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Когда Черногория откроет границы для россиян? Читайте «зеленый» список

19:24 04.08.2020
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В этом сезоне туристов в Черногории на 90% меньше, чем прежде, при том, что многие люди в стране полностью зависят от туристической сферы.

Когда Черногория откроет границы для россиян? Читайте зеленый список
Черногория откроет границы для граждан России

Россия вошла в список стран, граждане которых смогут въезжать в Черногорию безо всяких дополнительных условий, связанных с пандемией COVID-19, сообщает во вторник черногорское телерадиовещание RTCG.

С таким предложением на заседании Национального координационного управления по инфекционным заболеваниям Черногории выступил Оперативный штаб туриндустрии страны, отмечает RTCG.

Наравне с Россией в пересмотренный «зеленый список» внесен Азербайджан.

Сейчас в Черногории в связи с пандемией COVID-19 действуют «зеленый» и «желтый» списки для иностранцев. В первый входят 11 стран ЕС, Норвегия и Швейцария, туристы оттуда могут приезжать в Черногорию беспрепятственно. Во второй список включены балканские соседи Черногории: Босния и Герцеговина, Албания, автономный край Косово и Метохия, а также Израиль, Канада и Сингапур. Туристам оттуда на границе необходимо представить отрицательный тест на COVID-19, сделанный максимум за 48 часов до прилета.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Черногории складывается катастрофическая ситуация в туристической сфере — границы Черногории с большинством стран остаются закрытыми, а из-за отсутствия туристов остается закрытой и половина гостиничного фонда, на пляжах — только местные отдыхающие.

В этом сезоне туристов в Черногории на 90% меньше, чем прежде, при том, что многие люди в стране полностью зависят от туристической сферы.

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