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Погибли при крушении мотодельтаплана два пилота в Подмосковье

20:59 04.08.2020 Фото: МЧС
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Спасателям пришлось деблокировать погибших из покореженных конструкций. Она принадлежала областной пожарно-спасательной службе.

Погибли при крушении мотодельтаплана два пилота в Подмосковье
В Подмосковье при крушении дельталета погибли два человека

В подмосковном Можайске совершил жесткую посадку двухместный частный мотодельтаплан. Об этом сообщает областной главк МЧС России.

Сообщение об инциденте поступило в ведомство в 14:24 мск. Дельталет совершил жесткую посадку в районе 97-го км трассы М-1, около деревни Шаликово.

«Есть пострадавшие», — отметили в ГУ МЧС. Для ликвидации последствий происшествия привлекли 24 человека и восемь единиц техники.

«В результате происшествия два человека погибли. Второго тоже не удалось реанимировать», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

В результате аварии погибли оба пилота дельталета. Спасателям пришлось деблокировать погибших из покореженных конструкций. Дельталет принадлежал ГКУ «Московская областная противопожарно-спасательная служба» (Мособлпожспас).

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