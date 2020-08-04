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Лукашенко про оппозицию: «Трех несчастных девчонок нашла армия интернет-троллей и провокаторов»

19:15 04.08.2020 Фото: Кремлин.ру
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Речь шла о Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и Веронике Цепкало. «Они же не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит», заявил президент Белоруссии.

Лукашенко про оппозицию: Трех несчастных девчонок нашла армия интернет троллей и провокаторов
Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту 4 августа назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.

«Целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Ну, что вы творите? Нашли этих трех несчастных девчонок. Они же не понимают, что они читают, что вы им пишете», — сказал Лукашенко.

Речь шла о Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и Веронике Цепкало. Тихановская официально зарегистрирована кандидатом в президенты, ее муж, известный блогер Сергей Тихановский, арестован. Колесникова и Цепкало представляют штабы других участников президентской гонки, которые не допущены к выборам. Они поддержали Тихановскую.

«Они же не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что на «крепком монолитном» белорусском обществе «решили отработать «цветные революции» с учетом новых информационных технологий», но это не удастся сделать.

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