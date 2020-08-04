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Она заказала убийство: онкобольную пенсионерку осудили на 8 лет за попытку избавиться от сына

20:14 04.08.2020 Фото: НТВ
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Понимая, что перевоспитать 34-летнего отпрыска, ставшего наркоманом и вором, уже не сможет, женщина намеревалась избавиться от него навсегда за 75 тыс. рублей. Но попала в ловушку.

Она заказала убийство: онкобольную пенсионерку осудили на 8 лет за попытку избавиться от сына
Мать больше не могла терпеть сына на этом свете

Пожилая жительница Нижегородской области приговорена за попытку организовать убийство собственного сына. Наталья Ильина говорит, что на преступный шаг решилась из-за поведения Ивана. Он принес немало бед семье: несколько раз был судим и, похоже, не собирался вставать на путь исправления. Понимая, что перевоспитать 34-летнего отпрыска уже не сможет, женщина намеревалась избавиться от него навсегда.

Наталья Ильина не знает, в какой момент допустила ошибку в воспитании сына, который начал выпивать, употреблять наркотики и воровать. Но женщина точно помнит день, когда в ее голове начал созревать отчаянный план. После очередного скандала пенсионерка вызвала участкового. Отпрыск тогда вынес из квартиры последние ценные вещи, но полицейские возбуждать уголовное дело отказывались: ведь мужчина забрал вещи из дома, где сам и живет. По заверению Ильиной, разговор с женщиной-участковым завязался сам собой. Якобы именно страж порядка поделилась с хозяйкой сомнительным контактом — человека судимого и способного выполнить любой заказ. Ильина тогда уже точно понимала, о какой именно услуге будет просить.

Наталья Ильина: «Я говорю: если вы ничего не можете сделать, мы живем в постоянном страхе, чего нам ждать, когда он кого-нибудь убьет? Что нам, к бандюкам, что ли, обращаться? Да, это были мои слова, от отчаяния… И наша участковая говорит, что у нее есть номер телефона такого человека, я могу вам его дать».

Женщина набрала указанный номер и заказала убийство сына за 75 тысяч рублей — во столько киллер оценил свою «работу». Через пару дней ей позвонили и сообщили — дело сделано. А через некоторое время раздался стук в дверь. Это были следователи. Ильину попросили проехать в отдел. Тогда Наталья узнала, что потенциальный киллер не собирался отрабатывать гонорар. Получив заказ, он сразу обратился в правоохранительные органы. Дальше ее, что называется, вели. Адвокат женщины пытался доказать, что именно новый знакомый толкнул Ильину на преступление.

Михаил Тихомиров, адвокат: «На преступление ее спровоцировал именно исполнитель убийства так называемый, он приезжал к ней неоднократно, уговаривал. Зная его по криминальному прошлому, она его уже боялась и вынуждена была согласиться под таким напором».

Вымогательство, разбой, мошенничество — лишь некоторые статьи, по которым был судим мужчина. Однако здесь он сумел выйти сухим из воды. По делу проходил в качестве свидетеля, а теперь и вовсе отрицает факт знакомства с обвиняемой. Молчит и участковый уполномоченный, которая якобы свела Ильину с потенциальным убийцей. Ее телефон недоступен, на рабочем месте женщину не застать. А в МВД после проверки ответственно заявляют, что их сотрудник никогда не располагала подобными контактами.

Екатерина Шишканова, пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области: «Информация, изложенная в заявлении гражданки, не подтвердилась. Материалы проверки были направлены в следственные органы».

Между тем суд приговорил Наталью Ильину к восьми годам лишения свободы. Однако переезд в колонию отложили на неопределенный срок. Дело в том, что у женщины недавно диагностировали онкологическое заболевание. И пока ей не станет лучше, ее не могут отправить в тюрьму.

По понятным причинам Наталья Ильина после произошедшего опасалась не столько суда, сколько встречи с сыном. Он, разумеется, узнал о замысле матери, однако если и хотел отомстить, то не успел. Его арестовали и на днях осудили за мошенничество, передает НТВ.

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