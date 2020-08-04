Об опасности КТ в коронавирус предупредил Онищенко: ищите другие пути диагностики

По его словам, не стоит принимать решение делать компьютерную томографию без необходимости и назначения врача. Лучевая нагрузка при КТ очень высокая, с ней надо быть «поосторожней».

Онищенко призвал быть осторожней с КТ

Лучевая нагрузка при компьютерной томографии очень высокая, с ней надо быть «поосторожней» и не проходить без назначения врача даже при положительном тесте на COVID-19, заявил РИА Новости бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, отметив необходимость поиска других возможностей для диагностики.

«(Надо смотреть — ред.) на необходимость этого КТ. Его так разрекламировали, настолько люди в это КТ верят… Вот так получилось – все были перепуганы. У этого COVID где-то 40% вообще бессимптомные течения. Он не болеет, никаких признаков нет. Есть эта (КТ) нагрузка, и она очень высокая, надо с ней быть поосторожней… мы будем надеяться, что в будущем мы будем совершенствовать и формы лечения, и более осторожно относиться к такого рода исследованиям… В перспективе надо искать кроме КТ и другие возможности для диагностики, и посмотреть на необходимость этого КТ», — сказал Онищенко.

По данным Онищенко, в среднем на одного пациента с COVID приходится 2,5 КТ, однако бывший главный санитарный врач предупреждает, что не стоит принимать решение делать томографию без необходимости и назначения врача, даже если выявлен коронавирус.

«Призыв может быть один – если вы заболели, не ищите где-то там платную поликлинику, чтобы вам сделали КТ, а обращайтесь к врачу и врач вам все назначит… Сами решат, как с тобой быть», — заключил депутат Госдумы.