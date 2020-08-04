Надбавку разведчикам и летчикам в 23 тыс. рублей установил Шойгу

Министр обороны потребовал от командиров и начальников обеспечить своевременное выполнение приказа.

Шойгу рассказал о спецнадбавках к окладам военнослужащих

С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.

Надбавка устанавливается от оклада по воинской должности: для офицеров — 100 процентов оклада, для прапорщиков и сержантов — 110 процентов, для солдат — 120.

По словам министра, выплаты получат более 45 тысяч военнослужащих.

В среднем размер выплаты составит 23 тысячи рублей в месяц. Министр потребовал от командиров и начальников обеспечить своевременное выполнение приказа.