «Управления жилищно-коммунального хозяйства» Евгений Крашенинников рассказал о ремонте дорог в Бердске. Об этом 4 августа сообщили в пресс-центре мэрии.

С 1 мая по 20 июля в Бердске было заасфальтировано 35 000 кв.метров дорог. На асфальтирование было потрачено 30 млн рублей. Дороги в частном секторе были засыпаны 3400 тоннами щебня.

Что касается дороги на улице Промышленной, то до 2021 года на ней будет проводиться аварийный и ямочный ремонт. Со следующего года дорогу начнут ремонтировать в тех объемах, которые позволит финансирование. Дорогу на улице Черемушной начнут поэтапно ремонтировать с 2021 года в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

В 2020 году укладка асфальта была выполнена: на улицах Кирова возле школы №8, Пушкина в районе дома № 166, Верхняя, Новосибирская, Попова в районе Совкомбанка, Комсомольская, Морская, Боровая от Красной Сибири до Павлова, Павлова от Боровой до Красноармейской, Красноармейская от Павлова до Рогачева, Полевая в районе городского кладбища, на пересечении Красноармейской и Рогачева, на дороге к Чайке.