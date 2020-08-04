Довели до смерти миллионные кредиты 55-летнего Александра. Он покончил с собой

Уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» было возбуждено в СК Казани по заявлению дочери погибшего. Она считает, что ее отца втянули в аферу.

Следственный комитет расследует дело о доведении до самоубийства

В Казани покончил с собой 55-летний Александр Лобанов, у которого появились многомиллионные долги из-за знакомых — они втянули его в сомнительные финансовые операции.

Уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» было возбуждено в Следственном комитете по заявлению 32-летней жительницы Казани Алены Лобановой.

По словам Алены, сама история началась в 2012 году, когда у ее отца появились новые странные знакомые. Они постоянно звонили ему на мобильник, вели долгие разговоры. Сам Александр говорил родным, что с помощью этих людей займется бизнесом и разбогатеет.

Приятели посоветовали ему взять кредит для стартового капитала, в результате мужчина брал все больше и больше кредитов. В семье начались скандалы, жена бизнесмена требовала от него прекратить брать кредиты, в итоге дело дошло до развода.

«С тех пор отец на какое-то время выпал из нашей жизни. Все надеялся, что докажет нам, что мы были неправы и он действительно разбогатеет при помощи своих так называемых друзей, которых мы даже ни разу не видели. Уже потом, после его смерти, мы узнали, что эти «друзья» оформляли на него фирмы-однодневки, заставляли брать для них громадные кредиты, врали, что все это для открытия некоего бизнеса. Он верил. А когда прозрел, случилось страшное… Нам позвонила женщина, с которой папа жил последние годы, и сообщила, что 27 июня он покончил с собой», — рассказала Алена.

Оказалось, приятели ее отца занимались мошенничеством: в частности, открывали фирмы, которые якобы торговали горючим. Набрав заказов и взяв предоплату, переставали выходить на связь с заказчиками. Прибыль проводили через другие ООО, чтобы запутать следы и отмыть деньги. Большинство из этих подставных фирм оформляли на Александра. При этом сам мужчина, как уверяют его близкие, долгое время не знал, что участвует в криминальных схемах.

В начале этого года фирмой заинтересовались правоохранительные органы, также мужчине постоянно звонили из банков, требуя возврата кредитов. После этого мужчина покончил с собой.

30 июня дочь Александра Лобанова Алена обратилась в СУ СКР по РТ с просьбой прилечь к ответственности «друзей» отца. В середине июля по ее заявлению было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», отмечает «Вечерняя Казань».