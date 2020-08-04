Лукашенко: «Не взрывайте обстановку — полыхать будет до Владивостока»

Президент рассказал, что задержанные россияне дали показания: «они были направлены специально в Беларусь. Команда была — ждать. Были билеты, купленные на Стамбул».

Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при дестабилизации Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «не подбрасывать оружие и не взрывать обстановку в стране», иначе последуют меры и «до Владивостока будет тяжело». Об этом он заявил в послании белорусскому народу.

«Мы родные люди — белорусы, украинцы, россияне, поляки, евреи. Мы всегда жили здесь в мире, и не подбрасывайте здесь оружие, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — сказал Лукашенко. В ходе своего выступления президент сообщил о переброске в Белоруссию отряда боевиков.

В своей речи он также затронул тему задержания 33 россиян под Минском. «Эти люди (они дали показания) были направлены специально в Беларусь. Команда была — ждать. Были билеты, купленные на Стамбул, — это легенда, потому что, выезжая через российскую границу, им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул», — сказал Лукашенко.

По его словам, задержанные все рассказали, поэтому необходимо «прекратить врать». «Мы по-человечески относимся к этим ребятам, и от этого получили определенный эффект: они рассказали все. Поэтому прекратите врать и месить всякую мешанину в средствах массовой информации», — заявил он.

33 россиян задержали 29 июля. В отношении них возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. СК Белоруссии заподозрил их также в подготовке массовых беспорядков. По словам руководителя КГБ Белоруссии Валерия Вакульчика, задержанные — наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Кремль назвал задержание россиян безосновательным, российский МИД объяснил, что группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, но были вынуждены задержаться в республике, так как опоздали на самолет.