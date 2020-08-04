Она заказала убийство: онкобольную пенсионерку осудили на 8 лет за попытку избавиться от сына

Понимая, что перевоспитать 34-летнего отпрыска, ставшего наркоманом и вором, уже не сможет, женщина намеревалась избавиться от него навсегда за 75 тыс. рублей. Но попала в ловушку.

Мать больше не могла терпеть сына на этом свете

Пожилая жительница Нижегородской области приговорена за попытку организовать убийство собственного сына. Наталья Ильина говорит, что на преступный шаг решилась из-за поведения Ивана. Он принес немало бед семье: несколько раз был судим и, похоже, не собирался вставать на путь исправления. Понимая, что перевоспитать 34-летнего отпрыска уже не сможет, женщина намеревалась избавиться от него навсегда.

Наталья Ильина не знает, в какой момент допустила ошибку в воспитании сына, который начал выпивать, употреблять наркотики и воровать. Но женщина точно помнит день, когда в ее голове начал созревать отчаянный план. После очередного скандала пенсионерка вызвала участкового. Отпрыск тогда вынес из квартиры последние ценные вещи, но полицейские возбуждать уголовное дело отказывались: ведь мужчина забрал вещи из дома, где сам и живет. По заверению Ильиной, разговор с женщиной-участковым завязался сам собой. Якобы именно страж порядка поделилась с хозяйкой сомнительным контактом — человека судимого и способного выполнить любой заказ. Ильина тогда уже точно понимала, о какой именно услуге будет просить.

Наталья Ильина: «Я говорю: если вы ничего не можете сделать, мы живем в постоянном страхе, чего нам ждать, когда он кого-нибудь убьет? Что нам, к бандюкам, что ли, обращаться? Да, это были мои слова, от отчаяния… И наша участковая говорит, что у нее есть номер телефона такого человека, я могу вам его дать».

Женщина набрала указанный номер и заказала убийство сына за 75 тысяч рублей — во столько киллер оценил свою «работу». Через пару дней ей позвонили и сообщили — дело сделано. А через некоторое время раздался стук в дверь. Это были следователи. Ильину попросили проехать в отдел. Тогда Наталья узнала, что потенциальный киллер не собирался отрабатывать гонорар. Получив заказ, он сразу обратился в правоохранительные органы. Дальше ее, что называется, вели. Адвокат женщины пытался доказать, что именно новый знакомый толкнул Ильину на преступление.

Михаил Тихомиров, адвокат: «На преступление ее спровоцировал именно исполнитель убийства так называемый, он приезжал к ней неоднократно, уговаривал. Зная его по криминальному прошлому, она его уже боялась и вынуждена была согласиться под таким напором».

Вымогательство, разбой, мошенничество — лишь некоторые статьи, по которым был судим мужчина. Однако здесь он сумел выйти сухим из воды. По делу проходил в качестве свидетеля, а теперь и вовсе отрицает факт знакомства с обвиняемой. Молчит и участковый уполномоченный, которая якобы свела Ильину с потенциальным убийцей. Ее телефон недоступен, на рабочем месте женщину не застать. А в МВД после проверки ответственно заявляют, что их сотрудник никогда не располагала подобными контактами.

Екатерина Шишканова, пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области: «Информация, изложенная в заявлении гражданки, не подтвердилась. Материалы проверки были направлены в следственные органы».

Между тем суд приговорил Наталью Ильину к восьми годам лишения свободы. Однако переезд в колонию отложили на неопределенный срок. Дело в том, что у женщины недавно диагностировали онкологическое заболевание. И пока ей не станет лучше, ее не могут отправить в тюрьму.

По понятным причинам Наталья Ильина после произошедшего опасалась не столько суда, сколько встречи с сыном. Он, разумеется, узнал о замысле матери, однако если и хотел отомстить, то не успел. Его арестовали и на днях осудили за мошенничество, передает НТВ.